Si chiude la quinta giornata. Il Frosinone batte 2-0 il Como e sale a dieci punti, prima sconfitta stagionale per Fàbregas. La Juventus supera 2-0 l'Atalanta con Conceição e Bremer, terzo ko di fila per Sarri. Il Milan torna a vincere 3-0 con il Lecce, con Modric titolare. Il Parma trova la prima vittoria, il Genoa di De Rossi resta a secco.

L'ultima domenica prima della sosta per le nazionali ha rimesso in corsa due grandi e ha consegnato al campionato la sorpresa più netta di questo avvio.

Il Frosinone ha battuto il Como e ora divide il settimo posto con i lariani e con la Juventus, a dieci punti. In cima restano Lazio, Inter e Roma a tredici.

I risultati di domenica 20 settembre

Fiorentina-Napoli 1-1Frosinone-Como 2-0Parma-Genoa 2-1Juventus-Atalanta 2-0Milan-Lecce 3-0

Frosinone-Como 2-0, la sorpresa della giornata

La squadra di Massimiliano Alvini ha fermato la corsa di un Como che arrivava da una settimana perfetta, con il 2-1 al Parma e il 4-1 al Lipsia in Champions.

A decidere sono stati Giacomo Calò, con una conclusione deviata in modo decisivo, e Giorgi Kvernadze. È la prima sconfitta stagionale per la squadra di Cesc Fàbregas, che nel dopogara ha riconosciuto il merito degli avversari parlando di una partita da capolavoro dei ciociari.

Il Frosinone allunga a tre la serie di risultati utili e sale a dieci punti, un bottino che in ottica salvezza rappresenta già un margine importante. Alvini ha parlato di una prestazione di alto livello contro un avversario forte.

Juventus-Atalanta 2-0, Sarri sempre più in difficoltà

​

Sarri (Depositphotos)





All'Allianz Stadium la Juventus ha chiuso la partita con un gol per tempo: Francisco Conceição prima dell'intervallo, Gleison Bremer nella ripresa. Dopo il 3-2 di Reggio Emilia e il 5-0 al NEC in Europa League, i bianconeri trovano continuità e salgono a dieci punti.

Per l'Atalanta il conto si fa pesante: è la terza sconfitta consecutiva in campionato, dopo quelle con la Roma e in casa con il Cagliari. Maurizio Sarri ha cambiato diversi uomini rispetto alle ultime uscite, con Kristensen, Bernasconi, Kessié e Krstovic nell'undici iniziale, senza ottenere la reazione cercata. La squadra resta ferma a sei punti.

Milan-Lecce 3-0, Modric torna titolare

​

Ruben Amorim (depositphotos)





Quattro giorni dopo la sconfitta con il Benfica, il Milan ha ritrovato la vittoria. Il 3-0 al Lecce è arrivato con le reti al 14', al 61' e al 73', e con un dominio netto: 67% di possesso e undici tiri contro i cinque dei salentini.

Il dato che chiude la storia della settimana è la formazione. Luka Modric, rimasto in panchina per tutti i novanta minuti contro il Benfica, è partito titolare a centrocampo. Amorim lo aveva detto in conferenza: per far rendere il croato serve un possesso prolungato, ed è esattamente la partita che il Milan ha giocato.

I rossoneri salgono a undici punti e al quinto posto, a due lunghezze dal terzetto di testa. Si interrompe una serie di tre partite senza vittorie in tutte le competizioni.

Parma-Genoa 2-1, De Rossi resta senza vittorie

Al Tardini il Parma ha trovato il primo successo della stagione. Romero ha sbloccato nel primo tempo, Osmajic ha pareggiato per il Genoa, poi a dieci minuti dalla fine Almqvist ha deciso con un tiro sul palo lontano.

Per il Genoa di Daniele De Rossi è la quinta giornata senza vittorie in questo campionato, con un solo punto in classifica e il penultimo posto. Contando anche la parte finale della scorsa stagione, la serie senza successi in Serie A arriva a dieci partite, e la posizione del tecnico è ormai al centro della discussione.

Fiorentina-Napoli 1-1, due portieri decisivi

Il lunch match del Franchi è stato più ricco di quanto dica il punteggio. La Fiorentina è partita forte colpendo due traverse nel giro di pochi minuti, con Atta e Fagioli.

Il Napoli ha risposto con un palo di Olivera e al 22' è passato con un tap-in di Gilmour su azione da calcio d'angolo. In avvio di ripresa Álex Jiménez ha firmato il pareggio. Da lì le occasioni non sono mancate, ma entrambi i portieri hanno chiuso tutto.

Il Napoli sale a sette punti e si allontana dalla vetta, la Fiorentina arriva a quattro, mantenendo l'imbattibilità dall'arrivo di Vanoli.

La classifica alla sosta

Lazio, Inter e Roma 13; Cagliari 12; Milan 11; Como, Juventus e Frosinone 10; Napoli e Sassuolo 7; Atalanta e Lecce 6; Udinese, Torino, Monza, Fiorentina e Parma 4; Bologna 2; Genoa 1; Venezia 0.

Quando riprende il campionato

Dopo la sosta la Serie A torna nel fine settimana del 10-12 ottobre. Il turno propone subito alcune sfide di peso: Como-Roma domenica alle 12.30, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus in serata, Inter-Parma sabato alle 18.

Domande frequenti

Quali sono stati i risultati di Serie A di domenica 20 settembre?

Fiorentina-Napoli 1-1, Frosinone-Como 2-0, Parma-Genoa 2-1, Juventus-Atalanta 2-0 e Milan-Lecce 3-0. Sono le cinque partite che hanno chiuso la quinta giornata prima della sosta per le nazionali.

Chi è primo in Serie A dopo cinque giornate?

Lazio, Inter e Roma a pari merito con tredici punti. Il Cagliari è quarto a dodici, il Milan quinto a undici. Como, Juventus e Frosinone seguono a quota dieci.

Chi ha segnato in Juventus-Atalanta?

Francisco Conceição nel primo tempo e Gleison Bremer nella ripresa. Per l'Atalanta di Sarri è la terza sconfitta consecutiva in campionato.

Modric ha giocato contro il Lecce?

Sì, dal primo minuto. Contro il Benfica in Europa League era rimasto in panchina per l'intera partita. Il Milan ha vinto 3-0 con il 67% di possesso palla.

Quando riprende la Serie A?

Nel fine settimana del 10-12 ottobre 2026, dopo la sosta per le nazionali. Tra le partite in programma Como-Roma, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus e Inter-Parma.