Dalla più antica scuola di equitazione del mondo ai misteriosi cerchi che compaiono nei territori aridi di Namibia e Australia. Sabato 19 settembre alle 15.00 Alberto Angela torna su Rai 1 con “Passaggio a nord ovest”, per un viaggio che attraverserà Vienna, Nepal e Torre Annunziata, prima di concludersi con l'arte di Marc Chagall.

Un pomeriggio in viaggio tra storia, archeologia, natura e arte. Sabato 19 settembre alle 15.00 su Rai 1 torna “Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura condotto da Alberto Angela.

La nuova puntata attraverserà luoghi molto distanti tra loro, partendo dal cuore di Vienna per arrivare fino al Nepal, passando per gli scavi archeologici di Oplontis e per uno dei fenomeni naturali più curiosi osservati in Namibia e Australia.

A Vienna nella Scuola di equitazione spagnola

La prima tappa è nel centro storico di Vienna, all'interno del complesso del Palazzo Imperiale dell'Hofburg.

Qui si trova la Scuola di equitazione spagnola, fondata dagli Asburgo nel 1565 e considerata la più antica istituzione del suo genere al mondo.

Protagonisti sono i cavalli Lipizzani e soprattutto la particolare tradizione che accompagna il loro addestramento. Le tecniche vengono tramandate oralmente tra i preparatori, conservando nel tempo un sapere che costituisce parte dell'identità stessa della scuola viennese.

Da Vienna il viaggio di Alberto Angela cambierà completamente scenario.

In Nepal per la festa della conoscenza

Passaggio a nord ovest raggiungerà il Nepal nel periodo della Saraswati Puja, celebrazione dedicata alla dea Saraswati, associata alla conoscenza, all'istruzione, alla musica e all'arte.

Durante la festa i templi indù, dalla capitale Katmandu alle zone montuose più remote, accolgono numerosi fedeli.

Particolarmente suggestiva è una tradizione dedicata ai più piccoli: proprio in occasione della Saraswati Puja, infatti, molti bambini ricevono simbolicamente le loro prime lezioni di lettura e scrittura.

La celebrazione diventa così non soltanto un momento religioso, ma anche una festa dedicata al sapere, accompagnata da iniziative legate alla musica locale.

Le nuove scoperte nella Villa di Poppea

Il viaggio tornerà quindi in Italia, a Torre Annunziata, per entrare negli scavi della Villa di Poppea, uno degli edifici monumentali dell'antica Oplontis.

Le telecamere si concentreranno sugli ultimi scavi e, in particolare, sulla porzione occidentale del salone della Maschera del Pavone.

Gli affreschi emersi presentano una struttura speculare rispetto alle pitture della parete orientale, ma con soggetti differenti.

Ai pavoni, per esempio, si contrappongono i porfirioni, mentre alla maschera tragica corrisponde quella comica del Pappus, personaggio anziano che tenta di apparire giovane finendo per essere beffato.

Un gioco di corrispondenze che consente di osservare nuovi dettagli della ricchezza decorativa della villa.

Il mistero dei “cerchi delle fate”

Tra i momenti più curiosi della puntata ci sarà l'approfondimento dedicato ai cosiddetti “cerchi delle fate”.

Si tratta di aree circolari di terreno completamente aride all'interno e delimitate dalla vegetazione lungo la circonferenza. Le loro dimensioni possono andare da pochi metri fino a qualche decina di metri di diametro.

È soprattutto osservandoli dall'alto che il fenomeno diventa sorprendente: i cerchi formano infatti schemi particolarmente regolari.

Sono stati osservati in Namibia e Australia, territori geograficamente molto lontani. A parlarne sarà Stephan Getzin, ecologo che da anni studia il fenomeno.

Marc Chagall chiude il viaggio

Per la rubrica “Passaggio alla Mostra”, infine, Alberto Angela porterà il pubblico ad Aosta.

Al Museo archeologico regionale è allestita la mostra Marc Chagall. Tra poesia e spiritualità, con 120 opere realizzate tra il 1922 e il 1980.

Il percorso comprende dipinti, sculture, gouache, disegni, litografie, libri e ceramiche provenienti dal Musée National Marc Chagall di Nizza. Alcune delle opere esposte, secondo le anticipazioni Rai, non erano mai state presentate prima in Italia.

Un ultimo viaggio, questa volta attraverso l'arte, che approfondirà in particolare il complesso rapporto di Marc Chagall con il sacro.

L'appuntamento con Alberto Angela e “Passaggio a nord ovest” è sabato 19 settembre alle 15.00 su Rai 1. Il programma è disponibile anche su RaiPlay.