La strada verso “Purosangue” comincia da una canzone che il pubblico di Sfera Ebbasta aveva già potuto ascoltare in anteprima, ma che adesso assume un significato completamente diverso.

Si intitola “Lontano” ed è il primo tassello ufficiale del nuovo progetto discografico dell'artista, atteso per venerdì 11 dicembre.

Il brano è stato pubblicato a sorpresa nella notte dopo essere stato anticipato a luglio durante il concerto allo Stadio San Siro. Ma questa volta Sfera non si limita a presentare nuova musica: attorno a Lontano prende forma anche l'universo visivo che accompagnerà Purosangue.

“Lontano”, il lato più introspettivo di Sfera Ebbasta

Il titolo anticipa in qualche modo il tema centrale della canzone.

In Lontano, Sfera parte dal proprio presente, dai traguardi raggiunti e dall'esposizione che accompagna il successo, per raccontare anche il desiderio di prendere le distanze dal rumore che lo circonda.

Il brano assume così un tono più personale e introspettivo e diventa il punto di ingresso nel nuovo album.

Non conosciamo ancora tutti i dettagli di Purosangue, ma la scelta di partire proprio da questa canzone suggerisce la volontà di accompagnare il disco con un racconto che non sarà esclusivamente musicale.

E il primo videoclip lo dimostra in maniera piuttosto evidente.

Sfera Ebbasta davanti all’Ultima Cena di Leonardo

Per le immagini di Lontano, Sfera ha scelto uno dei luoghi più riconoscibili del patrimonio artistico italiano: il Cenacolo Vinciano di Milano.

Nel videoclip il rapper compare davanti all'Ultima Cena di Leonardo da Vinci e con lui c'è anche il figlio Gabriel.

È probabilmente questa l'immagine destinata a caratterizzare maggiormente l'inizio dell'era Purosangue: un artista contemporaneo, il figlio e alle loro spalle un'opera con oltre cinque secoli di storia.

Secondo quanto annunciato in occasione dell'uscita del video, Sfera Ebbasta sarebbe il primo artista ad aver realizzato un videoclip musicale davanti all'Ultima Cena di Leonardo.

Più che utilizzare il Cenacolo come semplice scenario, il progetto prova a collegarlo al significato della canzone. La distanza evocata da Lontano diventa infatti anche un modo per fermarsi, allontanarsi dalla quotidianità e osservare da una prospettiva differente ciò che si è diventati e la direzione verso cui si sta andando.

Il progetto con il Museo del Cenacolo Vinciano

La collaborazione non terminerà con il videoclip.

Nelle settimane che precederanno l'uscita di Purosangue, Sfera Ebbasta e il Museo del Cenacolo Vinciano daranno vita a tre appuntamenti aperti alla città e dedicati all'inclusione sociale.

I dettagli delle iniziative saranno comunicati successivamente, ma il progetto punta in particolare ad avvicinare al patrimonio culturale anche pubblici che normalmente possono sentirsi distanti dai musei e dalla storia dell'arte.

A spiegare il senso dell'iniziativa è Angelo Crespi, direttore della Grande Brera, che sottolinea l'importanza della scelta di un artista particolarmente seguito dai giovani e l'obiettivo di rendere il patrimonio culturale accessibile a pubblici differenti.

La presenza di Gabriel nel video aggiunge intanto una dimensione ancora più personale alle immagini scelte per accompagnare Lontano.

“Purosangue” esce l’11 dicembre

Con il nuovo singolo comincia quindi ufficialmente il conto alla rovescia per “Purosangue”, il nuovo album di Sfera Ebbasta.

Il disco uscirà 11 dicembre 2026 per Universal Music Italia.

Per il momento Lontano rappresenta il primo vero indizio sulla direzione del progetto: una canzone che parte dal successo e dall'esposizione pubblica per spostare l'attenzione sulla necessità di creare una distanza e guardarsi dentro.

E per presentarla Sfera ha scelto un'immagine difficile da ignorare: lui e suo figlio davanti a uno dei capolavori più celebri di Leonardo da Vinci.