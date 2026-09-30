Carlo Conti torna su Rai 1 dopo il buon debutto: Jasmine Carrisi è Angelina Mango, Selma cerca il bis con Beyoncé, Insinna e Cirilli diventano Bobby Solo ed Elvis.

Mercoledì 30 settembre alle 21.30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di "Tale e Quale Show", in diretta dagli Studi televisivi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Conduce Carlo Conti. Dopo il debutto del 23 settembre la gara riparte da zero, con dodici nuove trasformazioni e un vincitore di serata proclamato a fine puntata.

Le imitazioni della seconda puntata

Concorrente Si trasforma in Jasmine Carrisi Angelina Mango Maddalena Corvaglia P!nk Roberta Morise Elodie Paola Perego Sylvie Vartan Anna Pettinelli Ditonellapiaga Selma Beyoncé Stefano Meloccaro Zucchero Max Paiella Tom Jones Andrea Perroni Franco Califano Vladimir Randazzo Achille Lauro Flavio Insinna Bobby Solo Gabriele Cirilli Elvis Presley

Selma, cioè Selma Ezzine, ci prova per la seconda volta di fila. La settimana scorsa ha vinto la prima puntata con 69 punti nei panni di Raye, davanti a Roberta Morise (65) e Andrea Perroni (56), secondo la classifica pubblicata da TV Sorrisi e Canzoni. Insinna e Cirilli, i due "ragazzi incorreggibili" della gara, si esibiscono anche stavolta in coppia.

Giuria, musica e coach

In giuria siedono Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Il "quarto giudice" della serata è Ubaldo Pantani.

Tutti i concorrenti cantano rigorosamente dal vivo. Gli arrangiamenti sono del maestro Pinuccio Pirazzoli, le coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. Trucco, acconciature, costumi, preparazione vocale e studio del personaggio completano ogni trasformazione.

Durante la settimana i concorrenti lavorano con i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e con l'actor coach Emanuela Aureli.

Come votare da casa

Anche il pubblico a casa entra nella gara, votando le esibizioni preferite su Instagram, Facebook e X. Le tre performance più apprezzate dal pubblico ricevono rispettivamente 5, 3 e 1 punto, che si sommano ai voti della giuria.

Com'è andata la prima puntata

Il debutto di mercoledì 23 settembre ha raccolto il 19,3% di share, vincendo la sfida del prime time con "La Ruota dei Campioni… e delle stelle" di Gerry Scotti su Canale 5.

Domande frequenti

A che ora inizia Tale e Quale Show il 30 settembre?

La seconda puntata di "Tale e Quale Show" va in onda mercoledì 30 settembre 2026 alle 21.30 su Rai 1, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, con Carlo Conti. Si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

Chi sono i giudici di Tale e Quale Show 2026?

I giudici di "Tale e Quale Show" 2026 sono Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Ogni puntata ha anche un "quarto giudice": il 30 settembre è Ubaldo Pantani. Ai loro voti si sommano i punti assegnati dal pubblico sui social.

Chi ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show 2026?

La prima puntata di "Tale e Quale Show" 2026, andata in onda il 23 settembre, è stata vinta da Selma Ezzine nei panni di Raye, con 69 punti. Al secondo posto Roberta Morise con 65 punti, al terzo Andrea Perroni con 56.