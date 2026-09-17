Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 da lunedì 21 a venerdì 25 settembre 2026, il divorzio di Larissa salta e Yannik le cerca un marito di facciata in un solo giorno: la scelta cade su Kilian. Fanny resta sconvolta, Katja va a vivere da Vincent con il figlio Leo e Markus raggiunge Alexandra in Tanzania.

Quando va in onda Tempesta d'amore dal 21 al 25 settembre

Tempesta d'amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì, nella fascia del mattino, con episodi in prima visione. Le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. La soap tedesca, creata da Bea Schmidt, va in onda in Germania sulla rete Das Erste dal 26 settembre 2005.

Larissa senza divorzio, Yannik cerca un marito

Yannik riceve una brutta notizia proprio mentre Larissa gli organizza una piccola festa a sorpresa dopo l'udienza in tribunale: il divorzio è saltato. Larissa reagisce con rabbia e teme di aver perso per sempre l'eredità.

Yannik, deciso ad aiutarla, si mette a cercare in un solo giorno un marito di facciata. Trovare la persona giusta si rivela più difficile del previsto. La scelta cade su Kilian, che all'inizio rifiuta: non vuole sposare la donna amata dal fratello. Yannik gli ricorda il sogno di comprare un ristorante e Kilian cambia idea in cambio di centocinquantamila euro.

Il matrimonio lampo sconvolge Fanny

Firmare non basta. Le nozze devono apparire autentiche agli occhi del cugino di Larissa, e i due sono costretti a convivere e a mostrarsi innamorati. Yannik accetta di passare per un amore finito, ma non riesce ad assistere alla cerimonia. Larissa ottiene il certificato e parte per Anversa a reclamare l'eredità.

Fanny, che aveva appena chiarito a Kilian di non volere con lui una semplice avventura, scopre che lo chef si è sposato all'improvviso e ne resta sconvolta. Kilian e Yannik provano a convincere tutti che si tratta di un colpo di fulmine.

Greta, Kilian e la sfida per il LUIS

Greta si prepara all'appuntamento in banca per ottenere il finanziamento con cui acquistare il LUIS. La gravidanza la rende emotiva e rischia di mandare tutto all'aria. Poi scopre che Kilian ha superato la sua offerta e lo affronta. Kilian è furioso perché Greta ha scoperto la verità sulle nozze e nega ogni accusa. Fanny prova a mettere pace con una soluzione alternativa.

Per i cinquant'anni di matrimonio di Alfons e Hildegard, Greta e Miro preparano in regalo una copia del giornale uscito il giorno delle loro nozze. Quando arriva, Greta scopre che contiene tutt'altro che belle notizie e con Miro escogita un piano.

Katja da Vincent, arriva Leo

Le tensioni con Christoph fanno sentire Katja a disagio nell'appartamento dei Saalfeld. Vincent le propone di trasferirsi da lui, lei esita per Werner, poi una telefonata misteriosa cambia le carte e Katja fa le valigie. Con Katja arriva il figlio Leo, in visita dall'Australia. Vincent è convinto di conquistarlo in fretta, ma il ragazzo mantiene le distanze e nasconde un segreto.

Fritz, Erik e la festa aziendale

Lale deve giustificarsi dopo aver aiutato Erik a mettere nei guai Fritz. Il portiere si accorge che una prenotazione è sparita dal sistema e Werner, che intuisce il responsabile, impone a Erik di scusarsi. Alfons e Christoph affidano a Fritz e Lale l'organizzazione della festa aziendale, dove ogni dipendente deve esibirsi in un numero circense. Fritz sceglie la magia e chiede a Fanny di fargli da assistente. Lei rifiuta, Yvonne si offre al suo posto ed Erik si infuria.

Markus, chiusi gli impegni al Fürstenhof, raggiunge Alexandra in Tanzania. Per il personaggio è l'ultima apparizione nella serie.

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Domande frequenti

Quando va in onda Tempesta d'amore dal 21 al 25 settembre 2026?

Tempesta d'amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì, nella fascia del mattino, con episodi in prima visione. Le trame della settimana dal 21 al 25 settembre 2026 coprono cinque episodi. Gli episodi restano disponibili in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset.

Perché Larissa sposa Kilian in Tempesta d'amore?

Il divorzio di Larissa salta e lei rischia di perdere l'eredità. Yannik le cerca un marito di facciata in un solo giorno e convince Kilian, che accetta in cambio di centocinquantamila euro per comprare un ristorante. Le nozze devono sembrare autentiche agli occhi del cugino di Larissa, quindi i due fingono di amarsi.

Markus lascia Tempesta d'amore?

Sì. Nelle puntate dal 21 al 25 settembre 2026 Markus conclude i suoi impegni al Fürstenhof e raggiunge Alexandra in Tanzania. Secondo le anticipazioni si tratta dell'ultima apparizione del personaggio nella soap tedesca di Rete 4, in onda su Rete 4.

Dove vedere Tempesta d'amore in streaming?

Le puntate di Tempesta d'amore sono disponibili su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset, in diretta durante la messa in onda su Rete 4 e on demand nei giorni successivi. Per accedere basta creare un account gratuito, anche tramite un profilo social, da computer, smartphone, tablet o smart TV.