Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia 2 in onda su Canale 5 da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre 2026, Ogulcan esce dal carcere grazie a un ricatto: Sengul ha consegnato Emel a Ilknur. La bambina scappa, Kaan la ritrova e la verità distrugge la famiglia. Orhan caccia la moglie di casa.

Quando va in onda Tutto per la mia famiglia dal 28 settembre

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16, subito dopo Uomini e Donne, e nel weekend alle 14.30. Le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. La seconda stagione, titolo originale Kardeşlerim, racconta i fratelli Eren.

Ogulcan aggredito in cella

Ogulcan viene aggredito dai compagni di cella. Sopravvive, ma perde molto sangue. Nello stesso momento Emir, il ragazzo rimasto ferito, si risveglia dal coma. Ilknur lo tiene nascosto a Sengul e la ricatta: se le consegnerà Emel, convincerà la famiglia a ritirare la denuncia contro Ogulcan.

Il ricatto di Ilknur e la fuga di Emel

La madre di Emir ritira la denuncia e Ogulcan torna libero. Tutti si preparano a riabbracciarlo. Nessuno sa che Sengul, per salvare il figlio, ha accettato di consegnare Emel. Ilknur, convinta di garantirle un futuro migliore, porta via la bambina con l'inganno.

Durante una sosta in una stazione di servizio Emel riesce a scappare e fa perdere le sue tracce. I ragazzi rientrano a casa e scoprono che la sorellina è sparita. Familiari, amici e gendarmeria si mettono a cercarla. Quando qualcuno trova il suo zaino in un bosco vicino a Sapanca, la paura di un rapimento cresce.

Kaan ritrova Emel, Sengul confessa

Kaan ritrova Emel e la riporta sana e salva dalla sua famiglia. Subito dopo viene fuori la verità: Sengul ha consegnato la bambina a Ilknur in cambio della scarcerazione di Ogulcan.

Orhan caccia la moglie di casa. Ömer la accusa di aver sacrificato Emel. Anche Ogulcan, che pure capisce la disperazione della madre, non riesce a giustificarla. Sengul chiede aiuto alla sorella Sermin e poi a Sebahat, senza ottenere nulla.

Sengul in strada

Sengul fa credere a tutti di essersi trasferita dalla sorella, ma passa le notti in strada. Torna a casa per prendere qualcosa, trova Sebahat che le rinfaccia l'errore e poi Orhan, che le ordina di nuovo di andarsene. Va da Ayla anche se non è il suo giorno di lavoro. Ayla intuisce che qualcosa non va e la ospita per la notte, e Berk scopre così che Sengul lavora da loro come donna delle pulizie.

La mattina dopo, mentre fa la spesa, Sengul subisce un'aggressione e una rapina in strada. Nella caduta batte la testa e perde la memoria per qualche tempo.

Suzan licenziata e riabilitata

Resul e Akif perdono l'appalto. Kayhan, seguendo il piano di Akif, convince Resul che Suzan lo abbia tradito, e Resul la licenzia. Suzan è troppo sconvolta per chiedere spiegazioni e Harika resta delusa dalla madre, che non ha saputo difendersi.

Harika affronta Resul e scopre il motivo del licenziamento: lui è convinto che Suzan abbia passato informazioni riservate alla concorrenza. Harika spinge la madre a scoprire chi l'abbia accusata. Suzan va da Kayhan e capisce che è stata Ayla a spacciarsi per lei. Mette Resul di fronte alla verità, lui si scusa e le propone di tornare a lavorare insieme. Suzan accetta.

Doruk geloso, Cemile prigioniera di Tolga

Doruk prova a riappacificarsi con Asiye. Lei non lo perdona per averla trascurata nei momenti difficili. A scuola i ragazzi devono realizzare un compito di fotografia: Ömer lavora con Susen sulle emozioni, Asiye fa il progetto con Kaan nel giardino di casa di lui e Doruk esplode di gelosia. Nebahat ne è felice: spera che Kaan allontani Asiye da suo figlio.

Cemile scopre le bugie di Tolga e decide di lasciarlo per tornare in orfanotrofio. Tolga, disperato, le prende il telefono e la chiude in casa.

Domande frequenti

A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia dal 28 settembre 2026?

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16, subito dopo Uomini e Donne, e nel weekend alle 14.30. Nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 la serie turca resta nel pomeriggio della rete. Le puntate sono disponibili anche su Mediaset Infinity.

Perché Sengul consegna Emel a Ilknur?

Sengul cede al ricatto di Ilknur per salvare il figlio Ogulcan dal carcere: in cambio della bambina, Ilknur convince la famiglia a ritirare la denuncia. Nelle puntate dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 Emel scappa, Kaan la ritrova e, quando la verità emerge, Orhan caccia Sengul di casa.

Chi ritrova Emel in Tutto per la mia famiglia?

Kaan ritrova Emel e la riporta sana e salva dalla sua famiglia. Nelle puntate dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 la bambina era scappata da Ilknur durante una sosta in una stazione di servizio. Le ricerche avevano coinvolto familiari, amici e gendarmeria, fino al ritrovamento del suo zaino vicino a Sapanca.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia in streaming?

Le puntate di Tutto per la mia famiglia sono disponibili su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset, in diretta durante la messa in onda su Canale 5 e on demand nei giorni successivi. Sulla piattaforma trovi anche le trame settimanali pubblicate da Mediaset e le clip delle puntate più recenti.