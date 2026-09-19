Giornalisti, artisti, professionisti, medici e rappresentanti delle istituzioni riuniti a Roma per la seconda edizione del Premio “Le Voci della Libertà – Omaggio a Oriana Fallaci: taglienti come un diamante”. Oltre trenta i riconoscimenti assegnati nel segno della libertà di espressione e dell’indipendenza di pensiero.

La parola come strumento per informare, raccontare, denunciare e sostenere le proprie idee. È questo il filo conduttore della seconda edizione del Premio “Le Voci della Libertà – Omaggio a Oriana Fallaci: taglienti come un diamante”, che si è svolta mercoledì 16 settembre a Roma, nella Sala Italia dell'UNAR.

Un appuntamento che ha riunito personalità provenienti da mondi differenti, dal giornalismo alla cultura, passando per diritto, medicina, istituzioni e attivismo.

La manifestazione è stata promossa dalla Fondazione Centro Studi Parlamentari, in collaborazione con l'Associazione Internazionale Giornalisti “Free Lance” (AIG) e con il patrocinio della Regione Lazio. L'organizzazione è stata curata da Gennaro Ruggiero, segretario generale della Fondazione, mentre la cerimonia è stata presentata da Angelica Loredana Anton.

Un premio nel segno di Oriana Fallaci

Il riconoscimento nasce con l'intento dichiarato di richiamare l'eredità professionale di Oriana Fallaci e, in particolare, il valore attribuito alla libertà di parola e di pensiero.

La Fondazione Centro Studi Parlamentari presenta infatti Le Voci della Libertà come un premio destinato a persone che, attraverso il proprio lavoro, si distinguono nella promozione e nella difesa della libertà di espressione, coinvolgendo ambiti che vanno dal giornalismo alla politica, dalla cultura all'associazionismo e ai diritti umani.

La seconda edizione ha scelto come sottotitolo “Taglienti come un diamante”, costruendo l'appuntamento proprio intorno alla figura della giornalista e scrittrice.

Durante la serata, Angelica Loredana Anton ha sottolineato la necessità, secondo gli organizzatori, di valorizzare chi utilizza le parole per informare e favorire consapevolezza in una società nella quale la comunicazione può diventare anche terreno di manipolazione e divisione.

Da Klaus Davi a Vittoriana Abate: i giornalisti premiati

Particolarmente numerosa è stata la rappresentanza del mondo dell'informazione.

Tra i premiati figurano Vittoriana Abate, Rita Cavallaro, Klaus Davi, Dino Giarrusso, Angelo Martini, Alfredo Mariani, Camilla Nata, Antonio Ranalli, Federica Rinaudo, Daniele Rotondo, Domenico Rubio, Estefano Tamburrini, Damiano Realini, Annalisa Venditti e Michela Turco.

A questi si aggiungono, nell'ambito della comunicazione e dei media, Daisy Claire, Patrizia Faiello, Endo Giarin, Marianna Pignatelli e Isabel Zolli.

Per Antonio Ranalli, giornalista e presidente della Consulta degli Uffici Stampa, il riconoscimento è stato collegato al lavoro svolto nell'ambito della comunicazione istituzionale e della tutela professionale degli addetti stampa.

Tra i giornalisti premiati anche Klaus Davi: il riconoscimento assegnatogli è stato motivato, secondo quanto comunicato in occasione dell'evento, dalle sue inchieste sulla 'ndrangheta e dalle iniziative contro l'antisemitismo.

Dalle istituzioni alla medicina, tutti gli altri riconoscimenti

La caratteristica dell'iniziativa è proprio quella di non limitarsi al giornalismo.

Nel settore istituzionale, politico e giuridico sono stati premiati Civita Di Russo, Angelo Covino, Marco Rizzo e Giorgio Silli.

Il riconoscimento è andato inoltre a Tina Bianco, presidente dell'associazione Rosa Bianca; Sara Ronconi, impegnata nell'attivismo sociale e sui diritti del personale militare; Maria Antonia Spartà, presidente del Caffè Letterario Federiciano Lazio, e Giulio Tarro, medico.

Tra arte e cultura figurano invece Eleonora Cassandra Espago, Gisela Josefina Lopez Montilla e Anna Rita Santoro.

Anna Rita Santoro tra giornalismo e cinema

Tra i riconoscimenti della seconda edizione c'è quello assegnato ad Anna Rita Santoro, indicata nella manifestazione come giornalista e cineasta.

La sua attività mette insieme giornalismo e linguaggio audiovisivo, con esperienze come sceneggiatrice, regista e produttrice. Una parte del suo percorso è stata dedicata anche al lavoro d'inchiesta sul cosiddetto “Prospetto psicografico di Aldo Moro”.

Il premio inserisce così nello stesso racconto forme differenti di comunicazione: dalla pagina scritta alla radio, dalla televisione al cinema fino all'impegno civile.

Oltre trenta voci per la libertà di espressione

La seconda edizione ha coinvolto oltre trenta personalità, accomunate, secondo le motivazioni dell'iniziativa, dal valore attribuito all'indipendenza di pensiero e alla libertà di manifestare le proprie idee.

Un'impostazione che riprende il principio alla base del premio fin dalla sua nascita: mantenere aperto uno spazio di confronto sulla libertà di espressione, utilizzando il ricordo di Oriana Fallaci come filo conduttore tra giornalismo, cultura e società contemporanea.