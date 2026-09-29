L'Italia ha battuto la Turchia 1-4 a Bursa nella seconda giornata del girone A1 di Nations League, lunedì 28 settembre. Hanno segnato Bastoni al 9', Frattesi al 22', Kayode al 27' e Pio Esposito al 51', con Yilmaz a segno per i padroni di casa al 47'. Gli azzurri agganciano il Belgio a tre punti.

Come è andata

La partita si è decisa in mezz'ora. L'Italia è entrata in campo con un'aggressività che all'Olimpico non si era vista, ha preso il comando del gioco e ha chiuso il primo tempo sul 3-0.

Roberto Mancini aveva cambiato otto undicesimi rispetto alla gara col Belgio, tenendo dieci giocatori a Coverciano e affidandosi a una squadra più giovane e a un assetto diverso. La scommessa ha funzionato subito.

Nella ripresa la Turchia di Montella ha provato a rientrare e ci è riuscita a metà con il gol di Yilmaz al 47'. La reazione azzurra è arrivata quattro minuti dopo, con il quarto gol che ha rimesso la partita in cassaforte. Da quel momento l'Italia ha gestito senza affanni.

I gol, uno per uno

9' — Bastoni apre il conto e si riscatta dopo una vigilia passata fra le critiche al reparto

— apre il conto e si riscatta dopo una vigilia passata fra le critiche al reparto 22' — Frattesi raddoppia

— raddoppia 27' — Kayode firma il terzo alla prima partita in Nazionale

— firma il terzo alla prima partita in Nazionale 47' — Yilmaz accorcia per la Turchia

— accorcia per la Turchia 51' — Pio Esposito chiude il discorso

Kayode, gol e assist al debutto

Il nome della serata è quello di Michael Kayode, esterno del Brentford, uno dei nove esordienti della lista di Mancini. Ha giocato la prima partita in Nazionale da titolare sulla fascia destra, ha segnato e ha messo lo zampino nella costruzione degli altri gol, trasformandosi di fatto in un attaccante aggiunto.

Non è una serata qualsiasi per un debuttante. Segnare alla prima presenza in azzurro succede raramente, e succede ancora meno spesso da difensore.

I fratelli Esposito titolari dopo 111 anni

L'altro dato che resta negli archivi riguarda il reparto offensivo. Pio e Sebastiano Esposito sono partiti insieme dal primo minuto, e una coppia di fratelli titolari nella Nazionale italiana non si vedeva dal 31 gennaio 1915, quando Aldo e Luigi Cevenini scesero in campo in Italia-Svizzera 3-1 e si divisero tutti e tre i gol.

Gli Esposito diventano così la quarta coppia di fratelli a giocare insieme in azzurro. Prima di loro:

Giuseppe e Felice Milano, tre partite insieme dal 17 marzo 1912 (Italia-Francia 3-4) Aldo e Luigi Cevenini, il 31 gennaio 1915 contro la Svizzera Filippo e Simone Inzaghi, il 15 novembre 2000 in Italia-Inghilterra 1-0, undici minuti in campo insieme Pio e Sebastiano Esposito, il 28 settembre 2026 a Bursa

La differenza sta nel dettaglio: gli Inzaghi condivisero il campo per undici minuti a partita in corso, i Cevenini e gli Esposito sono partiti dal primo minuto. Da qui i 111 anni di distanza.

Le formazioni

Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Merih Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Arda Guler, Uzun; Yilmaz. Ct: Vincenzo Montella.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Pio Esposito, Raspadori, Sebastiano Esposito. Ct: Roberto Mancini.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra). Raspadori è stato sostituito all'intervallo per precauzione.

Cosa cambia in classifica

Nell'altra partita del girone la Francia di Zidane ha vinto 1-0 in Belgio, allungando in testa.

Pos. Squadra Punti Diff. reti 1 Francia 6 +2 2 Belgio 3 +1 3 Italia 3 +1 4 Turchia 0 -4

L'Italia aggancia il Belgio a tre punti e resta a distanza di una vittoria dalla vetta. Le prime due di ogni girone di Lega A accedono ai quarti di finale, in programma a marzo 2027.

Venerdì la Francia a Parigi

Il calendario non concede respiro. Il prossimo impegno è venerdì 2 ottobre a Saint-Denis contro la Francia capolista, terza partita in undici giorni. Poi il 5 ottobre l'Italia ospita la Turchia a Bologna per il ritorno.

Domande frequenti

Come è finita Turchia-Italia?

1-4 per l'Italia. Hanno segnato Bastoni al 9', Frattesi al 22', Kayode al 27' e Pio Esposito al 51'. Il gol della Turchia è di Yilmaz al 47'. La partita si è giocata lunedì 28 settembre 2026 a Bursa.

Chi ha segnato in Turchia-Italia 1-4?

Per l'Italia Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode e Pio Esposito. Per la Turchia Baris Yilmaz.

Chi ha esordito in Nazionale in Turchia-Italia?

Michael Kayode, esterno del Brentford, che ha segnato alla prima presenza in azzurro. In campo dal primo minuto anche i fratelli Pio e Sebastiano Esposito.

Perché i fratelli Esposito sono un record?

Una coppia di fratelli non partiva titolare insieme nella Nazionale italiana dal 31 gennaio 1915, quando giocarono Aldo e Luigi Cevenini in Italia-Svizzera. Sono passati 111 anni. Gli Esposito sono la quarta coppia di fratelli a giocare insieme in azzurro, dopo i Milano, i Cevenini e gli Inzaghi.

Come è la classifica del girone dell'Italia?

Dopo due giornate la Francia guida con 6 punti, Belgio e Italia seguono a 3, la Turchia è a zero. Le prime due accedono ai quarti di finale.

Quando gioca di nuovo l'Italia?

Venerdì 2 ottobre 2026 a Saint-Denis contro la Francia, poi il 5 ottobre a Bologna contro la Turchia.

Quanti cambi ha fatto Mancini rispetto al Belgio?

Otto su undici. Dieci convocati erano rimasti a Coverciano per un programma di lavoro specifico, in un calendario che prevede quattro partite in undici giorni.