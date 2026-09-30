Oroscopo settimana 5-11 ottobre 2026: previsioni, voti e classifica dei segni

Sole in Bilancia, Venere retrograda in Scorpione e Luna nuova di sabato 10: amore, lavoro e benessere per i dodici segni, con voti e classifica.

Nella settimana dal 5 all'11 ottobre 2026 il Sole resta in Bilancia e tiene le relazioni al centro della scena. Venere prosegue il moto retrogrado in Scorpione e sabato 10 arriva la Luna nuova in Bilancia. La Bilancia guida la classifica con voto 10, davanti a Gemelli e Acquario.

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Il cielo della settimana dal 5 all'11 ottobre

Tutta la settimana – Sole in Bilancia, con l'accento su accordi, coppie e collaborazioni

– Sole in Bilancia, con l'accento su accordi, coppie e collaborazioni Tutta la settimana – Venere retrograda in Scorpione, iniziata sabato 3 ottobre

– Venere retrograda in Scorpione, iniziata sabato 3 ottobre Sabato 10 ottobre – Luna nuova in Bilancia, la lunazione che apre una fase nuova nei rapporti

– Luna nuova in Bilancia, la lunazione che apre una fase nuova nei rapporti Tutta la settimana – Marte e Giove insieme in Leone, Mercurio in Scorpione ancora diretto

– Marte e Giove insieme in Leone, Mercurio in Scorpione ancora diretto Tutta la settimana – Saturno e Nettuno retrogradi in Ariete, Urano retrogrado in Gemelli

Che settimana è dal 5 all'11 ottobre 2026

La settimana entra nel vivo del mese e conferma il tema di questo periodo: relazioni, equilibrio e capacità di collaborare. Con il Sole in Bilancia conta trovare il punto d'incontro tra quello che vuoi tu e quello che gli altri si aspettano da te. Rinunciare alle tue esigenze non serve: capisci invece quali rapporti sono equilibrati e quali chiedono sacrifici a senso unico.

In amore il dialogo fa la differenza. Le coppie che hanno attraversato qualche incomprensione recuperano terreno, mentre le storie nate in estate affrontano una fase più matura. Per i single aumentano le occasioni di incontro tra amici, lavoro ed eventi. La Luna nuova di sabato 10 rende il weekend il momento giusto per avviare qualcosa, da una proposta di coppia a un chiarimento rimandato.

Sul lavoro procedere da soli riesce difficile. Collaborazioni, riunioni, trattative e contatti nuovi pesano più del solito. Una proposta che all'inizio sembra lontana dalle tue aspettative può diventare interessante dopo qualche modifica. Ottobre comincia a mostrare la direzione dell'ultima parte dell'anno: i progetti impostati a settembre devono superare la prova dei fatti.

Venere retrograda in Scorpione aggiunge una nota di revisione. Sentimenti, conti e questioni condivise tornano a chiedere attenzione, e prima di firmare o promettere conviene rileggere tutto con calma. Sul fronte del benessere l'obiettivo resta un ritmo sostenibile: dopo la frenesia di settembre capisci quali abitudini puoi tenere davvero.

Segni top della settimana: Bilancia, Gemelli e Acquario

Oroscopo Ariete dal 5 all'11 ottobre

Voto: 7

Ariete, settimana da voto 7. Il Sole opposto in Bilancia tiene le relazioni sotto i riflettori e ti dà la sensazione che gli altri rallentino le tue iniziative. La lezione di questi giorni sta nel confrontarti senza trasformare ogni differenza in uno scontro.

Una questione viene a galla. In coppia dovete trovare un equilibrio tra libertà personale e vita condivisa. Se sei single, ti incuriosisce una persona diversa da te per carattere.

Lavoro

Accordi e collaborazioni contano. Prima di rifiutare una proposta, valuta se esiste spazio per modificarla. Marte nel Leone amico ti dà energia per portare avanti un progetto tutto tuo.

Benessere

Hai energia da gestire meglio. Evita di consumarla in discussioni che non portano a niente e tieni libera almeno una serata.

Oroscopo Toro dal 5 all'11 ottobre

Voto: 8

Toro, settimana da voto 8, concreta e produttiva. Gli impegni si accumulano e tu li affronti con il tuo metodo. Venere, il tuo pianeta guida, viaggia retrograda in Scorpione e ti chiede di rivedere rapporti e conti prima di prendere impegni nuovi.

Amore

Cerchi tranquillità. In coppia ritrovate complicità nella quotidianità. Se sei single, guardi con occhi diversi una persona che frequenti da tempo senza averci mai pensato.

Lavoro

Buon momento per sistemare quello che non funziona. Organizzazione, scadenze e responsabilità diventano la priorità. Puoi anche cambiare un'abitudine professionale che ti fa perdere tempo.

Benessere

Ti serve regolarità. Evita gli eccessi a tavola e recupera le energie con qualche ora di sonno in più.

Oroscopo Gemelli dal 5 all'11 ottobre

Voto: 9

Gemelli, settimana da voto 9. L'energia della Bilancia, segno d'aria come il tuo, valorizza la tua capacità di comunicare e rende questi giorni stimolanti. La Luna nuova di sabato 10 ti aiuta a dare il via a qualcosa che rimuginavi da settimane.

Amore

Torna il divertimento. In coppia ritrovate leggerezza e desiderio. Se sei single, sei tra i più favoriti: una conversazione nata per caso può trasformarsi in poco tempo in qualcosa di più.

Lavoro

Creatività e comunicazione restano le tue carte migliori. Settimana adatta per presentare idee, sviluppare contenuti, creare contatti o rilanciare un progetto fermo.

Benessere

L'umore positivo ti sostiene. Attenzione a non riempire ogni giornata di appuntamenti fino a sera.

Oroscopo Cancro dal 5 all'11 ottobre

Voto: 7

Cancro, settimana da voto 7. L'attenzione si sposta sulla sfera privata: questioni familiari o domestiche da sistemare ti portano via tempo ed energie che avresti dedicato ad altri obiettivi. Ti conviene scegliere due priorità e lasciare andare il resto, senza sensi di colpa.

Amore

Hai bisogno di sentirti protetto e compreso. Evita di aspettare che l'altra persona intuisca cosa desideri: un confronto sincero cancella molte incomprensioni in pochi minuti.

Lavoro

Procedi senza problemi, anche se preferisci un profilo discreto. Restare al centro della scena non è indispensabile per ottenere risultati.

Benessere

Concediti momenti di tranquillità. Questa settimana il tuo equilibrio emotivo conta più della produttività.

Oroscopo Leone dal 5 all'11 ottobre

Voto: 8

Leone, settimana da voto 8, dinamica e ricca di contatti. Hai voglia di parlare, proporre e muoverti, e Marte insieme a Giove nel tuo segno sostiene questa vivacità ritrovata. Il cielo della Bilancia ti aiuta negli spostamenti e nelle idee nuove.

Amore

Torna la complicità. In coppia organizzate qualcosa fuori dalla routine. Se sei single, un incontro arriva tramite amici, eventi o piccoli viaggi.

Lavoro

Fai conoscere le tue idee. Una telefonata, una riunione o un contatto che sembra secondario può diventare utile nelle prossime settimane.

Benessere

Le energie sono buone. Lascia qualche spazio vuoto in agenda, perché Marte accelera anche i nervi.

Oroscopo Vergine dal 5 all'11 ottobre

Voto: 8

Vergine, settimana da voto 8. Ottobre ti porta in una fase concreta: dopo essere stata protagonista di settembre vuoi vedere i risultati delle scelte fatte. I conti tornano al centro dell'attenzione e ti dicono quali progetti reggono e quali no.

Amore

Cerchi stabilità. Giochi e situazioni ambigue ti annoiano, preferisci sapere dove stai andando. In coppia parlate anche di progetti pratici.

Lavoro

L'attenzione si concentra sulle questioni economiche. Puoi valutare un compenso, una spesa, un investimento oppure capire come rendere più redditizio un progetto.

Benessere

Evita di misurare ogni risultato su quello che ancora manca. Il bilancio è migliore di come lo racconti.

Oroscopo Bilancia dal 5 all'11 ottobre

Voto: 10

Bilancia, settimana da voto 10 e primo posto in classifica. Il Sole nel tuo segno rafforza sicurezza, fascino e capacità di costruire relazioni utili sul piano personale e professionale. Sabato 10 la Luna nuova cade nel tuo segno e apre una fase nuova.

Amore

Puoi vivere giornate memorabili. In coppia ritrovate armonia e progetti comuni. Se sei single, cresce la possibilità di un incontro capace di lasciare il segno.

Lavoro

Prendi l'iniziativa. Se hai un progetto da presentare, una proposta da avanzare o una collaborazione da cercare, muoviti prima che lo facciano gli altri.

Benessere

Il rischio resta la voglia di accontentare tutti. Ascolta gli altri senza dimenticare quello che vuoi tu.

Oroscopo Scorpione dal 5 all'11 ottobre

Voto: 7

Scorpione, settimana da voto 7, ancora dedicata alla preparazione. Senti una certa impazienza, come se qualcosa stesse per cambiare senza essere ancora visibile. Venere retrograda nel tuo segno riporta a galla emozioni e questioni che credevi archiviate da tempo, in amore e nei conti.

Amore

Sei più introspettivo. Una situazione del passato torna alla mente e vuoi capire cosa provi prima di decidere. Prendi il tempo che ti serve.

Lavoro

Meglio completare i progetti già avviati. Metti ordine, sistema le questioni aperte e prepara il terreno: tra qualche settimana l'energia cambia a tuo favore.

Benessere

Ascolta il bisogno di riposo. Restare produttivo in ogni momento della giornata non è un obbligo.

Oroscopo Sagittario dal 5 all'11 ottobre

Voto: 8

Sagittario, settimana da voto 8. Ottobre continua a restituirti leggerezza e voglia di progettare. Dopo un settembre impegnativo riesci a guardare oltre le responsabilità immediate, e Marte in Leone accende il desiderio di viaggi, corsi ed esperienze nuove, dentro e fuori dal lavoro.

Amore

Le occasioni sociali ti favoriscono. Se sei single, conosci qualcuno tramite amici. In coppia avete bisogno di uscire dalla routine e condividere qualcosa di diverso.

Lavoro

Una collaborazione può diventare importante. Qualcuno ti offre un contatto, un suggerimento o una possibilità che non avevi considerato.

Benessere

Le energie sono buone e torna l'ottimismo che ti mancava nelle settimane scorse.

Oroscopo Capricorno dal 5 all'11 ottobre

Voto: 8

Capricorno, settimana da voto 8, con il lavoro al centro della scena e poco spazio per il resto. Responsabilità e aspettative aumentano e con loro cresce la possibilità di ottenere il riconoscimento che inseguivi da mesi. Ti serve lucidità nelle decisioni che riguardano l'ultima parte dell'anno.

Amore

Devi separare la vita professionale da quella privata. Il partner ti chiede più presenza. Se sei single, in questi giorni pensi più alla carriera che agli incontri.

Lavoro

Una decisione può pesare sui prossimi mesi. Non avere fretta e valuta le conseguenze a lungo termine prima di firmare.

Benessere

Gestisci meglio lo stress. Controllare ogni dettaglio resta fuori dalla tua portata, e accettarlo ti alleggerisce.

Oroscopo Acquario dal 5 all'11 ottobre

Voto: 9

Acquario, settimana da voto 9, tra le migliori del mese. L'energia della Bilancia, segno d'aria come il tuo, stimola curiosità, voglia di sperimentare e capacità di guardare oltre i confini abituali. La Luna nuova di sabato 10 ti aiuta ad avviare un progetto personale.

Amore

Desideri qualcosa di diverso. In coppia programmate un viaggio o un'esperienza nuova. Se sei single, un incontro interessante arriva in un ambiente insolito o tramite persone fuori dalla tua cerchia.

Lavoro

È il momento di ampliare gli orizzonti. Competenze nuove, progetti digitali, comunicazione e collaborazioni ti regalano soddisfazioni.

Benessere

Buono il recupero mentale. Senti che qualcosa si muove nella direzione giusta e questo ti dà slancio.

Oroscopo Pesci dal 5 all'11 ottobre

Voto: 7

Pesci, settimana da voto 7. Ottobre continua a chiederti profondità. Alcune questioni sentimentali ed economiche vanno affrontate senza lasciare spazio alle interpretazioni. Con Venere retrograda nel tuo segno amico dello Scorpione, conviene rileggere ogni accordo con calma prima di dire sì.

Amore

Hai bisogno di certezze emotive. In coppia diventate più forti attraverso un confronto sincero. Se sei single, ti attraggono persone intense e poco rassicuranti.

Lavoro

Attenzione agli accordi economici e alle responsabilità condivise. Se qualcosa non ti è chiaro, chiedi spiegazioni prima di accettare.

Benessere

La settimana ti aiuta a liberarti di un peso o a chiudere una questione rimasta aperta da mesi.

Classifica oroscopo dal 5 all'11 ottobre 2026

Bilancia – 10 Gemelli, Acquario – 9 Toro, Leone, Vergine, Sagittario, Capricorno – 8 Ariete, Cancro, Scorpione, Pesci – 7

Segni top della settimana

Bilancia mantiene il primo posto. Amore, relazioni e progetti nuovi regalano soddisfazioni a chi prende l'iniziativa, con la Luna nuova di sabato 10 nel segno.

Gemelli vive giorni brillanti per sentimenti, creatività e comunicazione. La leggerezza ritrovata apre anche qualche opportunità professionale.

Acquario continua a guardare lontano: idee, esperienze e contatti nuovi possono diventare l'inizio di qualcosa.

Segni flop della settimana

L'Ariete deve evitare di trasformare ogni confronto in una sfida. Il Cancro sente il peso delle questioni personali e familiari, mentre lo Scorpione resta in fase di preparazione prima del rilancio della seconda metà del mese. Per i Pesci la parola chiave è chiarezza, soprattutto quando entrano in gioco sentimenti e denaro.

Domande frequenti sull'oroscopo della settimana

Qual è il segno migliore della settimana dal 5 all'11 ottobre 2026?

La Bilancia è il segno migliore della settimana dal 5 all'11 ottobre 2026, con voto 10. Il Sole nel segno rafforza fascino e sicurezza, e sabato 10 la Luna nuova cade in Bilancia. Al secondo posto, con voto 9, si trovano Gemelli e Acquario.

Quando è la Luna nuova di ottobre 2026 e cosa significa?

La Luna nuova di ottobre 2026 cade sabato 10 nel segno della Bilancia. È la lunazione dei nuovi inizi legati ai rapporti: nell'oroscopo della settimana indica il momento giusto per avviare un progetto condiviso, chiarire una questione di coppia o proporre una collaborazione.

Cosa comporta Venere retrograda in Scorpione questa settimana?

Venere viaggia retrograda in Scorpione dal 3 ottobre e resta così per tutta la settimana. Riporta in primo piano sentimenti, conti e questioni condivise, e consiglia di rivedere gli accordi prima di firmarli. Ne sentono l'effetto soprattutto Scorpione, Toro, Bilancia e Pesci.

Quali segni sono favoriti in amore dal 5 all'11 ottobre 2026?

In amore la settimana favorisce Bilancia, Gemelli e Acquario. La Bilancia ritrova armonia di coppia e occasioni per i single, i Gemelli recuperano leggerezza e desiderio, l'Acquario cerca esperienze nuove. Anche Leone e Sagittario vivono giorni migliori sul piano sentimentale.

Quali sono i segni flop della settimana dal 5 all'11 ottobre 2026?

Ariete, Cancro, Scorpione e Pesci chiudono la classifica con voto 7. L'Ariete deve mediare nei rapporti, il Cancro affronta questioni familiari, lo Scorpione attraversa una fase di preparazione e i Pesci devono chiarire sentimenti e conti. Per nessuno la settimana risulta negativa.