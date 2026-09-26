Una passione coltivata per anni, un cambio di vita e un progetto costruito tra padre e figlia. È la storia di Timeless Luxury Boutique, realtà nata a Gallarate nel 2025 e specializzata nella compravendita di orologi di lusso moderni e vintage. Dietro la boutique ci sono Salvo ed Evelina e un percorso personale che racconta anche la capacità di ricominciare dopo momenti particolarmente difficili.

Ci sono imprese che nascono seguendo un piano preciso e altre che prendono forma lentamente, trasformando una passione personale in qualcosa di più grande.

La storia di Timeless Luxury Boutique, attività dedicata all'orologeria di alta gamma nata a Gallarate nel 2025, appartiene soprattutto alla seconda categoria.

Il progetto affonda infatti le proprie radici nell'esperienza di Salvo, imprenditore proveniente dal settore immobiliare ed edilizio che, dopo il forte ridimensionamento attraversato dal mercato tra il 2008 e il 2011, decide progressivamente di cambiare direzione.

A indicargli una strada differente è una passione già presente da tempo: quella per gli orologi.

Dall'immobiliare all'orologeria di lusso

Quello che inizialmente rappresentava un interesse personale diventa negli anni una competenza sempre più approfondita.

Salvo comincia a studiare il settore, le referenze e i diversi modelli, maturando sul campo una conoscenza delle dinamiche che caratterizzano il mercato dell'orologeria.

Un percorso che non si traduce immediatamente nell'apertura di una boutique. È nel 2022, infatti, che il progetto destinato a diventare Timeless Luxury Boutique comincia ad assumere una forma più definita.

Accanto a Salvo c'è la figlia Evelina, che sceglie progressivamente di dedicarsi all'attività di famiglia e che oggi detiene l'80% della società.

Due generazioni e due esperienze differenti: da una parte la conoscenza maturata dal padre, dall'altra una gestione orientata allo sviluppo della nuova realtà imprenditoriale.

La storia di Salvo e la scelta di non fermarsi

Ma dietro la nascita della boutique c'è anche una vicenda personale molto più complessa.

Nel corso degli anni Salvo ha dovuto affrontare un ictus e un tumore al cervello, condizioni che lo hanno portato a utilizzare una sedia a rotelle.

La malattia, tuttavia, non ha interrotto il progetto. Salvo ha continuato a seguire l'attività e a mantenere un ruolo nella sua crescita, trasformando quella che per anni era stata una passione in una nuova fase della propria vita professionale.

È proprio questo elemento a rendere la storia di Timeless Luxury Boutique qualcosa di diverso dal semplice racconto della nascita di un'attività commerciale: al centro c'è anche il rapporto tra padre e figlia e la decisione di continuare a costruire un progetto nonostante difficoltà personali importanti.

Rolex, Patek Philippe e gli altri marchi trattati

La boutique è specializzata nella compravendita di orologi di lusso moderni e vintage.

Tra i marchi trattati figurano alcuni dei nomi più conosciuti dell'alta orologeria e del segmento luxury, tra cui Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Omega, Cartier, TAG Heuer ed Eberhard & Co.

Al momento sono soprattutto gli orologi moderni a rappresentare la quota principale del volume d'affari dell'attività, considerati dall'azienda più facilmente commerciabili rispetto al vintage.

Secondo i dati comunicati dalla società, nel primo anno Timeless Luxury Boutique ha raggiunto un fatturato di 751 mila euro. Un dato aziendale che fotografa la prima fase di sviluppo della nuova realtà di Gallarate.

La scommessa sul ritorno del vintage

Il futuro, però, potrebbe passare anche dagli orologi del passato.

Nella visione dell'azienda, infatti, il segmento vintage potrebbe tornare progressivamente ad acquisire maggiore attenzione, accanto a un mercato degli orologi moderni che attualmente costituisce la parte prevalente dell'attività.

È una prospettiva sulla quale Timeless Luxury Boutique intende costruire parte del proprio sviluppo, cercando di tenere insieme due mondi che nell'orologeria sono inevitabilmente collegati: tradizione e contemporaneità.

Ed è forse proprio questo contrasto a riassumere meglio la storia della boutique.

Da una parte ci sono oggetti nei quali meccanica, design e storia continuano a conservare un ruolo centrale; dall'altra c'è un'impresa nata soltanto nel 2025, guidata da due generazioni e costruita dopo un percorso personale tutt'altro che lineare.

Per Salvo ed Evelina, Timeless Luxury Boutique rappresenta così soprattutto un nuovo punto di partenza: quello in cui una passione coltivata nel tempo è diventata un progetto familiare.