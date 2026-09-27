Con il calo delle temperature e il ritorno del riscaldamento la pelle si secca e si arrossa: detergenti delicati, creme con ceramidi e glicerina, protezione solare anche d'autunno e qualche accortezza sotto la doccia per una routine semplice ed efficace.

In autunno freddo, vento e riscaldamento indeboliscono la barriera cutanea e la pelle diventa più secca e sensibile. La skincare giusta punta su detergenti delicati, creme ricche di ceramidi, glicerina, acido ialuronico o burro di karité, protezione solare quotidiana e docce brevi con acqua tiepida. Nel 2026 la tendenza premia routine semplici e ben tollerate.

Perché la pelle soffre in autunno

Dopo l'estate la pelle arriva spesso disidratata dal sole e dal mare. Con l'autunno entrano in gioco altri fattori: l'aria fredda all'esterno, il vento e l'aria secca degli ambienti riscaldati. Il film idrolipidico, lo strato che trattiene l'acqua e protegge dagli agenti esterni, si indebolisce e compaiono secchezza, tensione, rossori e desquamazione.

Per questo il cambio di stagione è il momento giusto per rivedere la routine, passando da texture leggere a prodotti più nutrienti.

La tendenza 2026: meno passaggi, più tollerabilità

Secondo Panorama Cosmetico, rivista del settore, la skincare dell'autunno 2026 si sposta verso semplicità, tollerabilità e risultati credibili, lasciandosi alle spalle le routine con decine di passaggi. Al centro ci sono gli ingredienti che rinforzano la barriera cutanea: ceramidi, glicerina, pantenolo, acidi grassi e beta-glucano. Tra gli attivi antietà crescono retinoidi, niacinamide, peptidi e antiossidanti in formule più stabili e meglio tollerate, mentre sul fronte del microbioma cutaneo si parla sempre più di prebiotici, postbiotici e fermentati.

I prodotti giusti, passo per passo

Un detergente delicato. Meglio formule senza profumo e poco schiumogene, da usare in piccole quantità. I saponi aggressivi e i prodotti a base di alcol impoveriscono la barriera cutanea. Per il viso, un latte o un olio detergente seguito da un detergente più leggero aiuta a pulire senza seccare.

Un siero idratante. L'acido ialuronico e la glicerina richiamano acqua negli strati superficiali della pelle e preparano all'applicazione della crema.

Una crema più ricca. In autunno le creme sono preferibili alle lozioni, più leggere. L'American Academy of Dermatology indica tra gli ingredienti utili contro la pelle secca olio di jojoba, glicerina, acido ialuronico, lanolina, vaselina e burro di karité. Le ceramidi aiutano a ricostruire la barriera cutanea.

La protezione solare, anche d'autunno. I raggi UV non vanno in vacanza con l'estate. I dermatologi americani consigliano una protezione ad ampio spettro con SPF almeno 30 sulle zone esposte.

Balsamo per le labbra e crema per le mani. Labbra e mani sono le prime a screpolarsi. Un balsamo o un velo di vaselina per le labbra e una crema mani nutriente, riapplicata durante la giornata, fanno la differenza. Per lavare i piatti o fare giardinaggio conviene usare i guanti.

Esfoliazione con moderazione. Rimuovere le cellule morte aiuta i prodotti idratanti a lavorare meglio, ma d'autunno basta una o due volte a settimana, con prodotti delicati. Con la pelle sensibile meglio ridurre ancora.

Retinoidi, con prudenza. L'autunno, con meno sole, è la stagione in cui molti introducono il retinolo, da applicare la sera. Sulla pelle molto secca o irritata può peggiorare la situazione: in questi casi e in presenza di patologie come la rosacea è meglio chiedere prima al dermatologo.

Le abitudini che aiutano la pelle

Docce brevi e tiepide. L'American Academy of Dermatology consiglia bagni e docce di cinque-dieci minuti con acqua tiepida, non bollente. Dopo, meglio tamponare la pelle con l'asciugamano senza strofinare.

Crema sulla pelle ancora umida. Applicare la crema subito dopo la doccia, quando la pelle è ancora un po' umida, aiuta a trattenere l'acqua.

Un umidificatore in casa. Il riscaldamento secca l'aria: un umidificatore, soprattutto in camera da letto, contrasta la disidratazione notturna.

Tessuti morbidi. Cotone e tessuti traspiranti a contatto con la pelle irritano meno di lana e fibre sintetiche.

Se secchezza, prurito o arrossamenti non migliorano con una routine delicata, è bene rivolgersi a un dermatologo: possono essere il segnale di una condizione che richiede un trattamento specifico.

Domande frequenti

Come cambiare la skincare in autunno? In autunno conviene passare a detergenti più delicati e a creme più ricche, con ingredienti come ceramidi, glicerina, acido ialuronico e burro di karité. La protezione solare resta importante, l'esfoliazione va ridotta a una o due volte a settimana e le docce vanno tenute brevi e tiepide.

Quali ingredienti proteggono la pelle dal freddo? Per proteggere la pelle dal freddo servono ingredienti che rinforzano la barriera cutanea e trattengono l'acqua: ceramidi, glicerina, pantenolo, acido ialuronico, acidi grassi e burro di karité. L'American Academy of Dermatology indica anche olio di jojoba, lanolina e vaselina, preferendo creme e unguenti alle lozioni.

Serve la crema solare anche in autunno? Sì. I raggi ultravioletti sono presenti tutto l'anno, anche con il cielo nuvoloso. I dermatologi dell'American Academy of Dermatology consigliano una protezione ad ampio spettro con fattore almeno 30 sulle zone esposte, come viso e mani, da applicare ogni giorno anche nei mesi più freddi.

Si può usare il retinolo in autunno? L'autunno è una stagione adatta per introdurre il retinolo, perché l'esposizione al sole è minore. Va applicato la sera, partendo con poche applicazioni a settimana. Chi ha la pelle molto secca, irritata o soffre di rosacea dovrebbe chiedere prima un parere al dermatologo.