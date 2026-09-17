Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 da lunedì 21 a venerdì 25 settembre 2026, Eduardo cede a Grillo, Rosa e Clara capiscono che non è fuggito con Stella e chiamano Damiano. Marina finisce sotto ricatto di Mori e al Vulcano Micaela perde il posto. Appuntamento alle 20.50.

Quando va in onda Un posto al sole dal 21 al 25 settembre

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50, nell'access prime time della rete. La soap, alla sua trentesima stagione, è disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay subito dopo la messa in onda.

Eduardo soccombe a Grillo

Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) tenta ancora una volta di sottrarsi alla trappola in cui è finito. Il tentativo fallisce e l'uomo finisce per soccombere a Grillo (Pietro Bontempo).

Rosa e Clara (Imma Pirone) non credono alla fuga con Stella. Quando scoprono che Eduardo ha lasciato in casa tutti i suoi effetti personali, si convincono che gli sia successo qualcosa di grave e decidono di rivolgersi a Damiano.

Damiano sulle tracce di Eduardo

Damiano comincia a ricostruire gli ultimi movimenti di Sabbiese. Grillo lo tiene d'occhio a ogni passo, preoccupato che il poliziotto arrivi troppo vicino alla verità. Verso la fine della settimana Damiano si convince che proprio Grillo possa avere un ruolo nella scomparsa e decide di scavare nei suoi sospetti.

Marina sotto ricatto, Roberto sempre più furioso

Michele Saviani rivela a Roberto Ferri che dietro Radio Ciclone si nasconde una misteriosa società fiduciaria. Marina teme di essere scoperta e comunica a Stefano Mori di voler chiudere il loro accordo. La mossa le si ritorce contro: Mori la ricatta e lei è costretta a piegarsi alle sue minacce, mentre la rabbia di Roberto nei confronti di Mori continua a salire.

Al Vulcano esplode il caso Micaela

Tra Samuel e Micaela la tensione diventa insostenibile. Diego, Nunzio e Silvia prendono una decisione che non possono più rimandare, e Micaela viene licenziata. Samuel, esasperato, reagisce con un gesto che nessuno si aspetta. Dopo il licenziamento il rapporto tra Nunzio e Samuel si incrina ancora di più, fino a lasciare i due ai ferri corti.

Alberto accanto a Gianluca, Mariella scopre lo yoga

Con i consigli di Luca e Giulia, Alberto capisce che trasferire Gianluca in un'altra struttura sarebbe un errore. Continua a fargli visita ogni giorno e trova conforto nelle parole di chi meno se lo aspettava.

Mariella, dopo il litigio con Cerruti, si sente sola e cerca in Guido la complicità che trovava nel suo migliore amico. Lo trascina a un corso di yoga: lei si appassiona subito, lui molto meno. E Mariella si diverte a provocare Cerruti.

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Domande frequenti

A che ora va in onda Un posto al sole dal 21 al 25 settembre 2026?

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50, nella fascia dell'access prime time. Nella settimana dal 21 al 25 settembre 2026 la programmazione resta invariata. Le puntate si possono vedere anche in streaming e recuperare on demand su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai.

Che fine ha fatto Eduardo in Un posto al sole?

Eduardo Sabbiese è nelle mani di Grillo. Nelle puntate dal 21 al 25 settembre 2026 prova di nuovo a liberarsi, fallisce e finisce per soccombere. Rosa e Clara scoprono che ha lasciato in casa tutti i suoi effetti personali, escludono la fuga con Stella e chiedono aiuto a Damiano, che inizia a sospettare di Grillo.

Perché Micaela viene licenziata dal Vulcano?

La convivenza tra Samuel e Micaela al Caffè Vulcano diventa insostenibile e Diego, Nunzio e Silvia decidono di intervenire con il licenziamento di Micaela. La scelta non chiude il conflitto: Samuel reagisce con un gesto inatteso e il rapporto tra lui e Nunzio si deteriora fino a portarli ai ferri corti.

Dove vedere Un posto al sole in streaming?

Le puntate di Un posto al sole sono disponibili su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai, in diretta durante la messa in onda su Rai 3 e on demand subito dopo. Si possono guardare da computer, smartphone, tablet e smart TV, e sulla stessa piattaforma restano disponibili gli episodi delle settimane precedenti.