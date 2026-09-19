Roma-Inter 2-2, doppiette di Koné e Lautaro: la vetta resta in due

All'Olimpico finisce in parità lo scontro tra le uniche due squadre a punteggio pieno. La Roma va sul 2-0 con una doppietta di Manu Koné, l'Inter rimonta con Lautaro Martinez subito dopo l'intervallo e al 79'. Nel pomeriggio il Cagliari ha vinto 1-0 a Udine con Maldini, mentre l'esordio di Palladino a Bologna si è chiuso sull'1-1 con il Torino.

Prima del fischio d'inizio, un minuto di silenzio e il lutto al braccio per Sandro Mazzola, scomparso nella notte. Poi novanta minuti che hanno rispettato le attese e lasciato la classifica dove stava.

Roma-Inter è finita 2-2. Le due squadre restano appaiate in testa, ora a tredici punti, ma alle loro spalle è successo qualcosa.

Koné apre e raddoppia, Lautaro risponde

La Roma parte fortissimo. Al 6' è già avanti con Manu Koné, e al 37' il francese firma la doppietta personale che manda i giallorossi al riposo sul 2-0. Un tempo che l'Olimpico, sold out, immaginava come l'inizio della fuga.

La ripresa comincia con il gol che cambia tutto. Al 46', appena rientrati in campo, Lautaro Martinez accorcia le distanze. Da lì l'Inter prende campo e al 79' il capitano nerazzurro completa la propria doppietta per il 2-2 definitivo.

I numeri raccontano un equilibrio che il primo tempo non lasciava prevedere: possesso quasi pari, 51% per l'Inter, con la Roma a diciassette tiri contro quattordici ma soltanto quattro nello specchio, contro i cinque nerazzurri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini.INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.RETI: 6' e 37' Koné (R), 46' e 79' Lautaro Martinez (I).ARBITRO: Massa di Imperia, al VAR Mazzoleni.

Gasperini aveva parlato alla vigilia del proprio rapporto complicato con l'Inter, definita una specie di kryptonite. Il pareggio non rompe la serie, ma il 2-0 buttato via peserà nelle prossime ore più del punto guadagnato.

Il Cagliari continua a correre

Il risultato che sposta davvero la classifica arriva da Udine. Il Cagliari ha vinto 1-0 sul campo dell'Udinese con un gol di Daniel Maldini al 54', nato da un retropassaggio sbagliato di Miller e da una difesa friulana impreparata.

È la quarta vittoria in cinque giornate per la squadra di Fabio Pisacane, la terza in trasferta. I sardi salgono a dodici punti e si mettono a una sola lunghezza dalla vetta.

Per Maldini è il terzo gol pesante in tre settimane, dopo quello al Lecce e il rigore che ha deciso la sfida di Bergamo. Il suo nome è nella lista dei trentaquattro convocati diramata ieri da Mancini.

Nell'Udinese Zaniolo era partito dal primo minuto, al rientro dopo l'infortunio.

Al Dall'Ara il Bologna ha pareggiato 1-1 con il Torino alla prima panchina di Raffaele Palladino.

I rossoblù erano passati al 14' con Federico Bernardeschi, bravo a raccogliere in area una respinta della difesa granata su cross di Miranda. Nella ripresa il Bologna è calato e al 77' è arrivato il pareggio di Kulenovic, entrato pochi minuti prima al posto di Fitz-Jim: sulla conclusione dell'attaccante croato Skorupski ha commesso un errore che ha di fatto accompagnato il pallone in rete.

Il Bologna sale a due punti, il Torino a quattro. Per Palladino è un punto che muove una classifica ferma, ma non il segnale netto che a Casteldebole speravano.

Come cambia la classifica

In testa Roma e Inter a tredici punti, con il Cagliari terzo a dodici. Seguono Como e Lazio a dieci, con i biancocelesti impegnati stasera a Venezia.

In coda il Venezia resta l'unica ancora a quota zero, con il Bologna a due e Parma e Genoa a uno.

Stasera e domani

La giornata prosegue alle 20.45 con Venezia-Lazio, in co-esclusiva su DAZN e Sky.

Domenica si completa il turno con Fiorentina-Napoli alle 12.30, Frosinone-Como e Parma-Genoa alle 15, Juventus-Atalanta alle 18 e Milan-Lecce alle 20.45. Poi il campionato si ferma per la sosta delle nazionali.

Domande frequenti

Come è finita Roma-Inter?

2-2 allo Stadio Olimpico. La Roma era andata sul 2-0 con una doppietta di Manu Koné al 6' e al 37', l'Inter ha rimontato con Lautaro Martinez, a segno al 46' e al 79'.

Chi è primo in Serie A?

Roma e Inter restano appaiate in testa a tredici punti dopo cinque giornate. Il Cagliari è terzo a dodici, a una sola lunghezza, dopo la vittoria di Udine.

Chi ha segnato in Udinese-Cagliari?

Daniel Maldini al 54', approfittando di un retropassaggio sbagliato di Miller. È la quarta vittoria in cinque giornate per il Cagliari di Pisacane, la terza in trasferta.

Come è andato l'esordio di Palladino?

Il Bologna ha pareggiato 1-1 con il Torino. Vantaggio di Bernardeschi al 14' su cross di Miranda, pareggio di Kulenovic al 77' con un errore di Skorupski sulla conclusione dell'attaccante croato.

Perché si è osservato un minuto di silenzio?

Per la scomparsa di Sandro Mazzola, morto nella notte a 83 anni. La Federazione ha disposto il minuto di raccoglimento in tutte le manifestazioni sportive del fine settimana, e le squadre sono scese in campo con il lutto al braccio.