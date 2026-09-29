Mercoledì 30 settembre, alle 20.40 su Canale 5, Gerry Scotti conduce il secondo appuntamento speciale de "La Ruota dei Campioni… e delle stelle". In gara ci sono nove Campioni tra quelli che hanno vinto i montepremi più alti a "La Ruota della Fortuna". Le stelle della serata sono Michelle Hunziker e Ale e Franz, che dal 6 ottobre condurranno insieme Zelig su Canale 5.

Al tabellone, come sempre, c'è Samira Lui.

Come funziona la serata

I nove Campioni si sfidano tre alla volta in cinque incontri tematici. Tra una partita e l'altra entrano in gioco i tre ospiti, che hanno manche dedicate e tabelloni da risolvere come i concorrenti.

Il meccanismo porta a una finale a tre:

i tre Campioni che hanno guadagnato di più si affrontano in altre due manche;

chi chiude con il montepremi totale più alto diventa Campione dei Campioni;

il vincitore gioca a "La Ruota delle Meraviglie" e può portare a casa fino a 300.000 euro.

Hunziker e Ale e Franz giocano per Mission Bambini

Anche tra le stelle vince chi incassa di più. Il migliore tra Michelle Hunziker e Ale e Franz accede a sua volta a "La Ruota delle Meraviglie", sempre con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. La cifra conquistata andrà a Mediafriends per sostenere il progetto "Stelle" di Mission Bambini: 15 centri in Italia tra nidi, scuole dell'infanzia e centri educativi, dove bambini e famiglie trovano un ambiente inclusivo, un'educazione di qualità e un sostegno concreto.

Per il trio la serata vale anche come riscaldamento. Martedì 6 ottobre parte su Canale 5 la nuova edizione di Zelig, quattro prime serate per festeggiare i 30 anni del programma, con Hunziker, Ale e Franz alla conduzione.

Com'è andato il primo speciale

Il primo appuntamento, mercoledì 23 settembre, aveva come ospite Il Volo, con la vincita dei tre cantanti destinata sempre a Mediafriends. In termini di ascolti Gerry Scotti ha raccolto il 21,7% di share nella prima parte e il 16,8% nella seconda, mentre su Rai 1 il debutto di Tale e Quale Show si è fermato al 19,3%.

Speciale Data Ospiti Beneficiario Primo Mercoledì 23 settembre Il Volo Mediafriends, Orchestra Giovanile Quattro Ottavi Secondo Mercoledì 30 settembre Michelle Hunziker, Ale e Franz Mediafriends, progetto "Stelle" di Mission Bambini

Domande frequenti

Quando va in onda La Ruota dei Campioni e delle stelle?

Il secondo speciale de "La Ruota dei Campioni… e delle stelle" va in onda mercoledì 30 settembre alle 20.40 su Canale 5, con la conduzione di Gerry Scotti e Samira Lui al tabellone. Si può seguire anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Chi sono gli ospiti del 30 settembre alla Ruota dei Campioni?

Gli ospiti del 30 settembre sono Michelle Hunziker e il duo comico Ale e Franz, che dal 6 ottobre condurranno Zelig su Canale 5. Giocano manche dedicate e chi vince di più tra loro tenta "La Ruota delle Meraviglie" per Mission Bambini.

Quanto si può vincere alla Ruota delle Meraviglie?

Alla "Ruota delle Meraviglie" si possono vincere fino a 300.000 euro. La gioca il Campione dei Campioni della serata e, per beneficenza, l'ospite che ha incassato di più. La vincita delle stelle va a Mediafriends per il progetto "Stelle" di Mission Bambini.