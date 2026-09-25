Paolo Belli non comparirà in video nell'edizione 2026 di Ballando con le stelle, in partenza su Rai 1 sabato 3 ottobre. La Rai e l'artista hanno deciso insieme che non è opportuna la sua presenza in tv. Belli continuerà però a lavorare al programma di Milly Carlucci dietro le quinte. La scelta segue l'incidente in bicicletta dello scorso luglio.

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La decisione della Rai e di Paolo Belli

La Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai e Paolo Belli hanno concordato che la sua presenza in video non sia adatta al contesto editoriale del talent di Rai 1. Belli sta tornando a poco a poco alla sua attività, in tv e dal vivo, e darà il suo contributo alla realizzazione dell'edizione 2026 lavorando dietro le quinte.

La Rai definisce il rapporto con l'artista solido e dice di contare di rivederlo presto in video nei prossimi progetti televisivi.

L'incidente di luglio

Lunedì 13 luglio, a Cognento, nelle campagne della Bassa Reggiana tra Correggio e Campagnola, Paolo Belli era in bicicletta quando ha investito Alessandro Magnani, 41 anni, che si trovava lì per lavoro. Magnani è morto il giorno dopo all'ospedale Maggiore di Parma.

Dopo l'incidente Belli ha sospeso il suo tour estivo e ogni impegno professionale.

Il cambio di rotta rispetto a inizio settembre

A inizio settembre alcune testate, citando l'agenzia Adnkronos, avevano dato per confermato il ritorno di Belli al suo posto accanto a Milly Carlucci. La decisione di oggi cambia quel quadro: niente studio, solo lavoro dietro le quinte.

Ballando con le stelle 2026

La nuova edizione di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci, parte sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1. Paolo Belli è da anni uno dei volti storici del programma, alla guida della band in studio.

Domande frequenti

Paolo Belli ci sarà a Ballando con le stelle 2026?

Paolo Belli non comparirà in video nell'edizione 2026 di Ballando con le stelle, che parte il 3 ottobre su Rai 1. La decisione è stata presa insieme dalla Rai e dall'artista. Belli continuerà però a collaborare alla realizzazione del programma di Milly Carlucci lavorando dietro le quinte.

Perché Paolo Belli non sarà in video a Ballando?

La Rai e Paolo Belli hanno ritenuto non opportuna la sua presenza in tv dopo l'incidente in bicicletta del 13 luglio, in cui è morto Alessandro Magnani, 41 anni. Dopo l'incidente Belli aveva sospeso il tour estivo e ogni impegno professionale, e ora sta tornando a poco a poco al lavoro.

Cosa è successo a Paolo Belli a luglio?

Il 13 luglio 2026 a Cognento, nella Bassa Reggiana tra Correggio e Campagnola, Paolo Belli in bicicletta ha investito Alessandro Magnani, 41 anni, che si trovava lì per lavoro. Magnani è morto il giorno dopo all'ospedale Maggiore di Parma. Belli ha poi sospeso ogni impegno professionale.

Quando inizia Ballando con le stelle 2026?

La nuova edizione di Ballando con le stelle parte sabato 3 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1, con la conduzione di Milly Carlucci. Il programma si può seguire anche in diretta streaming su RaiPlay. Paolo Belli, volto storico del talent, quest'anno lavorerà solo dietro le quinte.