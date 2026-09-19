Serie A domenica, cinque partite e due panchine sotto esame: orari e formazioni

La quinta giornata si chiude domenica 20 settembre con Fiorentina-Napoli alle 12.30, Frosinone-Como e Parma-Genoa alle 15, Juventus-Atalanta alle 18 e Milan-Lecce alle 20.45. All'Allianz Stadium si affrontano le due deluse dell'ultimo turno, al Tardini si sfidano due squadre ancora senza vittorie. A San Siro Modric è atteso dal primo minuto.

L'ultimo turno prima della sosta per le nazionali si completa con cinque partite, due delle quali mettono in discussione qualcosa di più di tre punti.

All'Allianz Stadium si incrociano Juventus e Atalanta, entrambe sconfitte nell'ultimo weekend. Al Tardini si affrontano Parma e Genoa, ferme a un punto in quattro giornate.

Fiorentina-Napoli, alle 12.30 al Franchi

Apre il lunch match. La Fiorentina di Paolo Vanoli arriva dalla prima vittoria stagionale, il 4-2 al Penzo con la tripletta di Mastantuono, e cerca continuità dopo un avvio da tre punti in quattro giornate.

In mezzo c'è stato anche il 3-0 al Pisa in Coppa Italia, quindi due vittorie consecutive per il tecnico appena arrivato.

Il Napoli di Massimiliano Allegri viene invece dall'1-0 al Bologna firmato Lobotka, prima affermazione casalinga della gestione, e ha sei punti.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Álex Jiménez, Pongracic, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Allegri.

L'infermeria azzurra resta piena: fuori McTominay, Buongiorno, Meret, Alisson Santos, Marianucci e Giovane, con Anguissa in forte dubbio dopo l'ennesima seduta personalizzata. A questi si è aggiunto Spinazzola, fermatosi nell'allenamento di venerdì: al suo posto dovrebbe giocare Olivera. Sulla destra Favasuli insidia Politano dopo il buon impatto avuto contro il Bologna.

Arbitra Doveri.

Dove vederla: diretta su DAZN 1, streaming sull'app.

Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 15

Il Frosinone di Alvini è una delle sorprese di questo avvio, con sette punti e un gioco che ha già messo in difficoltà più di un avversario. Di fronte c'è il Como di Cesc Fàbregas, terzo a dieci punti e reduce da una settimana perfetta, con il 2-1 al Parma e il 4-1 al Lipsia in Champions.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Cichella, Calò, Schmid; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Alvini.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fàbregas.

Al Tardini va invece in scena lo scontro più pesante per la classifica. Parma e Genoa hanno entrambe un punto e non hanno ancora vinto: per Daniele De Rossi, alla quinta giornata senza successi, è una partita che va oltre il campo.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabè, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Tourè. Allenatore: Cuesta.

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi; Colombo, Osmajic. Allenatore: De Rossi.

Arbitra Mariani.

A Frosinone dirige Chiffi.

Dove vederle: Frosinone-Como su DAZN 1, Parma-Genoa su DAZN 2, entrambe in streaming sull'app.

Juventus-Atalanta, alle 18

Il piatto forte della domenica mette di fronte due squadre che arrivano da una sconfitta in campionato e da stati d'animo opposti.

La Juventus di Luciano Spalletti ha reagito al 3-2 di Reggio Emilia con il 5-0 al NEC in Europa League, ma in classifica resta a sette punti. L'Atalanta di Maurizio Sarri è invece reduce da due ko consecutivi, con la Roma e in casa con il Cagliari, e a Bergamo il malumore comincia a farsi sentire.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceição, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Allenatore: Sarri.

Sul modulo bianconero le ricostruzioni si dividono tra la difesa a quattro e il 3-4-2-1, con Celik che cambia ruolo a seconda dell'impostazione. Arbitra Zufferli.

Dove vederla: è l'unica della domenica in co-esclusiva, quindi su DAZN e su Sky Sport, con streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Milan-Lecce, alle 20.45

Chiude la giornata il Milan, che a San Siro cerca di archiviare il 2-0 incassato dal Benfica in Europa League, prima sconfitta stagionale e terza partita consecutiva senza vittorie.

La novità riguarda Luka Modric, rimasto in panchina per tutti i novanta minuti mercoledì e indicato dalle ricostruzioni della vigilia tra i titolari.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Moreira; Pulisic, Rabiot; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. Allenatore: Di Francesco.

Il Lecce arriva da sei punti e dalla vittoria 3-2 sul Monza, decisa dalla doppietta di Coulibaly su due corner di Ilic. A San Siro dirige La Penna.

Dove vederla: diretta su DAZN, streaming sull'app.

Poi la sosta

Dopo questo turno il campionato si ferma per la prima finestra dedicata alle nazionali. L'Italia di Mancini esordisce in Nations League venerdì 25 settembre contro il Belgio all'Olimpico.

Domande frequenti

Quali partite di Serie A si giocano domenica 20 settembre?Cinque: Fiorentina-Napoli alle 12.30, Frosinone-Como e Parma-Genoa alle 15, Juventus-Atalanta alle 18 e Milan-Lecce alle 20.45. È l'ultimo turno prima della sosta per le nazionali.

Dove vedere Juventus-Atalanta?

È l'unica gara della domenica trasmessa in co-esclusiva: su DAZN e su Sky Sport, con streaming disponibile su DAZN, Sky Go e NOW. Le altre quattro partite sono in esclusiva DAZN.

Chi gioca in Fiorentina-Napoli?

La Fiorentina dovrebbe schierare il 4-3-3 con De Gea; Álex Jiménez, Pongracic, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Il Napoli risponde con Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. Allegri è senza McTominay, Buongiorno, Meret e Spinazzola.

Modric gioca in Milan-Lecce?

Le ricostruzioni della vigilia lo indicano tra i titolari a centrocampo. Contro il Benfica in Europa League il croato era rimasto in panchina per l'intera partita senza entrare.

Quali sono le formazioni di Parma-Genoa?

Il Parma dovrebbe schierare il 3-5-2 con Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabè, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Tourè. Il Genoa il 3-4-1-2 con Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi; Colombo, Osmajic.

Perché Parma-Genoa è una partita delicata?

Perché entrambe le squadre hanno un solo punto dopo quattro giornate e non hanno ancora vinto. Per il Genoa di Daniele De Rossi, in particolare, l'avvio senza successi comincia a pesare anche sul piano ambientale.

Quando riprende il campionato?

Dopo la sosta per le nazionali, che occupa la seconda metà di settembre e i primi giorni di ottobre. L'Italia di Mancini gioca quattro partite di Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre.