TIM Battiti Live 2000 Hits va in onda sabato 26 settembre 2026 in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi conduce con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia una serata speciale dedicata ai tormentoni dei primi venticinque anni del nuovo millennio. Sul palco, tra gli altri, Marco Mengoni, Annalisa, Achille Lauro, Elodie, Negramaro, Geolier e Articolo 31.

Venticinque anni di tormentoni

La serata ripercorre le canzoni che hanno fatto cantare intere generazioni dal 2000 a oggi, brani diventati tormentoni estivi e colonne sonore di un'epoca.

In scaletta ci sono Tre parole di Valeria Rossi, Dragostea Din Teï degli Haiducii, La canzone del Capitano di Francesco Facchinetti e Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto. E poi Calma e sangue freddo di Luca Dirisio, Dedicato a te de Le Vibrazioni, Maria Salvador di J-Ax, El mismo sol e Sofia di Alvaro Soler.

I cantanti sul palco

Molti artisti tornano a cantare i propri successi. Oltre a Marco Mengoni, Annalisa, Achille Lauro, Elodie, Negramaro e Geolier, ci sono Fedez, Emma, Alessandra Amoroso, Irama, Angelina Mango e Rocco Hunt.

Il cast comprende anche Articolo 31, Baby K, Giusy Ferreri, Fabio Rovazzi, Alex Britti, Anna Tatangelo, Benji & Fede, Gemelli Diversi, Dolcenera, Marco Carta e Sugarfree.

Conduzione e regia

Accanto a Ilary Blasi ci sono Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La regia è di Luigi Antonini. Lo speciale arriva dopo la stagione estiva di TIM Battiti Live, il programma musicale che Canale 5 manda in onda in prima serata con la conduzione di Ilary Blasi.

Dove vedere TIM Battiti Live 2000 Hits

Lo speciale va in onda sabato 26 settembre in prima serata su Canale 5 e si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta e on demand.

Domande frequenti

Quando va in onda TIM Battiti Live 2000 Hits?

TIM Battiti Live 2000 Hits va in onda sabato 26 settembre 2026 in prima serata su Canale 5. Lo speciale è condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, con la regia di Luigi Antonini. Si può vedere anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta e on demand.

Chi canta a TIM Battiti Live 2000 Hits?

Tra gli artisti di TIM Battiti Live 2000 Hits ci sono Marco Mengoni, Fedez, Annalisa, Achille Lauro, Elodie, Negramaro, Emma, Geolier, Alessandra Amoroso, Irama, Angelina Mango, Rocco Hunt, Articolo 31, Giusy Ferreri, Alex Britti, Anna Tatangelo, Gemelli Diversi, Dolcenera, Marco Carta e Sugarfree.

Quali canzoni ci sono a TIM Battiti Live 2000 Hits?

La scaletta ripercorre i tormentoni del nuovo millennio: tra i brani annunciati ci sono Tre parole di Valeria Rossi, Dragostea Din Teï degli Haiducii, La canzone del Capitano di Francesco Facchinetti, Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, Dedicato a te de Le Vibrazioni e Sofia di Alvaro Soler.

Chi conduce TIM Battiti Live 2000 Hits?

TIM Battiti Live 2000 Hits è condotto da Ilary Blasi, già alla guida di TIM Battiti Live nella stagione estiva di Canale 5. Accanto a lei ci sono il cantante Fabio Rovazzi, anche tra gli artisti in scaletta, e Daniele Battaglia. La regia dello speciale del 26 settembre 2026 è di Luigi Antonini.