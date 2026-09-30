Il MagFlow Pro 3-in-1 Magnetic Wireless Charging Stand 25W è la base da scrivania della nuova gamma UGREEN, presentata a IFA 2026 e in vendita dal 4 settembre a 139,99 euro. Carica insieme iPhone, Apple Watch e AirPods, con Qi2 da 25W per il telefono e un modulo di raffreddamento termoelettrico (TEC) abbinato a una ventola.

Le basi 3-in-1 sono tutte uguali finché non si tocca il telefono dopo mezz'ora di ricarica. UGREEN ha lavorato proprio lì, sul punto in cui la bobina incontra il dorso dell'iPhone.

Una cella di Peltier dietro al telefono

Il sistema si chiama CryoPulse TEC. Il modulo termoelettrico sfrutta l'effetto Peltier: quando lo attraversa la corrente, un lato si raffredda e l'altro si scalda. Il lato freddo sta dietro al pad magnetico e sottrae calore al telefono, quello caldo viene smaltito da una ventola che secondo UGREEN resta sui 15 decibel, un livello adatto anche al comodino.

I dati vengono dai test interni dell'azienda, a 25°C di temperatura ambiente. Il centro della superficie magnetica scende fino a circa 11°C, e la temperatura massima del telefono in ricarica resta fino a 18°C sotto il riferimento di 45°C dei caricatori standard.

Il vantaggio si vede sui tempi. Senza accumulo di calore l'iPhone non ha motivo di ridurre la potenza, quindi i 25W restano tali per tutta la fase di ricarica veloce. E la batteria del telefono, che col caldo perde capacità in modo irreversibile, lavora in condizioni migliori.

Quanto è veloce

iPhone 17 Pro Max : al 50% in 26 minuti con il raffreddamento attivo, contro gli 82 minuti di una ricarica Qi2 da 7,5W.

: al 50% in 26 minuti con il raffreddamento attivo, contro gli 82 minuti di una ricarica Qi2 da 7,5W. Apple Watch Series 11 : da 0 a 50% in circa 19 minuti grazie al modulo di ricarica rapida con certificazione Made for Apple Watch.

: da 0 a 50% in circa 19 minuti grazie al modulo di ricarica rapida con certificazione Made for Apple Watch. AirPods: fino a 5W su un pad largo e smerigliato, dove si appoggia la custodia senza cercare l'allineamento.

La potenza piena da 25W vale per iPhone 16 e iPhone 17, mentre i modelli dal 12 al 15 si fermano a 15W. La potenza complessiva arriva a 32,5W e l'alimentatore da 45W è già in confezione, insieme a un cavo USB-C da un metro.

Come si divide la potenza

Con l'alimentatore da 45W incluso, la base distribuisce l'energia così:

Dispositivi in carica Raffreddamento Potenza massima Solo iPhone Attivo iPhone 25W AirPods + Apple Watch Spento AirPods 5W, Watch 5W iPhone + AirPods Attivo iPhone 25W, AirPods 2,5W iPhone + Apple Watch Attivo iPhone 25W, Watch 5W iPhone + AirPods + Apple Watch Attivo iPhone 25W, Watch 5W, AirPods 2,5W

Il telefono conserva sempre la potenza piena, anche con tre dispositivi appoggiati. A fare la ripartizione è l'algoritmo SmartCharge di UGREEN.

Display, tasti e protezioni

Sul fusto c'è uno schermo TFT che mostra in tempo reale i watt erogati a ogni dispositivo, la temperatura della superficie TEC e la modalità di raffreddamento attiva. Due tasti fisici accendono e spengono in modo indipendente raffreddamento e display: di notte, in camera da letto, si spegne lo schermo e la base continua a lavorare.

La protezione passa dal sistema Thermal Guard, con sensori NTC che leggono la temperatura 200 volte al secondo, e da più livelli di protezione del circuito.

Ergonomia e design

La testa magnetica ruota di 360° e si inclina di 90°, così l'iPhone può stare in verticale per le videochiamate o in orizzontale in modalità StandBy. La tengono in posizione 16 magneti N48H con una forza di 8N. Il pad è in vetro e la finitura alterna nero e argento.

Con i suoi 542 grammi e una base di 116 x 116 mm la stazione resta piantata sulla scrivania anche quando si stacca il telefono con una mano sola.

Scheda tecnica

Caratteristica Dato Uscita totale 32,5W max iPhone Qi2 fino a 25W Apple Watch fino a 5W, modulo certificato Made for Apple Watch AirPods e auricolari Qi fino a 5W Raffreddamento CryoPulse TEC con ventola Magneti 16 N48H, 8N Dimensioni 116 x 116 x 155 mm Peso 542 g (± 10 g) In confezione stazione, cavo USB-C da 1 m, alimentatore USB-C da 45W

Compatibilità

Funziona con iPhone 12 e successivi, AirPods, Apple Watch e Pixel 10. I Galaxy S26 e S25 richiedono una cover magnetica o Qi2. La potenza massima dipende dal modello: 25W per iPhone 17, iPhone 16 con iOS 26 o successivo, Pixel 10 Pro XL e Galaxy S26 Ultra; 20W per iPhone Air e Galaxy S26+; 15W per iPhone dal 12 al 15, Pixel 10 e 10 Pro, Galaxy S25.

Il verdetto

Il MagFlow Pro 3-in-1 fa quello che promette ogni base da scrivania e ci aggiunge la cosa che manca a quasi tutte: un sistema per togliere calore al telefono. Il risultato è una ricarica più rapida e più fresca, con l'Apple Watch che si carica alla velocità piena e un display che dice sempre cosa sta succedendo. L'alimentatore incluso chiude il cerchio.

Punti di forza

Raffreddamento TEC attivo con ventola silenziosa

iPhone 17 Pro Max al 50% in 26 minuti, secondo UGREEN

Ricarica rapida certificata per Apple Watch

Alimentatore da 45W in confezione, display con dati in tempo reale

Da sapere

Con Galaxy S26 e S25 serve una cover magnetica

Pensata per la scrivania e il comodino: in viaggio meglio il modello pieghevole

Prezzo e disponibilità

Il prezzo consigliato è di 139,99 euro. La stazione è in vendita su Amazon e sullo store ufficiale UGREEN dal 4 settembre 2026.

Domande frequenti

Cosa carica la base UGREEN MagFlow Pro 3-in-1?

Carica tre dispositivi insieme: iPhone in magnetico fino a 25W, Apple Watch con un modulo di ricarica rapida certificato e AirPods o altri auricolari Qi fino a 5W. Funziona anche con Pixel 10 e, con una cover magnetica, con i Galaxy S26 e S25.

Come funziona il raffreddamento TEC?

Un modulo termoelettrico sfrutta l'effetto Peltier per raffreddare il pad magnetico, mentre una ventola silenziosa espelle il calore. Secondo i test UGREEN a 25°C ambiente il centro del pad scende a circa 11°C e il telefono resta fino a 18°C più fresco dei caricatori standard.

L'alimentatore è incluso nella confezione?

Sì. Nella scatola ci sono la stazione, un cavo USB-C da un metro e un alimentatore USB-C da 45W, la potenza necessaria per caricare iPhone, Apple Watch e AirPods insieme mantenendo i 25W sul telefono con il raffreddamento attivo.

Quanto costa il MagFlow Pro 3-in-1?

Il prezzo consigliato è di 139,99 euro. La base MagFlow Pro 3-in-1 Magnetic Wireless Charging Stand 25W si acquista su Amazon e sullo store ufficiale UGREEN, dove è disponibile dal 4 settembre 2026, data della presentazione a IFA 2026.