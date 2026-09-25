Radix torna stasera, venerdì 25 settembre 2026, in seconda serata su Rai 3 con la seconda stagione. Edoardo Sylos Labini, autore e conduttore, porta lo spettatore in otto città italiane di provincia: Sorrento, Ferrara, Loano, Catania, Pavia, Rovereto, Marino e Pizzo. Ogni puntata racconta un luogo attraverso due personaggi che ne rappresentano l'anima.

La formula: una città, due vite

Radix racconta la storia, l'arte e la memoria dei luoghi attraverso le persone che li hanno resi unici. In ogni episodio Sylos Labini attraversa la città e incontra storici dell'arte, direttori di museo, scrittori e protagonisti della cultura locale.

Accanto a loro ci sono volti noti della cultura, dello spettacolo e della musica, come Gabriele Lavia, Shel Shapiro, Marco Lodola e Luisa Amatucci, che raccontano il proprio legame con quei territori. Rispetto alla prima stagione, arrivata su Rai 3 a fine 2025, il racconto si allarga: dal Rinascimento estense alle avanguardie del Novecento, dalla scienza pavese alle grandi battaglie.

Le otto tappe della seconda stagione

Si parte da Sorrento, la "città che canta", con il paroliere Aniello Califano e il musicista Salve D'Esposito, che il programma indica come maestro di Ennio Morricone e Armando Trovajoli.

A Ferrara, capitale degli Este nel Rinascimento, la puntata racconta la rivalità tra Isabella d'Este e Lucrezia Borgia, cognate dopo le nozze di Lucrezia con Alfonso d'Este. A Loano rivivono l'ammiraglio Gianandrea Doria e Rosa Raimondi, la madre di Giuseppe Garibaldi.

Catania mette a confronto la musica di Vincenzo Bellini e la Sicilia verista di Giovanni Verga. Pavia racconta la scienza con Alessandro Volta e Camillo Golgi, premio Nobel per la medicina nel 1906. Rovereto ripercorre il Novecento attraverso il futurista Fortunato Depero ed Ettore Tolomei.

A Marino, dove durante la Sagra dell'uva le fontane danno vino in memoria della vittoria di Lepanto, i protagonisti sono Marcantonio Colonna, comandante della flotta pontificia nel 1571, e la moglie Felice Orsini. Chiude la stagione Pizzo, in Calabria, tra la cattura di Gioacchino Murat nel 1815 e il voto dei marinai che diede origine alla Chiesetta di Piedigrotta.

Chi firma il programma

Radix è prodotto da Rai Cultura. È un programma di Edoardo Sylos Labini, scritto con Massimiliano Griner, a cura di Sabrina Acca. La produttrice esecutiva è Alessandra Giorgi, le musiche originali sono di Sergio Colicchio, la regia di Ciro D'Aniello.

Dove vedere Radix

Radix va in onda il venerdì in seconda serata su Rai 3. Le puntate si possono seguire anche in streaming su RaiPlay.

Domande frequenti

Quando va in onda Radix su Rai 3?

La seconda stagione di Radix parte venerdì 25 settembre 2026 in seconda serata su Rai 3 e prosegue il venerdì per otto puntate. Il programma di Rai Cultura, scritto e condotto da Edoardo Sylos Labini, si può seguire anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai.

Quali città racconta la seconda stagione di Radix?

La seconda stagione di Radix racconta otto città di provincia: Sorrento, Ferrara, Loano, Catania, Pavia, Rovereto, Marino e Pizzo. Ogni puntata presenta due figure legate al luogo, da Isabella d'Este e Lucrezia Borgia a Ferrara fino a Vincenzo Bellini e Giovanni Verga a Catania.

Chi conduce Radix?

Radix è ideato e condotto da Edoardo Sylos Labini, attore e autore, che lo firma insieme allo scrittore Massimiliano Griner. Il programma è prodotto da Rai Cultura con la regia di Ciro D'Aniello e le musiche originali di Sergio Colicchio. In ogni puntata intervengono storici, direttori di museo e volti dello spettacolo.

Chi sono gli ospiti di Radix?

Nella seconda stagione di Radix, accanto a storici dell'arte, direttori di museo e scrittori, compaiono volti noti della cultura e dello spettacolo come Gabriele Lavia, Shel Shapiro, Marco Lodola e Luisa Amatucci. Ciascuno racconta il proprio legame personale con una delle otto città protagoniste del programma di Rai 3.