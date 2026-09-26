Gli U2 pubblicano Carnaval De Luz il 13 novembre 2026. È il sedicesimo album in studio della band irlandese e il primo di inediti dopo nove anni. Con l'annuncio esce il brano Silencio. Chiude la scaletta Torn, duetto tra Bono e Dolly Parton, scomparsa ad agosto: è la sua ultima registrazione vocale.

Cinquant'anni dopo quel biglietto in bacheca

L'annuncio cade nella settimana dei cinquant'anni dalla nascita della band. Nel settembre 1976 Larry Mullen Jr., quattordicenne, appese sulla bacheca della Mount Temple Comprehensive School, nel Northside di Dublino, un biglietto scritto a mano: "Batterista cerca musicisti per formare una band".

Il 25 settembre 1976 si presentarono nella cucina di casa Mullen, tra gli altri, Dave Evans, Adam Clayton e Paul Hewson. I primi due sarebbero diventati The Edge e il bassista degli U2, il terzo Bono. Dopo quattro anni di concerti a scuole e serate di beneficenza, un concorso vinto in Irlanda e l'incontro con il manager Paul McGuinness, la band firmò con la Island Records e nell'ottobre 1980 pubblicò il primo album, Boy.

Dodici brani prodotti da Jacknife Lee

Carnaval De Luz è prodotto da Jacknife Lee e raccoglie dodici brani registrati in luoghi diversi. I temi sono la spiritualità, l'amicizia, la libertà e la resistenza a forze oscure. Il suono richiama i lavori più sperimentali della band, con brani come The Greatest Show On Earth, Glorify e Midnight Sunshine.

Silencio dura due minuti e 35 secondi ed è un omaggio al surf-punk degli esordi. La produzione aggiuntiva è di Ryan Tedder. Il video è stato girato a Città del Messico all'inizio dell'anno dal duo di registi messicano-americani Cliqua, formato da Pasqual Gutiérrez e Raúl "RJ" Sanchez.

Il primo singolo, Street of Dreams, era uscito a luglio.

Torn, l'ultimo canto di Dolly Parton

L'album si chiude con Torn, una canzone country sui legami familiari spezzati scritta dagli U2 con Dolly Parton e Johnny McDaid. Bono la canta in duetto con Parton, morta il 25 agosto a 80 anni: è la sua ultima performance vocale registrata. Daniel Lanois suona la pedal steel.

Nel disco ci sono anche Brian Eno, coautore e ai sintetizzatori in Go (Carnaval De Luz), The Greatest Show on Earth e Can't Stop Us Now, Martin Garrix, coautore di Glorify, e Rosalía in The Mirror Maker.

Dai due EP di Quaresima al Carnevale

Carnaval De Luz nasce dalle stesse sessioni dei due EP a sorpresa pubblicati nel 2026, Days of Ash, uscito il Mercoledì delle Ceneri, e Easter Lily, uscito il Venerdì Santo. Entrambi seguivano il calendario liturgico, e l'album si colloca prima di loro: il Carnevale, la festa della carne, precede la rinuncia della Quaresima e la rinascita della Pasqua. Con l'album, nel 2026 gli U2 avranno pubblicato 24 canzoni nuove.

Cosa dicono Bono e The Edge

"È una raccolta di canzoni caotica, provocatoria e sacra", ha dichiarato The Edge, che segnala anche l'uso, per la prima volta in un disco degli U2, di corde flat-wound.

Bono presenta l'album come un carnevale: "Avvicinatevi, avvicinatevi, avvicinatevi! Portate i vostri calzini viola, i vostri cuori infranti". E aggiunge: "Rendiamo le melodie più dolci e le canzoni più brillanti, perché se il mondo è avvolto dall'oscurità, noi non dobbiamo esserlo".

La tracklist di Carnaval De Luz

Go (Carnaval De Luz), La Reina, Street Of Dreams, The Mirror Maker con Rosalía, Superficiality, If The World Is At War We Better Not Be, Silencio, The Greatest Show On Earth, Glorify, Midnight Sunshine, Can't Stop Us Now e Torn con Dolly Parton.

L'album esce in Italia per EMI Records in cofanetti deluxe in edizione limitata in vinile e CD, in diverse versioni in vinile colorato, in CD e vinile standard e in digitale.

Domande frequenti

Quando esce il nuovo album degli U2?

Carnaval De Luz, il nuovo album degli U2, esce il 13 novembre 2026, in Italia per EMI Records. È il sedicesimo album in studio della band e il primo di inediti dopo nove anni. Contiene dodici brani prodotti da Jacknife Lee, tra cui i singoli Street of Dreams e Silencio, uscito il 24 settembre.

Dolly Parton canta nel nuovo album degli U2?

Sì. Dolly Parton canta in Torn, il brano che chiude Carnaval De Luz, in duetto con Bono. È la sua ultima performance vocale registrata: la cantante è morta il 25 agosto 2026 a 80 anni. La canzone, un brano country sui legami familiari, è firmata dagli U2 con Parton e Johnny McDaid.

Quanti anni hanno gli U2?

Gli U2 compiono cinquant'anni nel settembre 2026. La band è nata a Dublino nel settembre 1976, quando Larry Mullen Jr. appese un annuncio nella bacheca della sua scuola. Il 25 settembre si presentarono a casa sua, tra gli altri, i futuri Bono e The Edge e Adam Clayton. Il primo album, Boy, è del 1980.

Chi partecipa a Carnaval De Luz?

Oltre a Dolly Parton, in Carnaval De Luz ci sono Rosalía in The Mirror Maker, Brian Eno come coautore e ai sintetizzatori in tre brani, Martin Garrix coautore di Glorify, Daniel Lanois alla pedal steel in Torn e Ryan Tedder alla produzione aggiuntiva di Silencio. Il produttore dell'album è Jacknife Lee.