Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre 2026, Grillo porta avanti il suo processo privato contro Eduardo e Damiano. Rosa, senza saperlo, rivolge un appello proprio a lui. Nello scantinato parte un colpo di pistola e la settimana si chiude con un epilogo tragico.

Quando va in onda Un posto al sole dal 28 settembre al 2 ottobre

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50, nell'access prime time della rete. La soap, arrivata alla trentesima stagione, resta disponibile in streaming e on demand su RaiPlay subito dopo la messa in onda.

Grillo processa Eduardo e Damiano

L'ispettore Grillo (Pietro Bontempo) tiene prigionieri Eduardo e Damiano e continua il suo cinico gioco al massacro. Ai suoi occhi è un processo, e lui si è messo nei panni del giudice.

Un dettaglio rischia di mandargli all'aria il piano: Renda è sparito all'improvviso, e le domande che quella scomparsa solleva potrebbero portare qualcuno fino a lui. Intanto Viola riceve la notizia che Damiano non si trova più.

Rosa chiede aiuto all'uomo sbagliato

Rosa non riesce a restare ferma ad aspettare. Comincia a fare domande in giro e finisce davanti a Grillo. Ignara di chi abbia davanti, gli rivolge un appello struggente per ritrovare Eduardo.

Poco dopo decide di raccontare tutta la verità a Manuel.

Lo sparo nello scantinato

Verso la fine della settimana Grillo, accecato dalla sete di vendetta, arriva alla resa dei conti con i due prigionieri. Nello scantinato parte un colpo di pistola. Rosa e Clara, all'oscuro di tutto, aspettano ancora notizie di Eduardo e Damiano.

Le anticipazioni parlano di un epilogo tragico e inaspettato per l'iniziativa di Grillo. Chi abbia sparato, e chi sia stato colpito, le trame della settimana non lo dicono.

Lorenza divide il Vulcano

Grazie a Serena la tensione tra Samuel e Nunzio potrebbe sciogliersi. Lorenza però complica di nuovo le cose. Ha preso il posto di Micaela come social media manager del Caffè Vulcano e al bancone si formano due fazioni: chi la critica e chi la difende senza riserve. Il clima nel locale si fa pesante.

Michele, Scala e Radio Golfo 99

Michele fatica nel ruolo di direttore di Radio Golfo 99. L'insubordinazione di Walter Scala gli rende ogni giornata più difficile e la frustrazione cresce di puntata in puntata. Marina, nel frattempo, resta sotto il ricatto di Mori, mentre Roberto si impegna a trovare una soluzione per Cristina.

Mariella, lo yoga e la nostalgia di Sasà

Mariella è entusiasta dello yoga e, oltre a Guido, convince a provarlo anche un nuovo e improbabile allievo. La lezione con Renato si rivela un disastro e le fa capire quanto le manchi Sasà. Guido decide di intervenire per ricucire la lite tra i due, nonostante i tentativi di sabotaggio di Cotugno.

Domande frequenti

A che ora va in onda Un posto al sole dal 28 settembre 2026?

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50, nella fascia dell'access prime time. Nella settimana dal 28 settembre al 2 ottobre 2026 la programmazione resta invariata. Le puntate si possono vedere anche in streaming e recuperare on demand su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai.

Cosa succede a Eduardo e Damiano in Un posto al sole?

Eduardo e Damiano sono prigionieri di Grillo, che porta avanti contro di loro un processo privato per vendetta. Nelle puntate dal 28 settembre al 2 ottobre 2026 nello scantinato parte un colpo di pistola. Le anticipazioni annunciano un epilogo tragico, ma non rivelano chi abbia sparato né chi sia stato colpito.

Chi sostituisce Micaela al Caffè Vulcano?

Dopo il licenziamento di Micaela, Lorenza prende il suo posto come social media manager del Caffè Vulcano. Nelle puntate dal 28 settembre al 2 ottobre 2026 la sua presenza divide il locale tra chi la critica e chi la difende, e complica il riavvicinamento tra Samuel e Nunzio favorito da Serena.

Dove vedere Un posto al sole in streaming?

Le puntate di Un posto al sole sono disponibili su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai, in diretta durante la messa in onda su Rai 3 e on demand subito dopo. Puoi guardarle da computer, smartphone, tablet e smart TV, e sulla piattaforma restano disponibili anche gli episodi delle settimane precedenti.