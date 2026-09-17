Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia 2 in onda su Canale 5 da lunedì 21 a domenica 27 settembre 2026, Orhan non regge il peso del segreto sulla morte di Kadir. Ömer e Mazlum trovano lavoro in un mobilificio, ma una lite con Tolga costa cara. Dal 21 settembre la dizi va in onda dopo Uomini e Donne.

Quando va in onda Tutto per la mia famiglia dal 21 settembre

Dal 21 settembre Tutto per la mia famiglia cambia collocazione. Con il ritorno di Uomini e Donne alle 14.45, Canale 5 sposta la dizi turca subito dopo il programma di Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì intorno alle 16. Le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

La seconda stagione, titolo originale Kardeşlerim, racconta i fratelli Eren. Nel nuovo assetto del pomeriggio resta fuori Far Away, che ha chiuso la prima stagione sabato 19 settembre.

Orhan e il segreto sulla morte di Kadir

Il segreto sulla morte di Kadir continua a tormentare Orhan. Il peso di ciò che sa lo accompagna per tutta la settimana e pesa sui rapporti in famiglia.

Harika e Ogulcan a caccia della retta

Harika e Ogulcan si ingegnano per mettere insieme i soldi della retta scolastica. Ogulcan vive con entusiasmo la relazione con Harika, mentre Aybike (Melis Minkari) trova un punto d'incontro con Berk: patti chiari e onestà totale.

Ömer e Mazlum facchini, il guaio con Tolga

Mazlum e Ömer iniziano a lavorare come facchini in un mobilificio. Una violenta lite tra Ömer e Tolga finisce male e i due danneggiano un arredamento costoso. Cemile, messa in guardia da Ömer su una misteriosa questione di soldi, affronta Tolga. Tra i due è la rottura definitiva.

Asiye, Suzan e l'abito pagato da Resul

Asiye va a fare le pulizie a casa della signora Ilknur, che si mostra molto gentile con lei e con la piccola Emel. Resul accompagna Suzan in un negozio e le compra un abito elegante pagandolo di tasca propria. La voce arriva presto a Nebahat.

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Domande frequenti

A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia dal 21 settembre 2026?

Dal 21 settembre 2026 Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16, subito dopo Uomini e Donne, che riparte alle 14.45. Prima la dizi turca occupava la fascia delle 15.45. Le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Far Away è stata cancellata da Canale 5?

Far Away lascia il pomeriggio feriale di Canale 5 dal 21 settembre 2026, dopo la fine della prima stagione sabato 19 settembre. Il ritorno di Uomini e Donne ha ridotto gli spazi e Mediaset ha tenuto Tutto per la mia famiglia. Per la seconda stagione di Far Away non c'è ancora una nuova collocazione ufficiale.

Cosa succede a Ömer in Tutto per la mia famiglia?

Nelle puntate dal 21 al 27 settembre 2026 Ömer inizia a lavorare come facchino in un mobilificio insieme a Mazlum. Una lite violenta con Tolga provoca il danneggiamento di un arredamento costoso. Poco dopo Ömer mette in guardia Cemile su una questione di soldi, e lei rompe con Tolga.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia in streaming?

Le puntate di Tutto per la mia famiglia sono disponibili su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset, in diretta durante la messa in onda su Canale 5 e on demand nei giorni successivi. Sulla piattaforma si trovano anche le anticipazioni settimanali pubblicate da Mediaset.