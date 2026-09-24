La sedicesima edizione ha debuttato mercoledì 23 settembre su Rai 1 nella nuova collocazione del mercoledì. A vincere è stata Selma Ezzine con "Where Is My Husband!" di RAYE, mentre Maddalena Corvaglia nei panni di Shakira ha chiuso la classifica. In giuria, accanto a Malgioglio, Lamborghini e Siani, il primo quarto giudice della stagione è stato Fabio Fazio.

Carlo Conti ha aperto la nuova edizione mettendo subito in chiaro la novità che più cambia le abitudini del pubblico: «Non è venerdì, è mercoledì!».

Dopo oltre un decennio al venerdì, Tale e Quale Show ha traslocato a metà settimana. La sedicesima edizione è partita mercoledì 23 settembre su Rai 1, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Chi ha vinto

La prima puntata è stata vinta da Selma Ezzine, in gara come Selma, con l'interpretazione di "Where Is My Husband!" di RAYE.

Una prova vocale di grande impatto, che ha convinto sia il pubblico sia la giuria. Il fatto che si tratti di una cantante di professione non ha tolto nulla al risultato: il lavoro sul personaggio, sull'espressione e sui dettagli vocali è stato riconosciuto da tutti e quattro i giudici.

All'estremo opposto della classifica ha chiuso Maddalena Corvaglia, impegnata nei panni di Shakira in una prova particolarmente difficile sul piano vocale.

La classifica completa della prima puntata

Selma — 69 punti Roberta Morise — 65 punti Andrea Perroni — 56 punti Paola Perego — 53 punti Stefano Meloccaro — 52 punti Jasmine Carrisi e Max Paiella — 41 punti, a pari merito Insinna & Cirilli — 40 punti Vladimir Randazzo — 35 punti Anna Pettinelli — 31 punti Maddalena Corvaglia — 21 punti

Tutte le imitazioni della serata

Maddalena Corvaglia : Shakira

: Shakira Andrea Perroni : Tommaso Paradiso, con "I romantici"

: Tommaso Paradiso, con "I romantici" Paola Perego : Ornella Vanoni, con "La voglia, la pazzia"

: Ornella Vanoni, con "La voglia, la pazzia" Selma Ezzine : RAYE, con "Where Is My Husband!"

: RAYE, con "Where Is My Husband!" Stefano Meloccaro : Claudio Baglioni, con "Amore bello"

: Claudio Baglioni, con "Amore bello" Flavio Insinna e Gabriele Cirilli : Lady Gaga e Tony Bennett, con "The Lady Is a Tramp"

: Lady Gaga e Tony Bennett, con "The Lady Is a Tramp" Vladimir Randazzo : Fulminacci, con "Stupida sfortuna"

: Fulminacci, con "Stupida sfortuna" Anna Pettinelli : Caroline Loeb, con "C'est la ouate"

: Caroline Loeb, con "C'est la ouate" Roberta Morise : Kim Carnes, con "Bette Davis Eyes"

: Kim Carnes, con "Bette Davis Eyes" Jasmine Carrisi: Gaia, con "Bossa nostra"

Fazio quarto giudice, accolto da una standing ovation

La formula di questa edizione prevede un quarto giudice diverso ogni settimana, accanto al confermato Cristiano Malgioglio e ai due nuovi arrivati Elettra Lamborghini e Alessandro Siani.

Per la prima puntata la scelta è caduta su Fabio Fazio, accolto in studio da una standing ovation. Una presenza che Conti aveva annunciato in fase di presentazione spiegandola con la volontà di smentire una rivalità tra i due programmi del mercoledì.

Il quartetto ha trovato un equilibrio, con Malgioglio nel ruolo che gli riesce meglio, quello del giudice più diretto quando i giudizi rischiavano di farsi troppo indulgenti.

I momenti della serata

Tra le esibizioni più riuscite quella di Andrea Perroni, che ha portato sul palco Tommaso Paradiso raccogliendo una delle prime grandi soddisfazioni della serata.

Qualche incertezza invece per Jasmine Carrisi, alle prese con Gaia. Il momento è stato riscattato dall'incursione a sorpresa di Al Bano.

Non sono mancati i siparietti. Alessandro Siani ha scherzato sulla voce di Selma sostenendo che fosse arrivata fino a Mediaset, e Conti ha risposto tirando in ballo Gerry Scotti, proprio mentre su Canale 5 andava in onda lo speciale de La Ruota della Fortuna.

Il conduttore si è poi divertito a fingere di non conoscere Roberta Morise, con cui ha avuto una relazione in passato. Scintille anche tra Anna Pettinelli e Malgioglio, nel primo confronto della stagione tra due caratteri che promettono altri episodi.

Il cast di questa edizione

In gara ci sono Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Selma Ezzine, Stefano Meloccaro, Roberta Morise, Max Paiella, Paola Perego, Andrea Perroni, Anna Pettinelli e Vladimir Randazzo, oltre alla coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che gareggia come concorrente unico con i suoi duetti impossibili.

Come funziona il voto

Alla classifica della giuria si somma il contributo del pubblico. Attraverso i social Rai, su Instagram, Facebook, X e TikTok, gli spettatori esprimono le proprie preferenze: le tre esibizioni più votate assegnano rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Al termine di ogni serata viene proclamato un vincitore di puntata. Nella finale, chi ha totalizzato il punteggio complessivo più alto diventa campione dell'edizione, e il premio viene devoluto all'AIRC.

Quando va in onda la prossima puntata

La seconda puntata va in onda mercoledì 30 settembre in prima serata su Rai 1. L'edizione prosegue per nove serate complessive, sempre in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Domande frequenti

Chi ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show?

Selma Ezzine, in gara come Selma, con l'interpretazione di "Where Is My Husband!" di RAYE. La sua prova vocale ha convinto giuria e pubblico. Ultima in classifica Maddalena Corvaglia nei panni di Shakira.

Chi era il quarto giudice?

Fabio Fazio, accolto in studio da una standing ovation. La formula di questa edizione prevede un quarto giudice diverso in ogni puntata, accanto a Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani.

Perché Tale e Quale Show è passato al mercoledì?

La sedicesima edizione ha cambiato collocazione dopo oltre un decennio al venerdì. Nella stessa serata va in onda anche il programma di Fabio Fazio, che Conti ha invitato come primo quarto giudice.

Qual è la classifica della prima puntata?

Selma prima con 69 punti, Roberta Morise seconda con 65, Andrea Perroni terzo con 56. Seguono Paola Perego con 53, Stefano Meloccaro con 52, Jasmine Carrisi e Max Paiella a pari merito con 41, Insinna e Cirilli con 40, Vladimir Randazzo con 35, Anna Pettinelli con 31 e Maddalena Corvaglia con 21.

Quando va in onda la prossima puntata?

Mercoledì 30 settembre in prima serata su Rai 1. L'edizione prevede nove puntate complessive, trasmesse in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Come si vota a Tale e Quale Show?

Attraverso i social Rai, su Instagram, Facebook, X e TikTok. Le tre esibizioni più apprezzate dal pubblico assegnano rispettivamente 5, 3 e 1 punto, che si sommano ai voti della giuria.