Raoul Bova ha ricordato la madre nella prima puntata della nuova stagione di Domenica In, andata in onda domenica 27 settembre 2026 su Rai 1. Rispondendo a Mara Venier, nello spazio dedicato al rapporto con le mamme, l'attore ha raccontato il consiglio ricevuto negli ultimi anni di vita di lei: vivere fino in fondo, senza sentirsi legato, perché i figli gli avrebbero voluto sempre bene.

«Sempre affettuosa, sempre complice fino all'ultimo»

Bova ha descritto una madre presente e vicina. «Mamma è stata sempre affettuosa, sempre complice fino all'ultimo», ha detto. «Gli ultimi anni è stata un po' malata, insomma c'era un problema ai polmoni con l'ossigeno, è andata avanti per un po' di tempo».

Proprio in quel periodo è arrivata la confidenza che l'attore porta ancora con sé. «Però mi disse guarda, nella vita fai una cosa, non fare come ho fatto io, perché io ho compromesso tanto della mia vita per stare in una situazione familiare che magari lì per lì non mi piaceva poi così tanto, ma l'ho fatto per voi, per i figli».

Il consiglio: «I figli ti vorranno sempre bene»

Bova ha raccontato che negli ultimi tempi i genitori si erano allontanati. «Con mio padre all'ultimo si sono un po' separati», ha spiegato, «e mi ha detto io non mi posso più rifare una vita, tu sentiti libero di vivere la tua vita fino in fondo, non ti sentire legato a delle cose perché tanto i figli ti vorranno sempre bene».

Il racconto dell'attore ha aperto uno dei momenti più intimi del pomeriggio, dedicato da Mara Venier al legame tra gli ospiti e le loro madri. Nella stessa puntata anche Marco Tardelli ha parlato della sua mamma.

Domande frequenti

Cosa ha detto Raoul Bova della madre a Domenica In?

Raoul Bova ha raccontato che la madre, negli ultimi anni di vita, gli consigliò di non rinunciare alla propria felicità come aveva fatto lei per restare in famiglia. Gli disse di sentirsi libero di vivere la vita fino in fondo, perché i figli gli avrebbero voluto sempre bene.

Quando è andata in onda l'intervista di Raoul Bova a Domenica In?

L'intervista è andata in onda domenica 27 settembre 2026 su Rai 1, nella prima puntata della nuova stagione di Domenica In condotta da Mara Venier. Il tema dello spazio era il rapporto degli ospiti con le loro mamme, affrontato anche da Marco Tardelli.