Cosa rimane quando hai appena vissuto la notte più grande della tua carriera? È da una domanda apparentemente semplice, ma difficile da risolvere, che nasce “Tutto”, il nuovo singolo di Ultimo.

La canzone sarà disponibile da venerdì 18 settembre, in radio e sulle piattaforme digitali per Ultimo Records. Ma per comprenderne davvero il significato bisogna tornare indietro di qualche mese, alla notte del 4 luglio 2026.

Quella sera 250mila persone si erano ritrovate a Tor Vergata per il Raduno degli Ultimi. Finito il concerto e svuotato il palco, Niccolò Moriconi è tornato a casa e, all'alba, ha iniziato a mettere in musica quello che gli era rimasto dentro.

Il risultato è una canzone che oggi definisce senza mezzi termini “la più importante della mia vita”.

“Tutto”, la domanda di Ultimo dopo 250mila persone

Scritto da Niccolò Moriconi e prodotto insieme a Davide Simonetta, il nuovo brano parte da un contrasto: aver raggiunto un traguardo professionale enorme e continuare comunque ad avvertire mancanze, fragilità e domande.

Lo stesso Ultimo ha raccontato sui social l'episodio dal quale è nata la riflessione. Dopo il concerto, una persona a lui vicina, vedendolo piangere, gli avrebbe fatto notare come apparentemente avesse ormai “tutto”.

Una parola che ha finito per aprire una crepa.

Che cosa significa davvero avere tutto?

La risposta cercata dalla canzone sembra allontanarsi dai numeri, dagli stadi e dai record per tornare alle cose molto più piccole: le persone con cui si è condiviso il percorso, i luoghi della propria vita, i pomeriggi trascorsi insieme, perfino un marciapiede e qualche birra con chi si ama.

È questa contraddizione a diventare il centro del nuovo singolo.

Questa sera Ultimo torna a Londra

Prima ancora della pubblicazione ufficiale di “Tutto”, Ultimo vivrà questa sera, giovedì 17 settembre, un appuntamento completamente diverso rispetto a Tor Vergata.

Il cantautore romano si esibirà al Dingwalls di Londra per un concerto intimo, costruito attorno a un pianoforte e a un pubblico decisamente più ristretto.

I biglietti sono andati esauriti in pochi secondi dall'apertura delle vendite.

Il ritorno nella capitale britannica arriva quasi esattamente un anno dopo il concerto piano e chitarra del 22 settembre 2025 al The Blues Kitchen Brixton.

Dal raduno di 250mila persone a un piccolo club londinese: due dimensioni opposte che, in qualche modo, raccontano anche il significato cercato in “Tutto”.

“Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata” arriva al cinema

La nuova canzone avrà anche un'altra vita.

“Tutto” dà infatti il titolo a “Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata”, il film diretto da Giorgio Testi che porterà sul grande schermo il concerto del 4 luglio.

La produzione è di Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti e con produzione esecutiva di Maestro. La distribuzione è affidata a Nexo Studios.

Il film sarà nei cinema italiani dal 22 al 30 settembre 2026 e, secondo i dati comunicati alla vigilia dell'uscita, le prevendite hanno già superato 70mila presenze.

La scelta del 22 settembre per il debutto non è casuale.

La data richiama infatti “22 settembre”, uno dei brani di Ultimo, pubblicato nel 2020 proprio in concomitanza con la nascita della sua etichetta indipendente Ultimo Records.

Il film consentirà quindi di tornare alla notte dalla quale è nato il nuovo singolo: questa volta non davanti al palco di Tor Vergata, ma nelle sale cinematografiche.

Nel 2027 Ultimo torna negli stadi: due concerti a Bari

Il percorso proseguirà poi nell'estate 2027 con “Ultimo Stadi 2027 – La favola continua...”.

Sono 17 gli appuntamenti annunciati, con diverse doppie date e due debutti regionali per Ultimo in Sardegna e Calabria.

Il tour partirà il 10 giugno 2027 da Lignano Sabbiadoro. Seguiranno Bologna il 13 e 14 giugno, Padova il 17, Milano il 20 e 21, Napoli il 24 e 25 e Messina il 28 e 29 giugno.

A luglio sarà la volta di Reggio Calabria il 3 e quindi di Bari, con due concerti allo Stadio San Nicola il 6 e 7 luglio 2027.

Dopo Firenze il 10 luglio e Torino il 16 e 17, il gran finale è previsto il 24 luglio all'Olbia Arena.

Secondo i dati diffusi dall'organizzazione, per il tour sono stati venduti 300mila biglietti nei primi trenta minuti dall'apertura delle vendite.

Dai record alla ricerca delle cose semplici

I numeri della carriera di Ultimo sono ormai molto lontani da quelli degli inizi: oltre due milioni di biglietti venduti, dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma, sette album di inediti e il gigantesco appuntamento di Tor Vergata.

Ma proprio dopo il concerto più grande è arrivata una canzone che sembra voler fare il percorso inverso.

Da 250mila persone a una stanza, dal rumore di una folla alla domanda che rimane quando tutto finisce.

“Tutto” nasce in quello spazio e arriverà ufficialmente venerdì 18 settembre. Pochi giorni dopo, dal 22 settembre, la notte che l'ha ispirata tornerà invece sul grande schermo.