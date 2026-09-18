Serie A, il sabato di Roma-Inter: orari, canali e cosa si gioca ogni squadra

Quattro partite sabato 19 settembre. Alle 15 Bologna-Torino, con l'esordio di Palladino sulla panchina rossoblù, e Udinese-Cagliari. Alle 18 lo scontro al vertice tra Roma e Inter, uniche due squadre a punteggio pieno. Alle 20.45 chiude Venezia-Lazio, con i lagunari ancora fermi a zero punti dopo quattro giornate.

Il quinto turno di Serie A concentra nel sabato la partita che vale la vetta. Roma e Inter sono le uniche due squadre a dodici punti e si affrontano all'Olimpico: chi vince resta da solo in testa.

Attorno al big match ci sono tre gare che pesano parecchio sui rispettivi obiettivi, a cominciare da un debutto in panchina.

Bologna-Torino, alle 15 al Dall'Ara

Per il Bologna è il giorno zero della gestione Raffaele Palladino, arrivato in settimana al posto di Domenico Tedesco, sollevato dopo quattro giornate e un solo punto.

Tre giorni di lavoro con il gruppo e subito una partita che vale il primo passo fuori dalla crisi. Di fronte il Torino di Ignazio Abate, a quota tre punti dopo il ko interno con la Roma.

I modelli statistici danno i rossoblù avanti al 49%, con il Torino al 23,8% e il pareggio al 27,2%. È il pronostico più sbilanciato del sabato, e racconta quanto il cambio in panchina venga letto come una scossa.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Holm, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Palladino.TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic; Simeone. Allenatore: Abate.

Il dubbio più grosso riguarda proprio il modulo rossoblù: le ricostruzioni oscillano tra la difesa a tre e il 4-3-3, con Odgaard che in quel caso entrerebbe a centrocampo. Nel terzetto arretrato Helland e Vitik si giocano il posto accanto a Heggem e Theate. Nel Torino ballottaggio sulla fascia tra Belghali e Fortini, con Adams e Casadei indisponibili.

Dove vederla: diretta su DAZN, streaming sull'app.

Udinese-Cagliari, alle 15 al Bluenergy Stadium

Sfida tra due squadre che arrivano da partite opposte per esito ma simili per intensità. L'Udinese ha perso 5-3 a San Siro dopo essere andata sul 2-0 nei primi sedici minuti, e ha quattro punti. Il Cagliari di Fabio Pisacane viene invece dal colpo di Bergamo, il 2-1 all'Atalanta firmato dal rigore dell'ex Maldini, ed è salito a nove punti.

I friulani sono favoriti al 41,9%, i sardi al 29%, con il pareggio al 29,1%.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane.

La novità da seguire è il rientro in gruppo di Zaniolo, che Runjaic valuta di schierare subito accanto a Davis al posto di Unai Gomez. Restano fuori Palma, Solet, Arizala e Piotrowski. Pisacane conferma invece in blocco l'undici che ha vinto a Bergamo, Maldini compreso.

Dove vederla: diretta su DAZN, streaming sull'app.

Roma-Inter, alle 18 all'Olimpico

Quattro vittorie su quattro per entrambe. La Roma di Gian Piero Gasperini ha vinto a Torino 2-0 con Malen e Pisilli e non ha ancora subito gol in questo campionato. L'Inter di Cristian Chivu ha battuto l'Udinese 5-3, ma quei tre gol incassati in casa restano il dato su cui lavorare.

È il confronto tra il miglior attacco e la miglior difesa del torneo, e il pronostico lo fotografa bene: Inter al 37,8%, Roma al 35,1%, pareggio al 27,1%. Due punti e sette decimi di differenza, l'equilibrio più netto della giornata.

Nel mezzo c'è anche l'impegno europeo che condiziona le rotazioni: la Roma ha pareggiato in Champions con il Fenerbahce, l'Inter ha perso al Bernabéu con il Real Madrid.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

Gasperini ritrova Ndicka e Wesley, con Balerdi che insidia l'ivoriano nel terzetto e Molina in ballottaggio con Lulli a destra. Hermoso ha accusato un fastidio alla caviglia ma dovrebbe farcela. Davanti nessun dubbio: Soulé e Dybala alle spalle di Malen.

Chivu deve rinunciare a Calhanoglu, Stones e Spence. In mezzo si apre uno spazio per Jones, in ballottaggio con Mkhitaryan, mentre Dimarco torna a sinistra. In attacco Thuram parte favorito su Pio Esposito per affiancare Lautaro.

Dove vederla: diretta esclusiva su DAZN, streaming sull'app. Non rientra tra le tre partite di questo turno trasmesse in co-esclusiva da Sky.

Venezia-Lazio, alle 20.45 al Penzo

Chiude il sabato la partita più sbilanciata sulla carta. Il Venezia di Giovanni Stroppa è l'unica squadra ancora a zero punti, con quattro sconfitte in quattro giornate e l'ultima maturata in casa contro la Fiorentina, ribaltata 2-4 dalla tripletta di Mastantuono.

La Lazio di Gennaro Gattuso ha dieci punti e arriva dal 2-2 con il Milan, rimontata all'Olimpico dopo essere andata sul doppio vantaggio.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Haps; Yeboah, Adams. Allenatore: Stroppa.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

L'infermeria lagunare resta affollata: fuori Bella-Kotchap, Sverko, Franjic e Busio, con Helgason che dovrebbe agire da mezzala. In casa biancoceleste Sutalo prende posto in difesa, mentre davanti Cancellieri e Noslin partono in vantaggio su Isaksen e Pinamonti.

I modelli danno la Lazio favorita al 48,5%, il Venezia al 25,3% e il pareggio al 26,2%.

Dove vederla: è l'unica del sabato in co-esclusiva, quindi su DAZN e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Come si completa la giornata

Il turno si è aperto venerdì con Monza-Sassuolo. Domenica 20 il programma prevede Fiorentina-Napoli alle 12.30, Frosinone-Como e Parma-Genoa alle 15, Juventus-Atalanta alle 18 e Milan-Lecce alle 20.45.

Su Sky e NOW, oltre a Venezia-Lazio, vanno in onda Monza-Sassuolo e Juventus-Atalanta.