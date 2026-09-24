Passa dal BSMT torna lunedì 28 settembre 2026 con la sesta stagione. Il primo ospite di Gianluca Gazzoli è Tedua, seguito giovedì 1 ottobre da Remo Ruffini, presidente esecutivo di Moncler. Il podcast, nato nell'aprile 2022, ha superato i 370 episodi in cinque stagioni ed è diventato uno dei riferimenti italiani per le interviste in formato lungo.

Tedua e Remo Ruffini, i primi ospiti

Ad aprire la stagione è Tedua, uno dei nomi più influenti del rap italiano. Con Gazzoli parla della sua visione artistica e della sua generazione. Tre giorni dopo tocca a Remo Ruffini, alla guida di Moncler, che ripercorre i momenti chiave della sua carriera e riflette su leadership, innovazione e sfide del presente.

Come nelle stagioni precedenti, le puntate escono su YouTube, Spotify e sulle principali piattaforme di podcast. La partenza di fine settembre è ormai una tradizione: nel 2023 la stagione si era aperta con Damiano David, nel 2024 con Stefano De Martino.

Dallo scantinato al podcast dei record

Gazzoli ha lanciato Passa dal BSMT nell'aprile 2022 come uno spazio di incontro informale. La formula è rimasta semplice: un intervistatore, un ospite, un microfono e una conversazione lunga, senza interruzioni. Anno dopo anno il progetto è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per le interviste in formato lungo in Italia.

Alla presentazione della nuova stagione, giovedì 24 settembre al nuovo Sky Campus di Milano, Gazzoli ha ricordato gli inizi: "Siamo partiti da uno scantinato nell'aprile del 2022". E ha indicato nella parola autenticità la chiave del progetto: "Chi viene da noi sa di trovare uno spazio d'ascolto autentico, dove contano la curiosità sincera e la voglia di raccontarsi senza filtri".

I numeri di Passa dal BSMT

In cinque stagioni il podcast ha pubblicato oltre 370 episodi, pari a quasi 21 giorni di conversazioni registrate. La produzione indica oltre 2 milioni di ascolti mensili e 3 milioni di download su Spotify, più di 22 milioni di visualizzazioni al mese su YouTube, dove il canale supera i 920 mila iscritti, e quasi due milioni e mezzo di follower complessivi tra YouTube, Instagram, TikTok e Facebook. Sulla base di questi dati il BSMT si presenta come il podcast più seguito in Italia.

Gli ospiti passati dal BSMT

Negli anni sono passati dal BSMT campioni dello sport come Charles Leclerc, Sofia Goggia, Julio Velasco e Mondo Duplantis, e artisti come Jovanotti, Laura Pausini, Gianni Morandi, Tiziano Ferro, Ornella Vanoni e il regista Paolo Sorrentino.

Non sono mancati volti del giornalismo e della tv, da Alberto Angela a Milena Gabanelli, da Fabio Fazio a Carlo Conti e Luciana Littizzetto, e figure della cultura, della scienza e dell'impresa come Alessandro Barbero, Samantha Cristoforetti, Roberto Saviano, Luca Parmitano e Oscar Farinetti.

Domande frequenti

Quando inizia la sesta stagione di Passa dal BSMT?

La sesta stagione di Passa dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, inizia lunedì 28 settembre 2026 con la puntata dedicata al rapper Tedua. Giovedì 1 ottobre esce l'episodio con Remo Ruffini, presidente esecutivo di Moncler. Le puntate sono disponibili su YouTube, Spotify e sulle principali piattaforme di podcast.

Chi sono i primi ospiti di Passa dal BSMT 2026?

I primi due ospiti della sesta stagione di Passa dal BSMT sono Tedua, che apre il ciclo lunedì 28 settembre 2026 parlando della sua musica e della sua generazione, e Remo Ruffini, presidente esecutivo di Moncler, protagonista della puntata di giovedì 1 ottobre su carriera, leadership e innovazione.

Chi conduce Passa dal BSMT?

Passa dal BSMT è ideato e condotto da Gianluca Gazzoli, che lo ha lanciato nell'aprile 2022 partendo da uno scantinato. In cinque stagioni ha realizzato oltre 370 episodi con ospiti italiani e internazionali, da Charles Leclerc a Laura Pausini, da Alberto Angela a Samantha Cristoforetti e Alessandro Barbero.

Dove ascoltare Passa dal BSMT?

Passa dal BSMT si può guardare su YouTube, dove il canale supera i 920 mila iscritti, e ascoltare su Spotify e sulle principali piattaforme di podcast. Le nuove puntate della sesta stagione escono a partire da lunedì 28 settembre 2026, con Tedua come primo ospite e Remo Ruffini giovedì 1 ottobre.