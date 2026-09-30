Da giovedì 1° ottobre sul canale 57 del digitale terrestre non c'è più Rai Scuola. Al suo posto si accende Rai Italiana, il nuovo canale Rai dedicato, come lo presenta l'azienda, alle "meraviglie del Belpaese": borghi, artigianato, Made in Italy, natura, tradizioni gastronomiche e patrimonio culturale. I contenuti educativi di Rai Scuola passano invece su RaiPlay.

Cosa trasmette Rai Italiana

Il canale racconta il territorio italiano, la sua cultura e la sua identità, con un tono pensato per tutte le generazioni. Secondo TV Sorrisi e Canzoni, i temi principali sono:

borghi e città;

artigianato e Made in Italy;

natura e paesaggi;

tradizioni gastronomiche;

turismo culturale ed eventi;

innovazione e cultura popolare.

Il palinsesto è organizzato in tre blocchi da otto ore e mescola intrattenimento e divulgazione.

I programmi di Rai Italiana

Nei primi mesi Rai Italiana trasmette soprattutto repliche di programmi già andati in onda sulle reti Rai. Tra i titoli annunciati ci sono:

Programma Di cosa parla Linea Verde Paesaggi, tradizioni e produzioni del territorio Linea Blu Il mare italiano, le coste e chi ci lavora Camper Viaggio on the road tra località e borghi Provinciale Il racconto dell'Italia di provincia con Federico Quaranta Generazione bellezza Storie di chi valorizza il patrimonio e il territorio

Il resto della programmazione è costruito per temi, raccolti in gruppi come "Il Paese che cambia", "Vite in soggettiva", "Ritorni, borghi, nuovi abitanti", "Visioni del presente" e "Sapori, Storie, Comunità". In seconda serata trovano posto i racconti più lunghi, come "Racconto del Bel Paese" e "Paesaggi, Memorie e Viaggi". Accanto ai programmi passano materiali d'archivio Rai e alcuni servizi della TgR.

Da gennaio le nuove produzioni

Dal gennaio 2027 arriveranno nuove produzioni originali e le dirette dei grandi eventi nazionali. Il canale è coordinato da Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento Day Time della Rai. Il canale si rivolge per ora al pubblico generale; più avanti la strategia punta anche alla Generazione Z, attraverso RaiPlay e i social.

Dove finisce Rai Scuola

Rai Scuola, nata nel 1991 e con questo nome dal 2009, lascia il digitale terrestre. I suoi programmi si trasferiscono su RaiPlay, in una nuova sezione chiamata "RaiPlay Scuola e Learning". La Rai ha motivato la scelta con la volontà di "portare i contenuti dedicati agli studenti laddove sono gli studenti".

Domande frequenti

Su che canale si vede Rai Italiana?

Rai Italiana si vede sul canale 57 del digitale terrestre, lo stesso numero che fino al 30 settembre 2026 ospitava Rai Scuola. Il canale debutta giovedì 1° ottobre 2026 al posto del canale educativo della Rai.

Cosa trasmette Rai Italiana?

Rai Italiana trasmette programmi dedicati al territorio e alla cultura italiana. All'inizio sono soprattutto repliche di titoli Rai come Linea Verde, Linea Blu, Camper, Provinciale con Federico Quaranta e Generazione bellezza. Da gennaio 2027 sono previste nuove produzioni e dirette.

Dove si trovano i programmi di Rai Scuola?

Dopo la chiusura del canale, i programmi di Rai Scuola sono disponibili su RaiPlay, nella nuova sezione "RaiPlay Scuola e Learning". Il canale 57 del digitale terrestre è passato a Rai Italiana dal 1° ottobre 2026.