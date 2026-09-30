Tedua Palasport 2027: date, città e biglietti del tour che festeggia 10 anni di carriera
Dopo San Siro, il rapper annuncia cinque concerti nei palasport a gennaio 2027. Poi una pausa per tornare a scrivere.
Tedua torna live a gennaio con "Tedua Palasport 2027", cinque concerti nei principali palasport italiani. Si parte il 21 gennaio a Jesolo con la data zero e si chiude il 31 gennaio all'Unipol Forum di Milano. I biglietti sono già in prevendita su Live Nation.
Il tour arriva dopo il concerto a San Siro di quest'estate e ripercorre dieci anni di carriera, da "Orange County" a oggi. Sarà anche l'ultimo giro prima di una pausa.
Le date di Tedua Palasport 2027
Data
Città
Location
21 gennaio 2027
Jesolo
Palazzo del Turismo (data zero)
23 gennaio 2027
Bologna
Unipol Arena
26 gennaio 2027
Torino
Inalpi Arena
28 gennaio 2027
Roma
Palazzo dello Sport
31 gennaio 2027
Milano
Unipol Forum
Biglietti
I biglietti del tour sono disponibili in prevendita. Tutte le informazioni si trovano sul sito di Live Nation, livenation.it. RTL 102.5 è la radio partner del tour.
La scaletta e la pausa
In scaletta ci sarà spazio anche per brani che Tedua non ha portato nei concerti precedenti. Lo ha raccontato lui stesso nell'intervista rilasciata al podcast BSMT: "In questi live porteremo qualche brano che non abbiamo suonato agli altri concerti ma che per me e per il mio pubblico sono importanti".
Dopo gennaio il rapper si fermerà, come aveva già fatto prima de "La Divina Commedia". "Dopo questo tour scomparirò per un po', mi fermerò come fatto prima della Divina Commedia, perché ho bisogno di viaggiare e chiudermi a fare il nerd per dare il meglio di me e poter creare qualcosa di nuovo", ha spiegato.
I numeri di Tedua
In carriera Tedua ha raccolto 80 dischi di platino, 39 dischi d'oro e 3 miliardi di stream nel mondo. Il suo ultimo album, "La Divina Commedia", è stato certificato nove volte platino ed è stato uno dei dischi più venduti del 2023. L'ultimo tour nei palasport è andato tutto esaurito, con oltre 100.000 biglietti venduti.
Domande frequenti
Quando sono i concerti di Tedua nei palasport?
"Tedua Palasport 2027" prevede cinque concerti a gennaio 2027: il 21 a Jesolo (data zero), il 23 a Bologna, il 26 a Torino, il 28 a Roma e il 31 a Milano, all'Unipol Forum. I biglietti sono in prevendita su Live Nation.
Dove si comprano i biglietti per Tedua Palasport 2027?
I biglietti per "Tedua Palasport 2027" sono in prevendita e le informazioni ufficiali su date e acquisto si trovano sul sito di Live Nation, livenation.it, che organizza il tour. RTL 102.5 è la radio partner dei cinque concerti.
Tedua si ferma dopo il tour?
Sì. Tedua ha annunciato che dopo "Tedua Palasport 2027" si prenderà una pausa, come aveva fatto prima de "La Divina Commedia", per viaggiare e tornare a scrivere nuova musica. Lo ha raccontato in un'intervista al podcast BSMT.