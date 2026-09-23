La nuova compagnia di bandiera saudita apre le vendite per l'Italia sei mesi dopo il primo volo commerciale su Londra. Si parte da Milano alle 9.55 e si atterra a Riad alle 17.15 ora locale, con coincidenze verso Asia e Gedda.





Riyadh Air, la compagnia di bandiera saudita controllata dal fondo sovrano PIF, collegherà Milano Malpensa e Riad dal 16 dicembre 2026 con quattro voli diretti a settimana, la domenica, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Opera la rotta un Boeing 787-9 Dreamliner. I biglietti sono in vendita sull'app e sul sito riyadhair.com e sulle piattaforme di viaggio partner.

Per chi parte dall'Italia la rotta cambia due cose. Chi va a Riad per lavoro ha un volo che parte a metà mattina e arriva nel tardo pomeriggio. Chi punta all'Asia trova a Riad un nuovo scalo di transito, con coincidenze dichiarate verso Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, Islamabad e Gedda.

Orari, giorni e terminal

Il volo RX520 decolla da Malpensa alle 9.55 e atterra al King Khalid International Airport alle 17.15 ora di Riad. Il ritorno, RX519, parte da Riad alle 2.45 e arriva a Milano alle 7.05. In inverno Riad ha due ore in più rispetto all'Italia: il volo verso l'Arabia Saudita dura quindi 5 ore e 20 minuti, quello verso Milano 6 ore e 20 minuti. La compagnia avverte che l'operativo può cambiare.

Secondo le informazioni pubblicate da Riyadh Air e riprese dal sito specializzato Aviation A2Z, a Malpensa i voli usano il Terminal 1 e a Riad il Terminal 2. Il 16 dicembre, giorno del debutto, cade di mercoledì.

Una compagnia nata nel 2023, in volo da giugno

Riyadh Air è nata nel marzo 2023 dentro il piano Vision 2030 e punta a collegare Riad a oltre 100 destinazioni entro il 2030. L'amministratore delegato è Tony Douglas. Il primo volo commerciale di linea, su Londra Heathrow, è decollato il 10 giugno 2026: la compagnia lo aveva programmato per il 1° luglio e lo ha anticipato dopo la consegna in anticipo dei primi 787-9.

In Europa sono seguite Malaga il 14 luglio, Madrid il 17 luglio e Manchester il 17 settembre. Milano diventa la quinta destinazione europea del network e la prima in Italia.

Tony Douglas ha commentato così l'apertura delle vendite: "L'apertura delle vendite per Milano segna il nostro debutto ufficiale in Italia, un mercato per noi di importanza capitale. Milano incarna l'eccellenza globale nel design, negli affari e nel turismo, in perfetta sintonia con la visione di Riyadh Air."

Design e turismo: i numeri dietro la rotta

La compagnia lega la scelta di Milano a moda, lusso e design, e cita tra i segnali del legame la prima edizione del Salone del Mobile.Milano a Riad. Quella edizione però slitta: gli organizzatori l'avevano fissata per novembre 2026 e a metà settembre la presidente Maria Porro ha confermato a WWD il rinvio al 2027, senza una nuova data. Il Salone resta presente in Arabia Saudita con il suo tour internazionale. A Riad si è tenuta finora l'anteprima Red in Progress, al King Abdullah Financial District dal 26 al 28 novembre 2025.

Sul fronte turistico, la compagnia cita i dati del Ministero del Turismo: nel 2024 oltre 322.000 turisti sauditi hanno visitato l'Italia.

A bordo e il programma fedeltà

Il 787-9 di Riyadh Air offre quattro classi: Business Elite, Business, Premium Economy ed Economy. Il sistema di intrattenimento Astrova di Panasonic Avionics usa schermi OLED 4K. Il Wi-Fi è gratuito per gli iscritti al programma fedeltà Sfeer, che promette punti senza scadenza e la Best Offer Guarantee. I kit di cortesia portano la firma del marchio saudita Kayanee, i bambini ricevono kit Disney.

Il punto: quattro voli e un hub da costruire

Quattro frequenze settimanali bastano per un debutto, meno per chi viaggia per lavoro e ha bisogno di flessibilità. Sul debutto pesa anche il quadro di sicurezza nel Golfo, che negli ultimi mesi ha già costretto a cancellare eventi e a riprogrammare voli nella regione. La partita di Riyadh Air si gioca su Riad come scalo verso l'Asia, lo stesso terreno su cui Dubai, Doha e Istanbul lavorano da anni. Quanto l'offerta regga il confronto lo diranno i tempi di coincidenza e le tariffe delle rotte asiatiche via Riad, che per ora non risultano pubblicate.

Sicurezza: cosa dice la Farnesina

L'Arabia Saudita vive una fase di tensione. Il 20 settembre Euronews ha riferito di nuovi attacchi rivendicati dagli Houthi yemeniti contro il Paese: residenti di Riad hanno segnalato fiamme e fumo all'aeroporto King Khalid, lo stesso scalo della nuova rotta, e le ambasciate statunitensi nella regione hanno invitato a mettere in conto cancellazioni di voli e chiusure dello spazio aereo.

La scheda Arabia Saudita di Viaggiare Sicuri chiede ai connazionali la massima cautela in tutto il Paese e in particolare nella capitale, sconsiglia di recarsi nelle province di Jazan, Najran e Aseer e avverte che non si possono escludere ripercussioni sul traffico aereo. A chi ha un viaggio in programma la Farnesina raccomanda di verificare con la compagnia lo stato dei voli e le eventuali riprogrammazioni.

Cosa serve per partire

I cittadini italiani rientrano tra i Paesi ammessi al visto turistico elettronico saudita (eVisa), da richiedere online sul portale ufficiale Visit Saudi. Requisiti, costi e durata cambiano nel tempo: prima di prenotare conviene controllare la scheda Arabia Saudita su Viaggiare Sicuri, che riporta anche gli avvisi di sicurezza aggiornati.

Domande frequenti

Quando parte il volo diretto Milano-Riad di Riyadh Air?

Il primo volo parte mercoledì 16 dicembre 2026 da Milano Malpensa. Riyadh Air opera quattro voli a settimana, la domenica, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, con un Boeing 787-9 Dreamliner. Da Malpensa si decolla alle 9.55 e si atterra a Riad alle 17.15 ora locale. Il ritorno parte da Riad alle 2.45 e arriva alle 7.05.

Quanto dura il volo da Milano a Riad?

Il volo da Malpensa a Riad dura 5 ore e 20 minuti secondo l'orario pubblicato, quello di ritorno 6 ore e 20 minuti. In inverno Riad è due ore avanti rispetto all'Italia: partendo da Milano alle 9.55 si atterra alle 17.15 ora saudita. Gli orari restano soggetti a variazioni da parte della compagnia.

Serve il visto per andare in Arabia Saudita dall'Italia?

Sì. I cittadini italiani possono richiedere online il visto turistico elettronico (eVisa) attraverso il portale ufficiale Visit Saudi. Per chi viaggia per lavoro le regole sono diverse. Requisiti, costi e validità vanno verificati prima della partenza sulla scheda Arabia Saudita del sito Viaggiare Sicuri della Farnesina.

Riyadh Air atterra a Malpensa per la prima volta tra meno di tre mesi, e l'Italia entra nella mappa di una compagnia che vuole raggiungere cento destinazioni in quattro anni.