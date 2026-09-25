sangiovanni pubblica oggi, venerdì 25 settembre 2026, ti ho cercata (felicità), il nuovo singolo per Sugar Music. Il brano contiene un campionamento di Felicità di Lucio Dalla ed è il primo estratto del prossimo album. È uscito in digitale insieme al videoclip ufficiale, girato a Bologna, la città di Dalla.

Un nuovo capitolo nel segno di Lucio Dalla

Con ti ho cercata (felicità) sangiovanni apre una nuova fase della sua carriera e sceglie di farlo richiamando uno dei più grandi cantautori italiani. Nel brano la sua voce si unisce a quella di Dalla, su una base avvolgente.

Il campionamento arriva da Felicità, canzone scritta da Lucio Dalla con Mauro Malavasi e pubblicata nel 1988 nell'album Dalla/Morandi.

Sui social sangiovanni ha spiegato di essersi chiesto spesso dove fosse la felicità e come raggiungerla, e di averci messo molto a capire che non si trovava dove pensava, ma dentro di sé. Ha raccontato anche che la musica di Dalla lo ha aiutato a capire e a descrivere meglio le proprie emozioni: il campionamento è un modo per ringraziarlo.

Di cosa parla il brano

ti ho cercata (felicità) si rivolge a chi insegue la felicità e finisce per cercarla nei posti sbagliati. Il testo racconta il momento in cui si smette di rincorrerla e si capisce che non è un luogo, una persona o un traguardo da conquistare. È qualcosa che si trova dentro di sé e che si può vivere anche nei momenti più difficili.

Il brano è scritto da sangiovanni con Alessandro La Cava, composto e prodotto da Celo, al secolo Pietro Celona, e Pietro Posani.

Il videoclip sotto i portici di Bologna

Il video ufficiale è ambientato a Bologna, città natale di Lucio Dalla. Tra i portici, sangiovanni mostra la sua vita quotidiana con gli amici: passeggiate, cene, momenti condivisi. Gesti semplici, che raccontano la felicità nascosta nelle piccole cose e nelle persone vicine.

La stessa dimensione personale torna nella copertina, costruita a partire da una serie di fotografie della vita di tutti i giorni dell'artista.

Chi è sangiovanni

Giovanni Pietro Damian, in arte sangiovanni, è un cantautore veneto che unisce pop contemporaneo, influenze urban e melodie leggere. Il grande pubblico lo ha conosciuto nel 2021 ad Amici di Maria De Filippi e con il successo di Malibu. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2022 con Farfalle e nel 2024 con Finiscimi, prima di una pausa dalla musica. ti ho cercata (felicità) segna il suo ritorno con un nuovo progetto discografico.

Domande frequenti

Quando esce ti ho cercata (felicità) di sangiovanni?

ti ho cercata (felicità), il nuovo singolo di sangiovanni, esce venerdì 25 settembre 2026 in digitale per Sugar Music, insieme al videoclip ufficiale girato a Bologna. Il brano è il primo estratto del prossimo album dell'artista e contiene un campionamento di Felicità di Lucio Dalla.

Quale canzone di Lucio Dalla campiona sangiovanni?

sangiovanni campiona Felicità, canzone scritta da Lucio Dalla con Mauro Malavasi e pubblicata nel 1988 nell'album Dalla/Morandi. Nel nuovo singolo ti ho cercata (felicità) la voce di sangiovanni si intreccia con quella di Dalla. L'artista ha spiegato di voler ringraziare così il cantautore bolognese.

Chi ha scritto ti ho cercata (felicità)?

ti ho cercata (felicità) è scritto da sangiovanni insieme ad Alessandro La Cava. La musica è composta e prodotta da Celo, nome d'arte di Pietro Celona, e da Pietro Posani. Il singolo esce per Sugar Music ed è il primo estratto del prossimo album dell'artista.

Dove è stato girato il video di ti ho cercata (felicità)?

Il videoclip ufficiale di ti ho cercata (felicità) è stato girato a Bologna, città natale di Lucio Dalla, tra i portici del centro. Mostra sangiovanni nella vita di tutti i giorni con gli amici, tra passeggiate e cene, per raccontare la felicità delle piccole cose di cui parla il brano.