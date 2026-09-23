Il Sole in Bilancia guida il passaggio a ottobre: Marte raggiunge Giove in Leone e sabato 3 Venere inizia il moto retrogrado. Amore, lavoro e benessere per i dodici segni, con voti e classifica

Nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 il Sole resta in Bilancia e mette al centro relazioni e accordi. Lunedì 28 Marte entra in Leone, dove trova Giove. Sabato 3 ottobre Venere inizia il moto retrogrado a 8°29' dello Scorpione. La Bilancia guida la classifica con voto 10.

Il cielo della settimana: Marte in Leone e Venere retrograda

Data Evento astrologico Lunedì 28 settembre Marte entra in Leone e si affianca a Giove Lunedì 28 settembre Mercurio prosegue il transito in Scorpione Sabato 3 ottobre Venere inizia il moto retrogrado a 8°29' dello Scorpione Tutta la settimana Sole in Bilancia, Saturno e Nettuno retrogradi in Ariete

La settimana accompagna i dodici segni dentro il nuovo mese con un clima diverso da quello di inizio settembre. Il Sole in Bilancia premia collaborazioni, equilibrio e capacità di trovare punti d'incontro. Dopo un mese speso a organizzare e a ripartire, adesso conta capire con chi vuoi proseguire il cammino. Le buone idee da sole non bastano: servono alleanze, dialogo e voglia di ascoltare opinioni diverse.

Sul lavoro il cielo favorisce accordi, trattative e incontri. Alcuni progetti impostati a settembre entrano in una fase concreta, a patto di lasciar perdere le posizioni rigide. In diverse situazioni il compromesso resta la strada più intelligente per portare a casa un risultato.

Anche l'amore torna protagonista. Le coppie recuperano complicità, i single moltiplicano le occasioni sociali. Le storie nate in estate e sopravvissute alla prova della quotidianità possono prendere contorni più seri. Dal 3 ottobre, però, Venere retrograda invita a rivedere prima di decidere: il suo transito a ritroso riporta a galla questioni sentimentali ed economiche rimaste in sospeso.

Marte in Leone, accanto a Giove dallo stesso lunedì, aggiunge coraggio e voglia di esporsi. Settembre lascia spazio a ottobre e cresce il desiderio di guardare con chiarezza all'ultima parte del 2026.

Segni top della settimana: Bilancia, Gemelli e Acquario

Ariete

Voto: 7

Ariete, settimana da voto 7. Le relazioni restano il tema centrale: il Sole in Bilancia ti mette davanti alle esigenze degli altri e in più di una situazione devi accettare di non decidere da solo. Marte, il tuo pianeta, passa in Leone e ti dà slancio nei progetti personali.

È il momento di parlare con chiarezza. In coppia potete affrontare una questione rimasta sospesa. Se sei single, incontri una persona capace di mettere in discussione alcune tue certezze.

Lavoro

Confronti, riunioni e collaborazioni aumentano. Evita le reazioni di pancia quando qualcuno propone una soluzione diversa dalla tua. Un buon accordo può valere più di quanto immagini.

Benessere

Devi gestire la tensione. Impara a distinguere i problemi reali dalle provocazioni e non portarti il lavoro a casa la sera.

Toro

Voto: 8

Toro, settimana da voto 8. Dopo un settembre positivo arriva il momento di consolidare quanto hai costruito e di ritrovare una routine sostenibile. Con Venere retrograda dal 3 ottobre, il tuo pianeta guida ti chiede di rivedere conti, accordi e rapporti prima di fare nuovi passi.

Amore

Prevale il bisogno di serenità. In coppia trovate sicurezza nella quotidianità e nei piccoli gesti. Se sei single, guardi con occhi diversi una persona che frequenti da tempo.

Lavoro

Gli impegni aumentano e tu li gestisci con metodo. Settimana utile per riorganizzare attività, correggere una strategia o chiudere una questione rimasta indietro.

Benessere

Attenzione a non trasformare il lavoro nell'unica priorità. Ritagliati almeno due serate libere.

Gemelli

Voto: 9

Gemelli, settimana da voto 9. Il cielo continua a sorriderti: la stagione della Bilancia, segno d'aria come il tuo, restituisce leggerezza, creatività e voglia di vivere esperienze nuove. Comunicazione e contatti diventano le tue armi migliori, sia in amore sia sul lavoro.

Amore

È una delle settimane migliori del periodo. In coppia recuperate complicità e desiderio. Se sei single, una conoscenza nata quasi per gioco può diventare importante.

Lavoro

La creatività è il tuo punto di forza. Idee, comunicazione e contatti nuovi ti premiano. Se devi presentare un progetto o convincere qualcuno, questo è il momento giusto.

Benessere

L'umore leggero si riflette sulle energie. Approfittane per rimetterti in movimento.

Cancro

Voto: 7

Cancro, settimana da voto 7. L'attenzione si sposta sulla vita privata: casa, famiglia e questioni personali ti chiedono più presenza e ti tolgono tempo agli impegni di lavoro. Ti serve pazienza, soprattutto nei giorni centrali, quando le richieste arrivano tutte insieme.

Amore

Hai bisogno di sentirti compreso. Evita di chiuderti quando qualcosa ti infastidisce: parlare a viso aperto rende più che aspettare l'intuito dell'altro.

Lavoro

Resti affidabile, però hai meno voglia di esporti. Alcune situazioni vanno osservate prima di decidere, e questa settimana puoi permettertelo.

Benessere

Creati uno spazio in cui stacchi davvero dagli impegni, anche solo un'ora al giorno.

Leone

Voto: 8

Leone, settimana da voto 8, dinamica e piena di contatti. Lunedì 28 Marte entra nel tuo segno e raggiunge Giove: coraggio, visibilità e voglia di fare crescono insieme. Il Sole in Bilancia favorisce comunicazione, spostamenti e idee nuove da mettere in circolo.

Amore

Torna la leggerezza. In coppia organizzate qualcosa di piacevole insieme. Se sei single, gli incontri arrivano attraverso amicizie, eventi e occasioni sociali.

Lavoro

Parla, proponi, costruisci relazioni. Un contatto nato per caso può rivelarsi utile per un progetto futuro.

Benessere

Hai energia da vendere. Evita di riempire ogni ora della giornata di impegni, perché Marte accelera anche i nervi.

Vergine

Voto: 8

Vergine, settimana da voto 8. Dopo essere stata protagonista di settembre entri in una fase diversa, con l'attenzione sui risultati concreti di ciò che hai costruito. Conti, verifiche e primi riscontri occupano i tuoi giorni e ti dicono quali progetti reggono.

Amore

Cerchi stabilità. Le relazioni che hanno superato le incertezze delle settimane scorse diventano più solide. Se sei single, conta l'affidabilità più dell'apparenza.

Lavoro

Arrivano le prime verifiche. Un progetto comincia a rendere, oppure devi rivedere un dettaglio economico. Valuta con attenzione entrate, spese e proposte nuove.

Benessere

Il quadro resta buono, a patto di ridurre il bisogno di controllare tutto.

Bilancia

Voto: 10

Bilancia, settimana da voto 10 e primo posto in classifica. Con il Sole nel segno crescono energia, fascino e capacità di attirare l'attenzione. Dopo una lunga fase di preparazione puoi prendere l'iniziativa, in amore come nel lavoro, e farti notare da chi conta.

Amore

Sei tra i protagonisti assoluti. In coppia ritrovate complicità e progetti comuni. Se sei single, una nuova conoscenza può svilupparsi in fretta.

Lavoro

La tua capacità di mediazione ti aiuta a chiudere un accordo, ottenere una collaborazione o rilanciare un progetto. Tira fuori le idee tenute nel cassetto.

Benessere

Occhio al vecchio difetto: accontentare tutti ti fa perdere di vista quello che vuoi tu.

Scorpione

Voto: 7

Scorpione, settimana da voto 7, ancora dedicata alla riflessione. Hai poca voglia di esporti e molto bisogno di capire cosa vuoi fare nelle prossime settimane. Sabato 3 ottobre Venere inizia il moto retrogrado nel tuo segno e apre sei settimane di revisione sentimentale.

Amore

Emergono emozioni profonde. Una questione del passato torna nei tuoi pensieri: prima di riaprire quella porta, chiediti cosa è cambiato davvero.

Lavoro

Meglio completare ciò che hai avviato che lanciare progetti nuovi. Il tuo momento arriva più avanti e ti conviene presentarti senza arretrati.

Benessere

Ascolta i segnali di stanchezza. Le energie recuperate adesso ti serviranno a novembre.

Sagittario

Voto: 8

Sagittario, settimana da voto 8. L'entusiasmo torna a salire. Dopo un settembre concentrato sulle responsabilità professionali puoi dedicare più spazio agli amici e ai progetti personali, e Marte in Leone accende la voglia di viaggi, corsi ed esperienze fuori programma.

Amore

Cresce la voglia di leggerezza. Se sei single, gli incontri arrivano tramite amici o serate in compagnia. In coppia avete bisogno di uscire dalla routine.

Lavoro

Le collaborazioni contano. Un contatto ti aiuta a sviluppare un progetto oppure ti offre una prospettiva diversa dalla tua.

Benessere

Le energie migliorano e torna quella voglia di futuro che ti era mancata.

Capricorno

Voto: 8

Capricorno, settimana da voto 8, con il lavoro al centro della scena. Responsabilità, richieste e visibilità professionale aumentano e ti mettono alla prova proprio nel passaggio tra settembre e ottobre. Puoi ottenere risultati che pesano sull'ultima parte dell'anno, a patto di reggere i ritmi.

Amore

Non diventare troppo distante. Quando insegui un obiettivo dimentichi il resto, e chi ti sta vicino ti chiede più presenza.

Lavoro

Un incarico, una responsabilità in più o una decisione possono rivelarsi determinanti. Evita di pretendere il controllo su ogni variabile.

Benessere

Tutto dipende da come gestisci lo stress. Inserisci pause brevi e regolari nella giornata.

Acquario

Voto: 9

Acquario, settimana da voto 9. L'energia della Bilancia, segno d'aria come il tuo, continua a sostenerti e ti restituisce entusiasmo, curiosità e desiderio di guardare oltre la quotidianità. Dopo settimane complicate senti di avere davanti possibilità nuove da esplorare, nello studio come nel lavoro.

Amore

Hai bisogno di stimoli. In coppia programmate un viaggio o un'esperienza diversa. Se sei single, un incontro interessante arriva in un contesto insolito.

Lavoro

Buon momento per ampliare gli orizzonti. Formazione, contatti nuovi, progetti digitali e idee innovative ti regalano soddisfazioni.

Benessere

Ritrovi lucidità mentale. Sfruttala per organizzare i mesi che restano dell'anno.

Pesci

Voto: 7

Pesci, settimana da voto 7. Il cielo ti chiede di andare oltre le apparenze. Alcune questioni sentimentali ed economiche vanno affrontate in profondità, e l'avvio del moto retrogrado di Venere sabato 3 ottobre ti consiglia di leggere bene ogni condizione prima di firmare.

Amore

Desideri un rapporto autentico. Una conversazione importante può rafforzare la coppia, a patto di evitare silenzi e supposizioni. Se sei single, ti attraggono persone misteriose o lontane dal tuo solito tipo.

Lavoro

Attenzione agli accordi economici e alle responsabilità condivise. Prima di prendere un impegno verifica che le condizioni siano chiare.

Benessere

La sensibilità è alta: proteggi i tuoi spazi e riduci gli impegni sociali di troppo.

Classifica dei segni zodiacali dal 28 settembre al 4 ottobre 2026

Posizione Segno Voto 1 Bilancia 10 2 Gemelli, Acquario 9 3 Toro, Leone, Vergine, Sagittario, Capricorno 8 4 Ariete, Cancro, Scorpione, Pesci 7

Segni top della settimana

Bilancia resta al primo posto. Con il Sole nel segno può prendere iniziative in amore e nei progetti personali, contando su fascino e capacità di mediazione.

Gemelli continua a beneficiare del nuovo clima e vive giorni favorevoli per amore, creatività e comunicazione.

Acquario ritrova entusiasmo e una visione più ampia del futuro. Idee e opportunità nuove rompono la routine.

Segni sotto la media

Ariete deve trovare l'equilibrio tra le proprie esigenze e quelle degli altri. Cancro sente il peso delle questioni familiari, mentre lo Scorpione attraversa una fase di preparazione e ha bisogno di recuperare energie. I Pesci devono evitare le ambiguità nelle questioni sentimentali ed economiche, soprattutto da sabato 3 ottobre.

Domande frequenti sull'oroscopo della settimana

Quando inizia Venere retrograda nel 2026?

Venere inizia il moto retrogrado sabato 3 ottobre 2026 a 8°29' dello Scorpione e rientra in Bilancia verso la fine del mese, fino al ritorno al moto diretto a metà novembre. Nell'oroscopo della settimana riguarda soprattutto Scorpione, Toro, Bilancia e Pesci, con questioni sentimentali ed economiche da rivedere.

Qual è il segno migliore della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026?

La Bilancia è il segno migliore della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026, con voto 10. Il Sole nel segno porta energia, fascino e occasioni in amore e nel lavoro. Al secondo posto, con voto 9, si trovano Gemelli e Acquario, favoriti dal clima dei segni d'aria.

Quando entra Marte in Leone nel 2026?

Marte entra in Leone lunedì 28 settembre 2026 e resta nel segno per le settimane successive, accanto a Giove. Nell'oroscopo della settimana la congiunzione porta coraggio, visibilità e voglia di esporsi, con effetti più marcati per Leone, Ariete e Sagittario, i tre segni di fuoco.

Quali segni devono fare attenzione in amore questa settimana?

In amore devono fare attenzione Scorpione e Pesci, entrambi con voto 7, per via dell'avvio del moto retrogrado di Venere sabato 3 ottobre. Anche l'Ariete deve mediare nei rapporti, mentre il Cancro rischia di chiudersi invece di parlare di ciò che lo infastidisce.

Quali sono i segni flop della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026?

Ariete, Cancro, Scorpione e Pesci chiudono la classifica con voto 7. L'Ariete deve bilanciare le proprie esigenze con quelle degli altri, il Cancro sente il peso della famiglia, lo Scorpione attraversa una fase riflessiva e i Pesci devono chiarire questioni sentimentali ed economiche.