La gara di cucina per il LUIS mette Fanny tra Kilian e Greta, e Kilian le confessa che il matrimonio con Larissa è una messinscena.

Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre 2026, Kilian e Greta si sfidano ai fornelli per il LUIS con Fanny come giudice. Kilian le confessa che le nozze con Larissa sono una messinscena. Leo annuncia a Katja di aver lasciato college e calcio.

Quando va in onda Tempesta d'amore dal 28 settembre

Tempesta d'amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì, nella fascia del mattino, con episodi in prima visione. Le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. La soap tedesca, creata da Bea Schmidt, va in onda in Germania su Das Erste dal 26 settembre 2005.

La sfida per il LUIS

Kilian e Greta decidono di contendersi il ristorante LUIS con una gara di cucina e scelgono Fanny come giudice. Lei accetta con molte riserve. Fritz prova a convincerla a tirarsi indietro: teme che vedere ogni giorno Kilian e Larissa al Fürstenhof la faccia soffrire. Fanny reagisce con durezza, gli dice che con Kilian è finita e gli chiede di non intromettersi.

Alla prima prova Fanny assegna il punto a Greta e Kilian la accusa di essere di parte. Greta, con Miro al suo fianco, cerca l'idea giusta per la sfida successiva. Kilian riassaggia la terrina della rivale e deve ammettere che batte la sua zuppa.

Kilian nell'appartamento di Greta

Una notte Fanny torna a soffrire di sonnambulismo e si risveglia nella serra. Kilian e Yannik l'hanno cercata fino all'alba. Le attenzioni di Kilian le riaccendono i sentimenti.

Poco dopo Kilian, intimorito dalla sicurezza di Greta, prova a entrare nel suo appartamento per scoprire quali piatti prepari. Fanny lo sorprende e minaccia di squalificarlo. Si chiede se la sua indulgenza nasca dall'amore per lui, e decide di giudicare con la massima imparzialità.

La confessione di Kilian

Kilian prova a baciarla e Fanny lo respinge: è sposato con Larissa. Lui le spiega che il matrimonio è una messinscena e le confessa di amarla davvero. Fanny teme che voglia conquistarla solo per vincere il LUIS. Resta diffidente e sceglie di concentrarsi sulla gara.

Leo sconvolge Katja

Leo annuncia a Katja di aver lasciato il college e di voler chiudere con il calcio, senza spiegare perché. Vincent e Werner le chiedono di rispettare i tempi del figlio. Leo accetta di prendersi dieci giorni per decidere del suo futuro.

Quando Katja deve correre alla tenuta per un problema alle vigne, Vincent resta a casa con il ragazzo. All'inizio fanno fatica a capirsi. Su suggerimento di Lale, Vincent tira fuori il videogioco Space Monsters 2: giocano fino a tardi e il ghiaccio si rompe.

Le nozze d'oro di Alfons e Hildegard

Hildegard prepara le nozze d'oro con Alfons e sogna un'esibizione in stile Udo Jürgens. Yannik prova a farne il sosia ma rinuncia per l'ansia, e Michael prende il suo posto. Erik si offre di aiutare Michael a scrivere una canzone da regalare agli sposi. Werner, nel frattempo, sottrae ai Sonnbichler il Salone Blu per una festa utile al Fürstenhof.

Il campo da golf e il prestito di Fritz

Werner spera ancora di fermare il progetto ferroviario che minaccia il campo da golf del Fürstenhof. Christoph è molto più pessimista, mentre Katja cerca una soluzione. Fritz conferma a Yvonne di averle trasferito i 10.000 euro di cui aveva bisogno. Erik scopre il prestito e sospetta che Fritz stia corteggiando sua moglie. Yvonne prova a rassicurarlo, senza riuscirci.

Domande frequenti

Quando va in onda Tempesta d'amore dal 28 settembre 2026?

Tempesta d'amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì, nella fascia del mattino, con episodi in prima visione. Le trame della settimana dal 28 settembre al 2 ottobre 2026 coprono cinque puntate. Gli episodi restano disponibili in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset.

Kilian ama davvero Fanny in Tempesta d'amore?

Nelle puntate dal 28 settembre al 2 ottobre 2026 Kilian confessa a Fanny di amarla e le spiega che il matrimonio con Larissa è una messinscena. Fanny lo respinge: teme che voglia conquistarla solo per vincere la gara di cucina per il LUIS, di cui lei è la giudice, e resta diffidente.

Perché Leo lascia il college?

Leo annuncia a Katja di aver lasciato il college e di voler abbandonare il calcio, senza spiegare il motivo. Nelle puntate dal 28 settembre al 2 ottobre 2026 accetta di prendersi dieci giorni per decidere del suo futuro. Vincent e Werner chiedono a Katja di rispettare i suoi tempi.

Dove vedere Tempesta d'amore in streaming?

Le puntate di Tempesta d'amore sono disponibili su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset, in diretta durante la messa in onda su Rete 4 e on demand nei giorni successivi. Per accedere basta creare un account gratuito, anche con un profilo social, da computer, smartphone, tablet o smart TV.