Gli italiani fanno la spesa leggendo le etichette. Secondo la diciannovesima edizione dell'Osservatorio Immagino di GS1 Italy, nel 2025 i prodotti "free from" hanno sfiorato i 12,6 miliardi di euro di vendite, i "rich-in" hanno superato i 5,9 miliardi, e crescono i prodotti vegani, plant based e quelli che richiamano la tradizione.

Lo studio, semestrale, incrocia i dati delle etichette digitalizzate dal servizio Immagino di GS1 Italy Servizi con le rilevazioni NielsenIQ sulle vendite in supermercati, ipermercati e negozi a libero servizio. In questa edizione ha monitorato 151.203 prodotti venduti fra gennaio e dicembre 2025. Ne escono quattro tendenze che raccontano il nuovo cibo degli italiani.

Free from: il "senza" resta il primo criterio

Il free from si conferma il fenomeno più diffuso. Riguarda il 24,4% dei prodotti rilevati e il 29,4% dell'incasso: oltre 22 mila referenze che dichiarano l'assenza o la riduzione di un nutriente, un additivo o un ingrediente, con una crescita annua del 3,2% a valore e dell'1,4% a volume.

Su 26 claim analizzati pesano soprattutto le intolleranze alimentari. Il "senza glutine" compare sul 9,5% dei prodotti e vale oltre 3,4 miliardi di euro, in crescita del 2,7% a valore con volumi quasi fermi (+0,9%). Corre di più il "senza lattosio": 3.170 prodotti, oltre 2,4 miliardi di euro, +7,7% a valore e +5,5% a volume.

Cresce anche l'attenzione a zuccheri, grassi e conservanti. E spuntano claim più piccoli ma molto vivaci:

"senza residui", "residuo zero", "zero residui" : +14,3% a valore e +14,8% a volume

: +14,3% a valore e +14,8% a volume "senza antibiotici" : +12,4% a valore e +9,9% a volume

: +12,4% a valore e +9,9% a volume "senza nitriti": +9,7% a valore e +10,3% a volume

Rich-in: le proteine tornano a correre

Il secondo carrello è quello dei prodotti arricchiti. L'Osservatorio monitora 13 claim presenti su 12.077 prodotti, per oltre 5,9 miliardi di euro di vendite: il 14% del mercato food & beverage sia per numero di referenze sia per giro d'affari. Nel 2025 il comparto è cresciuto del 2,8% a valore e del 2% a volume.

Le proteine restano le regine del segmento. Con 4.065 prodotti e oltre 2,1 miliardi di euro di sell-out, pari al 5% del giro d'affari del paniere, nel 2025 sono tornate a crescere: +6,3% a valore e +5,1% a volume.

Il quadro si muove anche sugli altri nutrienti. "Fermenti lattici", "magnesio", "potassio", "calcio" e "fibre" hanno aumentato le vendite sia a valore sia a volume. "Vitamine" e "zinco" restano stabili. "Omega 3", "iodio" e "integrale" perdono terreno, con domanda e offerta entrambe in calo.

Lifestyle: veg, vegan e il boom del plant based

Il terzo fenomeno riguarda i prodotti pensati per stili di vita specifici: 5.776 referenze, 3,2 miliardi di euro di vendite, +3,1% a valore e +2,1% a volume.

Domina il claim "veg", con 5.397 prodotti e oltre 3 miliardi di euro (+2,5% a valore, +1,6% a volume). Dentro questo mondo l'indicazione "vegan" compare su 4.116 referenze e arriva a 1,5 miliardi di euro, con vendite in crescita di circa il 2%.

Le percentuali più alte le segnano claim ancora piccoli nei numeri assoluti:

Claim Vendite 2025 Valore Volume Plant based 74,4 milioni di euro +36,2% +34,0% Alternativo 80,2 milioni di euro +15,7% +16,8% Base vegetale oltre 4,4 milioni di euro +4,2% +5,0%

Tradizione e filiera: il nuovo carrello "vintage"

La novità di questa edizione è un carrello inedito, quello dei prodotti che in etichetta richiamano qualità e tradizione. I 14 claim individuati compaiono su 6.867 referenze, per cui gli italiani nel 2025 hanno speso più di 3,5 miliardi di euro, il 2,5% in più rispetto al 2024, con volumi in crescita dell'1,6%.

Il bisogno che emerge è quello di rassicurazione. Il claim più diffuso è "filiera": 2.845 referenze e oltre 2 miliardi di euro di sell-out, stabile a volume e in lieve crescita a valore (+1,7%). Più dinamico "tradizionale", secondo per vendite con oltre 462 milioni di euro su 915 referenze (+3,2% a valore, +1% a volume).

Il risultato migliore lo firma "lavorato a mano": 352 referenze, oltre 203 milioni di euro di vendite, +8,7% a valore e +8,2% a volume. Fra i claim meno diffusi vanno forte anche "artigianale", "regionale" e "nostrano".

I numeri delle quattro tendenze

Tendenza Prodotti Vendite 2025 Trend a valore Trend a volume Free from oltre 22.000 circa 12,6 miliardi di euro +3,2% +1,4% Rich-in 12.077 oltre 5,9 miliardi di euro +2,8% +2,0% Tradizione e qualità 6.867 oltre 3,5 miliardi di euro +2,5% +1,6% Lifestyle 5.776 3,2 miliardi di euro +3,1% +2,1%

Il rapporto completo si scarica gratis dal sito osservatorioimmagino.it.

Domande frequenti

Cos'è l'Osservatorio Immagino di GS1 Italy?

È lo studio semestrale con cui GS1 Italy analizza le abitudini di consumo degli italiani. Incrocia le informazioni delle etichette digitalizzate dal servizio Immagino, oltre 100 variabili tra ingredienti, valori nutrizionali e claim, con i dati di vendita NielsenIQ della grande distribuzione.

Quali sono i prodotti free from più venduti in Italia?

Il "senza glutine" è il claim più diffuso nell'area delle intolleranze: compare sul 9,5% dei prodotti e vale oltre 3,4 miliardi di euro. Segue il "senza lattosio", con oltre 2,4 miliardi di euro e la crescita più rapida (+7,7% a valore).

Quanto vendono i prodotti proteici?

Nel 2025 i prodotti con claim "proteine" hanno superato i 2,1 miliardi di euro di vendite nella grande distribuzione italiana. Sono 4.065 referenze, pari al 5% del giro d'affari del paniere rilevato, e dopo una fase di rallentamento sono tornati a crescere: +6,3% a valore.

Quale claim è cresciuto di più nel 2025?

Fra i claim lifestyle il più dinamico è "plant based", con vendite salite del 36,2% a valore fino a 74,4 milioni di euro. Nel free from corrono "senza residui" (+14,3%) e "senza antibiotici" (+12,4%), nella tradizione "lavorato a mano" (+8,7%).