Il viaggio parte da Thingvellir, dove si separano due placche tettoniche, passa per la leggenda di Maria Callas e i castelli della Romania e arriva sullo Shinkansen, con una tappa a Cortona per la mostra su Gino Severini.

Passaggio a nord ovest torna sabato 26 settembre 2026 alle 15 su Rai 1. Alberto Angela parte da Thingvellir, in Islanda, e ripercorre poi la vita di Maria Callas. La puntata prosegue in Romania tra i castelli della Transilvania e in Giappone a bordo dello Shinkansen, con una tappa a Cortona per la mostra su Gino Severini.

Thingvellir, dove l'Islanda si divide

Il primo servizio porta nella parte occidentale dell'Islanda, a Thingvellir. È uno dei pochi luoghi della Terra dove si vede a occhio nudo il punto di incontro tra due placche tettoniche. Il loro movimento, in pratica, sta aprendo l'isola in due.

La velocità però è molto bassa. Secondo Freysteinn Sigmundsson dell'Università d'Islanda, l'isola non rischia di spezzarsi: le eruzioni vulcaniche riempiranno le fratture che si formeranno, e con ogni probabilità l'Islanda resterà un'unica terra.

Maria Callas, perché è ancora un mito

Poi Alberto Angela racconta la storia di Maria Callas. Il soprano Raina Kabaivanska, una delle voci liriche più celebri degli ultimi cinquant'anni, ha detto di lei: "A noi ci ha rovinato la Callas. Lei è un mito, noi soltanto delle cantanti".

La puntata prova a spiegare perché, a quasi cinquant'anni dalla morte, avvenuta a Parigi nel 1977, si parli ancora tanto di lei. C'è l'arte, prima di tutto: bastano poche note per riconoscere la sua voce. E c'è una vita che è diventata leggenda anche fuori dal palcoscenico.

Romania, il castello di Bran e le chiese fortificate

La terza tappa è in Romania, terra di campi fertili, paesaggi selvaggi, montagne impervie e castelli. Il più famoso è il castello di Bran, legato alla leggenda del conte Dracula, personaggio di fantasia.

La Transilvania, cuore di quella leggenda, ha una delle storie più ricche del Paese. Per questo conserva molte fortezze, tra cui quelle costruite intorno a chiese di diverse confessioni.

In Giappone sullo Shinkansen

In Giappone il viaggio corre a bordo dello Shinkansen, il treno ad alta velocità che accorcia le distanze tra luoghi lontani. La linea scelta va da Tokyo alla regione di Hokuriku, attraverso paesaggi intatti e ricchi di tradizione. Lungo il percorso si incontrano un coltivatore di wasabi e una giovane geisha.

Passaggio alla Mostra: Gino Severini a Cortona

La rubrica Passaggio alla Mostra è dedicata al Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona, a Palazzo Casali, che ospita Gino Severini. Modernità come dialogo, una grande mostra internazionale a sessant'anni dalla morte del pittore cortonese, scomparso nel 1966. L'esposizione racconta Severini, tra i protagonisti dell'arte del Novecento, come mediatore tra culture, linguaggi e visioni del suo secolo. La mostra resta aperta fino al 1° novembre.

Dove vedere Passaggio a nord ovest

Passaggio a nord ovest, programma di Rai Cultura condotto da Alberto Angela, va in onda il sabato pomeriggio su Rai 1. Le puntate sono disponibili anche su RaiPlay.

Domande frequenti

A che ora va in onda Passaggio a nord ovest sabato 26 settembre?

Passaggio a nord ovest va in onda sabato 26 settembre 2026 alle 15 su Rai 1, con la conduzione di Alberto Angela. Il programma di Rai Cultura è disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay. La puntata tocca Islanda, Romania e Giappone e racconta la vita di Maria Callas.

Cos'è Thingvellir in Islanda?

Thingvellir si trova nella parte occidentale dell'Islanda ed è uno dei pochi luoghi al mondo dove si vede in superficie l'incontro tra due placche tettoniche, che si allontanano a velocità molto bassa. È anche il luogo dove si riuniva l'antico parlamento islandese, l'Althing, ed è patrimonio dell'umanità Unesco.

Dove si trova la mostra su Gino Severini?

La mostra Gino Severini. Modernità come dialogo si trova al Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona, a Palazzo Casali, ed è aperta fino al 1° novembre 2026. Celebra i sessant'anni dalla morte del pittore cortonese, tra i protagonisti dell'arte del Novecento. Passaggio a nord ovest la racconta il 26 settembre.

Cos'è lo Shinkansen?

Lo Shinkansen è la rete di treni ad alta velocità del Giappone. Nella puntata di Passaggio a nord ovest del 26 settembre 2026 Alberto Angela percorre la linea che collega Tokyo alla regione di Hokuriku, tra paesaggi naturali e tradizioni, incontrando un coltivatore di wasabi e una giovane geisha.