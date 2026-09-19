Paola Barale è stata scelta come volto di “Paola: An Icon Story”, la nuova campagna 2026 di QSTUDIO MAKEUP-RP. Al centro non c'è soltanto il make-up, ma un'idea di bellezza che cambia con il tempo e punta su identità e autenticità. La campagna accompagna anche il debutto della linea 4K Supreme, composta da fondotinta e correttore.

La bellezza non come tentativo di fermare il tempo, ma come modo per raccontare ciò che il tempo lascia su una persona. È intorno a questa idea che nasce “Paola: An Icon Story”, la nuova campagna 2026 di QSTUDIO MAKEUP-RP che sceglie Paola Barale come protagonista.

Una scelta che sposta il racconto dalla semplice presentazione di una linea cosmetica a un tema più ampio: il rapporto tra make-up, età e identità personale.

«Essere stata scelta da QSTUDIO come volto di questa campagna mi ha subito galvanizzata. A 59 anni, essere testimonial di un brand di make-up è un onore: la mia autostima ha fatto la ola! Ho accettato con gioia perché mi riconosco nell’idea di bellezza che Roberta Piacente promuove attraverso il suo brand: una bellezza che non nasconde e non trasforma, ma valorizza ciò che siamo e racconta anche il tempo che abbiamo vissuto.



Ogni donna deve essere libera di raccontarsi, reinventarsi e giocare con la propria immagine, a qualsiasi età. Perché la bellezza cambia con il tempo. La libertà no».



Il brand professionale Made in Italy fondato dalla make-up artist e imprenditrice Roberta Piacente costruisce infatti la nuova comunicazione intorno a una bellezza lontana dall'idea della perfezione da inseguire a tutti i costi. L'obiettivo dichiarato è utilizzare il trucco per valorizzare l'unicità della persona anziché trasformarla.

Perché Paola Barale

La scelta di Paola Barale non è quindi casuale.

La campagna vuole rappresentare una donna consapevole del proprio percorso, capace di accogliere i cambiamenti e di trasformare il trascorrere del tempo in parte della propria identità.

È la stessa Roberta Piacente a spiegare il motivo della scelta: cercava una donna che non avesse paura del tempo e lo considerasse invece una ricchezza. In Barale, secondo la fondatrice, il brand ha trovato un'immagine di libertà e autenticità coerente con questa filosofia.

Il risultato è una campagna che prova quindi a prendere le distanze da uno dei meccanismi più ricorrenti della comunicazione beauty: l'idea che il cosmetico debba necessariamente cancellare, nascondere o correggere il trascorrere degli anni.

In Paola: An Icon Story il messaggio viene ribaltato: il make-up diventa uno strumento per evidenziare la personalità, non una maschera con cui sostituirla.

Una campagna che parla anche del tempo che passa

È probabilmente questo l'elemento più interessante dell'operazione.

QSTUDIO MAKEUP-RP utilizza la nuova campagna per spostare la propria comunicazione dal prodotto verso un racconto dell'identità femminile che mette insieme esperienza, carattere e cambiamento.

Paola Barale viene scelta non per rappresentare un modello di perfezione irraggiungibile, ma come volto di una femminilità che evolve.

Una direzione sintetizzata dal messaggio che accompagna il progetto: non cambiare ciò che si è, ma mettere in evidenza ciò che rende ogni persona unica.

Debutta anche la nuova linea 4K Supreme

La campagna 2026 accompagna anche il lancio della nuova linea 4K Supreme, sviluppata intorno all'obiettivo di ottenere una base uniforme e luminosa mantenendo comfort e prestazioni professionali.

Il primo prodotto è 4K Supreme Foundation, un fondotinta full coverage caratterizzato, secondo quanto dichiarato dal marchio, da una texture sottile ed elastica e da un finish soft matte.

La formulazione punta a offrire una coprenza elevata senza creare eccessivo spessore sulla pelle, con effetto uniforme e levigato. Tra le caratteristiche indicate dal brand figurano inoltre lunga durata e comfort. Il prezzo al pubblico è di 41 euro.

4K Supreme Concealer per occhiaie e discromie

Il secondo prodotto presentato è il 4K Supreme Concealer, sviluppato sulla tecnologia della stessa linea.

Anche in questo caso l'obiettivo dichiarato è combinare coprenza e leggerezza. La texture è descritta come morbida ed elastica e il correttore è pensato per intervenire su occhiaie, discromie e imperfezioni evitando un effetto eccessivamente pesante.

Il finish è naturale e luminoso, mentre il marchio parla anche di un effetto lifting ottico destinato a rendere visivamente lo sguardo più fresco e riposato. Il prezzo indicato per il concealer è di 29 euro.

Il make-up come espressione personale

Fondotinta e correttore sono dunque la parte commerciale della novità, ma il filo narrativo scelto per il 2026 va oltre i due prodotti.

Con Paola Barale, QSTUDIO MAKEUP-RP vuole associare il proprio make-up a una femminilità che cambia, cresce e si reinventa senza perdere la propria identità.

Un concetto che chiude anche la presentazione ufficiale della campagna: il trucco non viene raccontato come qualcosa dietro cui nascondersi, ma come strumento di espressione personale capace di mettere in evidenza caratteristiche già presenti.

Ed è proprio qui che Paola: An Icon Story trova il suo messaggio più riconoscibile: l'icona contemporanea non è necessariamente quella che sembra immune al trascorrere del tempo, ma quella che riesce a farne parte della propria storia.