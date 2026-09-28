Sette episodi diretti da Nicola Ravera Rafele raccontano il club di Ostia dove De Rossi ha cominciato e il calcio che rischiamo di perdere.

Radici è la docuserie con Daniele De Rossi che arriva prossimamente su Sky e NOW. In sette episodi, diretti da Nicola Ravera Rafele e prodotti da DDR Media e Damocle, racconta la prima stagione del progetto dell'Ostiamare, il club di Ostia in cui De Rossi ha cominciato a giocare. Accanto alla squadra c'è un territorio che prova a rinascere attraverso il calcio.

Il ritorno dove tutto è cominciato

Prima degli stadi pieni, della Nazionale e del Mondiale vinto nel 2006, c'era un campo a Ostia. Daniele De Rossi giocava lì da ragazzo. Molti anni dopo ha deciso di tornarci, e da quel ritorno nasce Radici.

De Rossi ha rilevato l'Ostiamare nel gennaio 2025, diventandone proprietario. La serie segue la prima stagione del suo progetto: un campione del calcio ai massimi livelli che scende nel dilettantismo per provare a costruire qualcosa di importante nel posto da cui è partito.

Ostia protagonista, oltre lo sfondo

Nella docuserie Ostia ha un ruolo da protagonista. È un luogo complesso e con un'identità forte, dove per generazioni il campo di calcio è stato anche l'unico posto in cui andare, incontrarsi e stare insieme. Come in tanti quartieri e città italiane, il calcio lì ha significato soprattutto questo: qualcosa da fare e qualcuno con cui farlo.

Radici parte dall'Ostiamare per raccontare il valore che una società sportiva può avere per un territorio, per i ragazzi e per le famiglie. E la possibilità che un club cresca e, crescendo, aiuti a migliorare quello che gli sta intorno.

Il calcio di ieri per pensare quello di domani

La serie guarda anche a ciò che il calcio è diventato: un'industria globale, un prodotto, uno spettacolo, una macchina che produce immagini e contenuti senza sosta. È il calcio delle nuove generazioni, e Radici evita di osservarlo solo con nostalgia.

Mentre tutto cambia, gli autori si chiedono cosa valga la pena salvare. Il campo sotto casa, lo spogliatoio, il legame tra una squadra e la sua gente, l'appartenenza a un luogo, il tempo passato insieme prima e dopo la partita. L'idea di fondo è che il calcio possa restare qualcosa da vivere, oltre che da guardare.

Dentro questa trasformazione si muove la storia dell'Ostiamare, un club che vuole diventare più grande senza snaturarsi. Radici rinuncia a riportare indietro il calcio. Cerca di capire cosa del calcio di prima possa ancora servire a quello che verrà.

L'Ostiamare oggi

Nel frattempo la storia del club è andata avanti. Nella stagione 2025-26 l'Ostiamare ha vinto il proprio girone di Serie D e ha conquistato la promozione in Serie C, primo approdo tra i professionisti. Ad agosto 2026 la presidenza è passata ad Alberto De Rossi, padre di Daniele, per oltre trent'anni alla guida del settore giovanile della Roma. Daniele De Rossi resta proprietario del club e allena il Genoa in Serie A.

Scheda della docuserie

Voce Dettaglio Titolo Radici Formato Docuserie in sette episodi Con Daniele De Rossi Regia Nicola Ravera Rafele Produzione DDR Media e Damocle Dove vederla Prossimamente su Sky e NOW

Domande frequenti

Che cos'è Radici, la docuserie con Daniele De Rossi?

Radici è una docuserie in sette episodi con Daniele De Rossi, diretta da Nicola Ravera Rafele e prodotta da DDR Media e Damocle. Racconta la prima stagione del progetto dell'Ostiamare, il club di Ostia dove De Rossi ha iniziato a giocare, e il rapporto tra la squadra e il suo territorio.

Dove e quando si può vedere Radici?

Radici arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW. La data di debutto degli episodi non è ancora stata comunicata. La docuserie è composta da sette puntate dedicate all'Ostiamare e al ritorno di Daniele De Rossi nel calcio di Ostia.

Che legame ha Daniele De Rossi con l'Ostiamare?

De Rossi ha iniziato a giocare nell'Ostiamare da ragazzo, prima di arrivare alla Roma e alla Nazionale. Nel gennaio 2025 ha acquistato il club, di cui è proprietario. Da agosto 2026 il presidente è suo padre Alberto De Rossi, storico responsabile del vivaio della Roma.

In che categoria gioca l'Ostiamare?

Nella stagione 2025-26 l'Ostiamare ha vinto il proprio girone di Serie D e ha ottenuto la promozione in Serie C, per la prima volta tra i professionisti. Il club di Ostia disputa quindi il campionato di Serie C nella stagione 2026-27, con la proprietà di Daniele De Rossi.