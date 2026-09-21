Rai ha reso pubblico il regolamento del 77° Festival della Canzone Italiana. Dal 16 al 20 febbraio 2027 all'Ariston gareggiano 24 artisti in un'unica categoria. Il venerdì una giuria internazionale e il pubblico scelgono chi va all'Eurovision, e le canzoni devono restare frutto della creatività umana.

Il regolamento di Sanremo 2027 fissa la gara a 24 artisti in un'unica categoria, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027. Stefano De Martino firma la direzione artistica. La quarta serata, chiamata Performance, sceglie il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest 2027 con televoto e giuria internazionale al 50%.

Rai articola il Festival in cinque serate, trasmesse su Rai 1 e RaiPlay. Tutti i 24 artisti salgono sul palco ogni sera, e ogni serata ha le sue giurie.

Martedì 16 febbraio i 24 brani passano al vaglio della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria Popolare, cioè televoto e voto online. La sala stampa pesa per il 67%, il pubblico per il 33%. Mercoledì 17 febbraio le canzoni tornano in scena e votano la Giuria delle Radio (67%) e il pubblico (33%).

Nel quadro entra una quarta giuria, nuova per Sanremo: la Giuria Internazionale di Esperti. Rai la compone con figure della musica e dello spettacolo di rilievo internazionale, e la fa votare nella sola quarta serata.

La serata delle cover resta al giovedì

Giovedì 18 febbraio ogni artista interpreta una canzone edita, italiana o straniera, pubblicata entro il 31 dicembre 2026. Al suo fianco deve esserci un ospite di chiara fama, scelto dall'artista e dalla casa discografica d'intesa con De Martino e Rai. La cover può durare fino a quattro minuti.

Votano tutte e tre le giurie nazionali: pubblico al 34%, sala stampa e radio al 33% ciascuna. Il primo classificato vince la serata, ma il risultato non entra nella classifica generale del Festival.

Serata Performance: il biglietto per l'Eurovision si gioca il venerdì

Venerdì 19 febbraio debutta la Serata Performance. Gli artisti ripropongono il proprio brano con una messa in scena diversa da quella delle altre sere, concordata con la direzione artistica e con Rai. La struttura della canzone resta quella delle serate precedenti, mentre l'arrangiamento può cambiare per adattarsi al nuovo allestimento. Scenografie e strumentazione extra sono a carico delle case discografiche.

Votano solo il pubblico e la Giuria Internazionale di Esperti, con un peso del 50% ciascuno. Il vincitore riceve da Rai la designazione per l'Eurovision Song Contest 2027. La partecipazione dipende comunque dall'ammissione dell'EBU e dalla firma del modulo di accettazione: se il vincitore non ottiene il via libera o non consegna il modulo in tempo, Rai scorre la classifica del venerdì.

Anche questa classifica resta autonoma. Chi vince il Festival e chi rappresenta l'Italia in Europa, quindi, possono essere due artisti diversi.

Come si arriva al vincitore sabato 20 febbraio

Nella finale i 24 brani tornano nella versione delle prime serate, senza gli allestimenti del venerdì. Votano pubblico (34%), sala stampa (33%) e radio (33%). Rai somma questi voti a quelli della prima e della seconda serata e ottiene la classifica generale.

Da lì escono da tre a cinque canzoni, annunciate senza ordine di piazzamento. Gli artisti le ripropongono dal vivo o in registrazione, anche in versione parziale, e a quel punto vota soltanto il pubblico. Il nuovo televoto pesa per il 50% e si somma al risultato accumulato nelle tre serate precedenti. Chi chiude primo vince Sanremo 2027.

In caso di parità il regolamento dà la precedenza al voto del pubblico, poi alla sala stampa, poi alle radio. Notai incaricati da Rai controllano e verbalizzano ogni votazione. Rai pubblica il regolamento del televoto su sanremo.rai.it prima delle dirette.

Il cast: 23 scelte di De Martino più il vincitore di Sarà Sanremo

De Martino sceglie e invita 23 artisti con i relativi inediti. Il ventiquattresimo posto spetta di diritto al vincitore di Sarà Sanremo 2026, la finale di Sanremo Giovani che Rai 1 trasmette in diretta venerdì 18 dicembre, secondo quanto riportato da Adnkronos.

Cantanti, manager e case discografiche possono ancora proporre un brano entro il 23 novembre 2026, via mail a produzionesanremo@rai.it o per posta alla sede dell'Organizzazione del Festival in via Montesanto 68 a Roma. Nella proposta si può già indicare la cover per il giovedì. Rai può annunciare i nomi dal 29 novembre 2026; da quel momento gli artisti hanno sette giorni per completare l'iscrizione. Chi accetta l'invito si impegna anche a partecipare alla serata di Sarà Sanremo.

Intelligenza artificiale, durata e lingua: le regole sulle canzoni

Il regolamento chiede che le canzoni siano espressione della creatività umana. Gli autori non possono usare sistemi di intelligenza artificiale che sostituiscano, alterino o snaturino il contributo creativo umano, nella scrittura come nella produzione. Rai e il direttore artistico si riservano di usare qualsiasi strumento tecnologico per verificarlo.

Sul fronte dell'esecuzione, le sequenze audio digitali possono contenere solo suoni che l'orchestra non riesce a riprodurre dal vivo, e Rai decide caso per caso cosa ammettere.

Le altre regole:

Durata : ogni brano in gara non deve superare i 3 minuti e 30 secondi durante le serate, la cover i 4 minuti. Rai tollera pochi secondi in più solo per esigenze artistiche.

: ogni brano in gara non deve superare i 3 minuti e 30 secondi durante le serate, la cover i 4 minuti. Rai tollera pochi secondi in più solo per esigenze artistiche. Lingua : il testo deve essere in italiano. Parole o brevi frasi in dialetto o in lingua straniera restano ammesse se non snaturano il carattere italiano del brano. Le cover possono essere anche in lingua straniera.

: il testo deve essere in italiano. Parole o brevi frasi in dialetto o in lingua straniera restano ammesse se non snaturano il carattere italiano del brano. Le cover possono essere anche in lingua straniera. Novità : la canzone deve restare inedita fino alla prima esecuzione all'Ariston. Gli autori possono riprendere stralci di un proprio brano mai commercializzato, fino a un quinto della canzone.

: la canzone deve restare inedita fino alla prima esecuzione all'Ariston. Gli autori possono riprendere stralci di un proprio brano mai commercializzato, fino a un quinto della canzone. Contestazioni: artisti e case discografiche possono segnalare per iscritto un brano non inedito entro 24 ore dalla prima prova ufficiale a Sanremo dell'artista interessato.

Vincoli per gli artisti, dal 2 gennaio al 25 febbraio

Dal 2 gennaio 2027 fino alla fine della finale, gli artisti in gara non possono esibirsi in programmi tv, radio o eventi trasmessi online, anche con brani diversi da quello del Festival. Le interviste restano consentite, con comunicazione preventiva all'Ufficio Stampa Rai.

Il vincitore del Festival e il vincitore della Serata Performance non possono apparire su emittenti diverse da Rai fino al 25 febbraio 2027 compreso. Gli artisti si impegnano anche a partecipare gratis alle trasmissioni collegate al Festival, come Sarà Sanremo e Domenica In.

Il regolamento prevede infine che, se il Festival coincide con elezioni o referendum, gli artisti evitino qualsiasi dichiarazione capace di orientare il voto.

Premi e classifiche

Sabato Rai premia il vincitore con la sua canzone. Per la serata delle cover e per la Serata Performance Rai può assegnare un premio, senza obbligo. Restano i riconoscimenti al Miglior Testo, alla Migliore Composizione Musicale e il Premio della Critica, tutti di valore simbolico.

Durante le dirette Rai e De Martino possono decidere se e quanto rivelare delle classifiche parziali. A Festival concluso Rai pubblica le graduatorie complete su sanremo.rai.it. Su RaiPlay le esibizioni restano disponibili in streaming dal 16 febbraio al 7 marzo 2027; dopo quella data Rai può usare fino a 90 secondi di ogni canzone per dodici mesi.

Cosa cambia rispetto a Sanremo 2026

L'edizione 2026, condotta da Carlo Conti con Laura Pausini, aveva schierato 30 Big e una sezione Nuove Proposte da quattro artisti. La serata delle cover cadeva il venerdì e il vincitore del Festival, Sal Da Vinci con "Per sempre sì", ha rappresentato l'Italia all'Eurovision 2026.

Con il regolamento 2027 i Big scendono a 24, le Nuove Proposte spariscono come sezione autonoma e le cover passano al giovedì. Il posto all'Eurovision si stacca dalla vittoria finale e si decide il venerdì, con una giuria internazionale che a Sanremo non aveva mai votato.

FAQ

Quando si svolge Sanremo 2027?

Il 77° Festival di Sanremo va in onda su Rai 1 e RaiPlay in diretta dal Teatro Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. Le cinque serate prevedono due passaggi dei brani in gara, la serata delle cover il giovedì, la Serata Performance il venerdì e la finale il sabato.

Quanti artisti partecipano a Sanremo 2027?

In gara ci sono 24 artisti in un'unica categoria. Stefano De Martino, direttore artistico, ne sceglie 23 tra inviti e proposte arrivate entro il 23 novembre 2026. Il ventiquattresimo è il vincitore di Sarà Sanremo 2026, la finale di Sanremo Giovani. Rai può annunciare il cast dal 29 novembre 2026.

Chi rappresenta l'Italia all'Eurovision 2027?

Rai designa per l'Eurovision Song Contest 2027 il vincitore della Serata Performance di venerdì 19 febbraio. Votano il pubblico e una Giuria Internazionale di Esperti, al 50% ciascuno. La partecipazione dipende dall'ammissione dell'EBU. Il vincitore dell'Eurovision può essere diverso dal vincitore del Festival.

Cos'è la Serata Performance di Sanremo 2027?

È la quarta serata del Festival, venerdì 19 febbraio 2027. I 24 artisti ripropongono il proprio brano con una messa in scena diversa dalle altre sere, concordata con la direzione artistica. La classifica è autonoma e non pesa sul risultato finale. Il vincitore riceve la designazione per l'Eurovision 2027.

Il regolamento di Sanremo 2027 vieta l'intelligenza artificiale?

Il regolamento chiede canzoni frutto della creatività umana e vieta l'uso di sistemi di intelligenza artificiale che sostituiscano, alterino o snaturino il contributo creativo umano. Rai e il direttore artistico possono usare strumenti tecnologici per verificare il rispetto della regola nella scrittura e nella produzione dei brani.

Come funziona il voto nella finale di Sanremo 2027?

Sabato 20 febbraio votano pubblico (34%), sala stampa (33%) e radio (33%). Il risultato si somma a prima e seconda serata. Da tre a cinque brani, annunciati senza ordine, passano all'ultima fase, dove vota solo il pubblico con peso del 50% sul totale accumulato.

---