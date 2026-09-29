Il MagFlow Pro Magnetic Power Bank 10000mAh 25W è la batteria magnetica di punta della nuova gamma UGREEN, presentata a IFA 2026 e in vendita dal 4 settembre a 119,99 euro di listino. Offre ricarica wireless Qi2 da 25W, uscita USB-C da 45W e il sistema CryoPulse, un circuito di raffreddamento a liquido spinto da una micro-pompa.

Sulla carta sembra un vezzo da designer. Basta girarlo per cambiare idea: dietro una finestra trasparente il liquido scorre davvero, e il motivo per cui scorre riguarda chiunque abbia provato a caricare un iPhone in wireless in una giornata d'agosto.

Perché il calore è il vero limite del Qi2 a 25W

La ricarica magnetica perde energia per strada. Con un'efficienza tipica del Qi2 attorno al 70-75%, fino al 30% della potenza diventa calore, e quel calore resta intrappolato tra la bobina e il dorso del telefono. A 25W l'accumulo arriva in fretta. Lo smartphone si difende tagliando la potenza e la ricarica veloce dura il tempo di uno scatto.

Poi c'è la batteria del telefono. Le celle agli ioni di litio soffrono le alte temperature, soprattutto mentre si caricano, e ogni ciclo passato al caldo si mangia un po' di capacità in modo irreversibile. Tenere fresco lo smartphone vuol dire tenerlo veloce oggi e in salute fra due anni.

Come funziona CryoPulse

UGREEN lo presenta come il primo power bank magnetico Qi2 da 25W al mondo con raffreddamento a liquido a micro-pompa. Il sistema lavora su tre livelli: la pompa, un foglio di rame a camera di vapore (VC) e una disposizione interna che separa i componenti che scaldano.

Quando la temperatura sale, un chip di controllo accende la pompa e il refrigerante inizia a girare nello strato di raffreddamento. Passando sulle zone più calde raccoglie il calore e lo spalma su una superficie più ampia, così non si formano punti roventi. Anche a pompa ferma lo strato liquido e i materiali di accumulo termico assorbono calore e rallentano la salita della temperatura.

I numeri arrivano dai test interni di UGREEN, condotti a 25°C di temperatura ambiente: la temperatura superficiale di picco resta fino a 10°C sotto il riferimento di mercato, fissato attorno ai 48°C, e l'aumento di temperatura rispetto all'ambiente si riduce fino al 44%. Le prime prove pubblicate vanno nella stessa direzione: il sito americano 9to5Toys riferisce che la batteria è rimasta fresca per tutto il test mentre caricava un iPhone 16 Pro in wireless.

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Velocità: wireless e via cavo

Wireless Qi2 da 25W : iPhone 17 Pro Max al 50% in circa 40 minuti, contro gli 82 minuti di una ricarica Qi da 7,5W.

: iPhone 17 Pro Max al 50% in circa 40 minuti, contro gli 82 minuti di una ricarica Qi da 7,5W. Cavo USB-C da 45W : iPhone 17 Pro Max da 0 a 65% in 30 minuti, iPhone 17 da 0 a 68%.

: iPhone 17 Pro Max da 0 a 65% in 30 minuti, iPhone 17 da 0 a 68%. Ricarica del power bank: ingresso da 30W, pieno in circa due ore.

I 45W del cavo bastano anche per iPad e portatili leggeri, e trasformano il MagFlow Pro in una batteria da borsa buona per tutto, oltre che in un accessorio per iPhone.

Batteria e sicurezza

Dentro lavorano celle ATL con tecnologia Dymondcell 2.0 e una densità energetica di 773 Wh/L, il dato che consente di stare in 16,2 mm di spessore. UGREEN dichiara 13 livelli di protezione del circuito e il 90% della capacità ancora disponibile dopo 800 cicli.

Le celle hanno superato prove distruttive senza incendi né esplosioni: perforazione con chiodo in tungsteno da 4 mm, schiacciamento sotto 2,5 tonnellate, sette ore di sovraccarica continua e il test in camera calda a 135°C. Il sistema Thermal Guard legge la temperatura con sensori NTC 240 volte al secondo e regola la potenza di conseguenza. Le certificazioni sono CE, FCC, UL, PSE, UKCA e CB.

Design e uso quotidiano

Il cavo USB-C integrato fa anche da laccetto ed è testato per oltre 10.000 piegature: si aggancia al polso o alla borsa e non resta mai nel cassetto. Diciassette magneti N52 (16+1) assicurano una forza di aggancio di almeno 8N, pensata per tenere il power bank in posizione anche camminando.

Il piccolo display mostra potenza in uscita, livello di carica e numero di cicli. Pad magnetico, cavo integrato e porta USB-C lavorano insieme, quindi si caricano fino a tre dispositivi alla volta. Un tasto attiva la modalità a bassa corrente per auricolari e smartwatch, e oltre al Qi2 ci sono PD 3.0, QC 4.0, PPS, FCP e AFC.

Sul fronte autonomia UGREEN indica circa 2,03 ricariche complete per iPhone Air e circa 1,36 per iPhone 17 Pro Max. In scheda compare una capacità nominale di 6000 mAh: è l'energia erogabile alla tensione di uscita, al netto delle perdite di conversione, a fronte di due celle da 5000 mAh.

Scheda tecnica

Caratteristica Dato Capacità celle 2 x 5000 mAh (10.000 mAh) Capacità nominale 6000 mAh Uscita totale 45W max Uscita wireless Qi2 fino a 25W Porta USB-C e cavo integrato fino a 45W ciascuno Ingresso USB-C 30W Raffreddamento CryoPulse a liquido con micro-pompa, rame VC Magneti 16+1 N52, almeno 8N Dimensioni 108,4 x 70,5 x 16,2 mm Peso 230 g

Compatibilità Qi2

Potenza massima Dispositivi 25W iPhone 17, iPhone 16 (con iOS 26 o successivo), Pixel 10 Pro XL, Galaxy S26 Ultra 20W iPhone Air, Galaxy S26+ 15W iPhone dal 12 al 15, Pixel 10 Pro e Pixel 10, Galaxy S25 Ultra, S25+ e S25

Il verdetto

Il MagFlow Pro prende il difetto più noto della ricarica magnetica e lo affronta con un'idea da hardware di fascia alta. Il raffreddamento a liquido serve a mantenere la potenza nel tempo e a proteggere la batteria del telefono, e la finestra trasparente lo rende visibile a chiunque. Intorno c'è un power bank completo: 45W via cavo, tre uscite, display e cavo integrato.

Punti di forza

Raffreddamento a liquido attivo, unico nella categoria secondo UGREEN

Qi2 da 25W e uscita USB-C da 45W

Celle ATL con prove di sicurezza estese e 800 cicli al 90%

Cavo integrato che fa da laccetto, display informativo

Da sapere

230 grammi: un peso da mettere in conto se resta attaccato al telefono per ore

La potenza piena da 25W dipende dallo smartphone abbinato

Prezzo e disponibilità

Il prezzo consigliato è di 119,99 euro. Il MagFlow Pro è in vendita su Amazon e sullo store ufficiale UGREEN dal 4 settembre 2026.

Domande frequenti

Il power bank UGREEN MagFlow Pro funziona con MagSafe?

Sì. Si aggancia in magnetico a iPhone 12 e modelli successivi e carica anche AirPods e smartphone Pixel 10. Con iPhone 17 e iPhone 16 aggiornato a iOS 26 raggiunge i 25W in wireless, mentre con iPhone dal 12 al 15 si ferma a 15W.

A cosa serve il raffreddamento a liquido in un power bank?

Serve a smaltire il calore che si forma tra power bank e telefono durante la ricarica wireless. Un telefono più fresco evita di ridurre la potenza e mantiene più a lungo la ricarica veloce. Secondo i test UGREEN il picco di temperatura scende fino a 10°C rispetto al riferimento di mercato.

Quanto ci mette a caricare un iPhone 17 Pro Max?

Secondo UGREEN in wireless porta un iPhone 17 Pro Max al 50% in circa 40 minuti. Con il cavo USB-C integrato da 45W lo stesso telefono passa da 0 a 65% in 30 minuti. Per ricaricare il power bank servono circa due ore con un alimentatore da 30W.

Quanto costa e dove si compra?

Il prezzo consigliato è di 119,99 euro. Il MagFlow Pro Magnetic Power Bank 10000mAh 25W si acquista su Amazon e sullo store ufficiale UGREEN, dove è disponibile dal 4 settembre 2026, giorno della presentazione a IFA 2026 di Berlino.