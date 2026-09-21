Michelle Hunziker chiude domani, martedì 22 settembre, l'avventura di Super Karaoke su Canale 5. L'ultima puntata della kermesse musicale si sposta in Liguria, al Belvedere del Resentello di Ventimiglia, per una serata all'insegna della musica dal vivo e delle sfide vocali.

Fino a 24 concorrenti si misurano in esibizioni soliste e duetti con i grandi ospiti della serata. Nel catalogo del prime time ligure figurano Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Anna Tatangelo e Baby K, pronti a condividere il palco con chi avrà il coraggio di cimentarsi nel karaoke.

Il pubblico presente a Ventimiglia non resta passivo: può votare in tempo reale tramite smartphone, accedendo alla web app dedicata attraverso QR Code e influenzando così il responso sulla performance di ogni artista amatoriale.

Roberto Cenci dirige la regia dello spettacolo. Il calcio d'inizio è fissato in prima serata su Canale 5.