Radio2 Music Room, il programma condotto da Manila Nazzaro e Julian Borghesan, va in onda nella stagione 2026-2027 nel primo pomeriggio di Rai Radio2: dal lunedì al venerdì a partire dalle 13.45. La coppia, confermata nella fascia quotidiana, guida uno spazio dedicato a musica dal vivo, ospiti e attualità culturale, tra Radio2 Stai Serena e Casa Radio2.

Il nuovo orario di Radio2 Music Room: dalle 13.45

Nella stagione 2025-2026 Radio2 Music Room andava in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16. Con i nuovi palinsesti il programma anticipa alle 13.45 e raccoglie il pubblico del dopo pranzo, subito dopo Radio2 Stai Serena di Serena Bortone, per poi passare la linea a Casa Radio2 di Elenoire Casalegno. Resta la formula che ha fatto conoscere la coppia: musica, buonumore, notizie dal mondo discografico e artisti ospiti in studio, spesso con esibizioni live.

Nazzaro e Borghesan, l'intesa nata in radio nel 2023

Il punto di forza di Radio2 Music Room è la coppia che lo conduce. Manila Nazzaro e Julian Borghesan lavorano insieme dal marzo 2023, quando debuttarono con Mattina Italiana su Rai Radio Tutta Italiana, e in questi anni hanno costruito un'intesa che si sente in ogni puntata: battute pronte, ritmo leggero e grande rispetto per la musica e per gli artisti che passano in studio. La leggerezza è la cifra del programma, e con loro non scivola mai nella superficialità.

Nella settimana del Festival di Sanremo 2026 la coppia ha trasformato Radio2 Music Room in una finestra quotidiana sulla kermesse, con ospiti e retroscena dall'Ariston. La conferma nella fascia quotidiana, in un palinsesto che cambia molto, premia proprio questo lavoro.

Chi è Manila Nazzaro: da Miss Italia alla radio​

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Manila Nazzaro è arrivata alla radio dopo una lunga carriera televisiva. Miss Italia nel 1999, ha lavorato come inviata a Quelli che il calcio, ha condotto Music Box Italia e per diverse stagioni è stata prima inviata e poi conduttrice di Mezzogiorno in famiglia. Dal 2017 ha trovato nella radio la sua dimensione, prima con RTL 102.5 e Radio Zeta, dove ha condotto programmi come Zeta a pois e Pane, amore e Zeta Weekend, poi in Rai. Ai microfoni porta la naturalezza e il calore che il pubblico ha imparato a conoscere in tv.

Chi è Julian Borghesan: dalla radio del Triveneto alla Rai

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Julian Borghesan è un uomo di radio nel senso più pieno. Nato a Milano e cresciuto a Treviso, ha cominciato a metà degli anni Novanta in un'emittente del Triveneto, per poi arrivare a RTL 102.5. Per sei anni ha lavorato anche dall'altra parte del microfono, nella promozione discografica alla Sugar di Milano, esperienza che gli ha dato un orecchio speciale per gli artisti e per le canzoni.

In Rai ha condotto per quattro anni su Radio2 in coppia con Federica Gentile, poi dal 2010 è diventato una delle voci del mattino di Radio1, seguendo anche grandi eventi come Sanremo e X Factor. Tornato a Radio2, racconta anche Sanremo Giovani. Il suo stile è asciutto e al servizio dei contenuti, con tanta passione per la musica e per chi la fa.

Il palinsesto del pomeriggio di Radio2 2026-2027

La nuova collocazione inserisce Radio2 Music Room in un pomeriggio in gran parte rinnovato dalla rete diretta da Giovanni Alibrandi.

Orario Programma Conduzione 12.00 Radio2 Stai Serena Serena Bortone 13.45 Radio2 Music Room Manila Nazzaro e Julian Borghesan 15.35 Casa Radio2 Elenoire Casalegno 16.00 Generazione Radio2 Camilla Ferranti, Barty Colucci e Federico Vespa 18.00 Radio2 Red Carpet Andrea Delogu e Mario Benedetto

Nel fine settimana il marchio Radio2 Music Room prosegue con Silvia Boschero, dalle 15 alle 18.

Dove ascoltare Radio2 Music Room

Il programma si ascolta in FM e in DAB su Rai Radio2, sul canale 202 del digitale terrestre, in streaming su RaiPlay Sound e sull'app di Radio2. Le puntate restano disponibili on demand su RaiPlay Sound.

Domande frequenti

A che ora va in onda Radio2 Music Room con Manila Nazzaro e Julian Borghesan?

Nella stagione 2026-2027 Radio2 Music Room con Manila Nazzaro e Julian Borghesan va in onda dal lunedì al venerdì dalle 13.45 su Rai Radio2. Rispetto alla scorsa stagione, quando partiva alle 14.30, il programma è stato anticipato e ora si trova tra Radio2 Stai Serena di Serena Bortone e Casa Radio2 di Elenoire Casalegno.

Di cosa parla Radio2 Music Room?

Radio2 Music Room è uno spazio dedicato alla musica dal vivo, agli ospiti e all'attualità culturale. Manila Nazzaro e Julian Borghesan alternano brani, notizie dal mondo discografico e interviste agli artisti, spesso con esibizioni live in studio. Nel fine settimana la conduzione passa a Silvia Boschero.

Dove si può ascoltare Radio2 Music Room?

Radio2 Music Room si ascolta in FM e in DAB su Rai Radio2, in diretta streaming su RaiPlay Sound e sull'app di Radio2. Le puntate sono disponibili anche on demand su RaiPlay Sound, per chi vuole riascoltare interviste ed esibizioni.