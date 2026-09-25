Savino Zaba entra nel cast di Domenica In. Il conduttore sarà l'inviato della rubrica dedicata al pranzo della domenica, uno degli spazi nuovi della stagione che parte domenica 27 settembre 2026 alle 14 su Rai 1. Ogni settimana raggiungerà una città diversa e sarà ospite di una famiglia, per raccontare in diretta come gli italiani stanno ancora a tavola la domenica.

Una rubrica annunciata, un nome che mancava

Quando Rai ha presentato la nuova impostazione del programma, fra le novità figurava uno spazio dedicato al pranzo domenicale, con collegamenti dalle case degli italiani e un impianto vicino a quello dei format del territorio. Mancava però il nome di chi avrebbe tenuto in mano quella rubrica.

È Savino Zaba. Il conduttore affiancherà Mara Venier dalla periferia del programma, quella che nella tradizione della domenica televisiva conta quanto lo studio: il collegamento, la casa vera, la tavola apparecchiata, le chiacchiere di famiglia che partono dal ragù e finiscono altrove.

Il meccanismo è semplice e ripetibile. Una città alla volta, una famiglia che accetta di aprire la porta, la diretta che entra in cucina mentre si mangia. Casa, cibo e conversazione: il rituale che regge da decenni e che la televisione della domenica pomeriggio ha sempre corteggiato senza mai entrarci davvero dentro.

Chi è Savino Zaba

Nato a Cerignola il 25 luglio 1971, all'anagrafe Savino Zabaione, laureato in Lettere, vive a Roma. La radio è il suo mestiere da quasi quarant'anni: ha cominciato nel 1987 a Radio Arcadia, è passato da Radionorba, Radio Dimensione Suono, Radio Capital, m2o e RTL 102.5 ed è approdato in Rai nel 2004.

Nella passata stagione ha condotto Il pomeriggio di Radio2 dal lunedì al venerdì alle 16.30 insieme a Diletta Parlangeli, e ha riportato in onda Ottovolante, lo show comico dal vivo dalla Sala B di via Asiago, in coppia con Micol Ronchi. Dal Festival di Sanremo 2026 ha firmato le dirette della rete dalla città dei fiori.

In televisione il percorso è lungo quanto quello radiofonico. Ha condotto Music@ su Rai 1 fra il 2006 e il 2009, Unomattina - Storie vere dal 2011 al 2013, il Concerto di Natale su Rai 2 nel 2013 e Big Factor su Rai 1 fra il 2023 e il 2024. Nel 2015 è stato concorrente di Tale e Quale Show.

Ha firmato tre libri: Beato a chi ti Puglia (Palomar, 2011), Parole, parole... alla radio (Graus, 2017) e Cent'anni di compagnia. La radio 1924-2024, pubblicato da Rai Libri nel centenario della radio italiana.

Cosa cambia in Domenica In dalla nuova stagione

La stagione 2026-2027 riscrive parecchio. Accanto a Mara Venier arrivano Tommaso Cerno, che si occuperà di attualità, ed Enzo Miccio, affidato al versante costume e spettacolo. Alla scrittura del programma collabora Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento Daytime della Rai.

Il palinsesto interno si articola su più spazi: l'attualità, il costume, una sezione dedicata ai giovani talenti selezionati attraverso un casting, i collegamenti con le case degli italiani e la rubrica sul pranzo della domenica. Resta al centro quello che il programma non ha mai cambiato, cioè l'intervista uno a uno condotta dalla padrona di casa.

La prima puntata

Il ritorno è fissato per domenica 27 settembre alle 14 su Rai 1, con disponibilità in streaming su RaiPlay. Ad aprire la stagione sarà Laura Pausini, ospite della prima puntata.

Le domande più frequenti

Quando inizia Domenica In 2026-2027?

Domenica 27 settembre 2026 alle 14 su Rai 1, in streaming su RaiPlay.

Chi conduce Domenica In?

Mara Venier, alla guida del programma dal 2018. Al suo fianco Tommaso Cerno per l'attualità ed Enzo Miccio per costume e spettacolo.

Cosa farà Savino Zaba a Domenica In?

Curerà la rubrica dedicata al pranzo della domenica: ogni settimana raggiungerà una città diversa e sarà ospite di una famiglia, raccontando in diretta tradizioni e abitudini della tavola domenicale.

Chi è Savino Zaba?

Conduttore radiofonico e televisivo nato a Cerignola nel 1971. Su Rai Radio2 conduce Il pomeriggio di Radio2 con Diletta Parlangeli e Ottovolante con Micol Ronchi. In televisione ha condotto fra gli altri Music@, Unomattina - Storie vere e Big Factor.

Chi è l'ospite della prima puntata di Domenica In?

Laura Pausini apre la nuova stagione.

Quali sono le novità del programma?

Uno spazio di attualità con Tommaso Cerno, una rubrica di costume con Enzo Miccio, una sezione dedicata ai giovani talenti, i collegamenti dalle case degli italiani e la rubrica sul pranzo della domenica affidata a Savino Zaba.