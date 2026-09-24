Dal Sole in Bilancia alla stagione dello Scorpione, con Venere e Mercurio retrogradi: previsioni, voti e classifica dei dodici segni.

Dal Sole in Bilancia alla stagione dello Scorpione, con Venere e Mercurio retrogradi: previsioni, voti e classifica dei dodici segni.

Ottobre 2026 si divide in due metà. Fino al 23 il Sole resta in Bilancia e premia accordi, collaborazioni e rapporti equilibrati; dal 23 passa in Scorpione e il clima diventa più intenso. Venere inizia il moto retrogrado il 3, Mercurio il 24. La Bilancia guida la classifica con voto 10.

Sabato 3 ottobre – Venere inizia il moto retrogrado a 8°29' dello Scorpione

– Venere inizia il moto retrogrado a 8°29' dello Scorpione Sabato 10 ottobre – Luna nuova in Bilancia, la lunazione degli accordi

– Luna nuova in Bilancia, la lunazione degli accordi Venerdì 23 ottobre, ore 9:38 – il Sole entra in Scorpione

– il Sole entra in Scorpione Sabato 24 ottobre – Mercurio inizia il moto retrogrado in Scorpione, fino al 13 novembre

– Mercurio inizia il moto retrogrado in Scorpione, fino al 13 novembre Domenica 25 ottobre – Venere rientra in Bilancia, sempre in moto retrogrado

– Venere rientra in Bilancia, sempre in moto retrogrado Lunedì 26 ottobre – Luna piena in Toro, la Luna del cacciatore

– Luna piena in Toro, la Luna del cacciatore Tutto il mese – Marte e Giove in Leone, Saturno e Nettuno retrogradi in Ariete. Nessuna eclissi

Che mese è ottobre 2026 per i segni zodiacali

Ottobre è il mese delle relazioni e delle scelte. Dopo un settembre speso a ripartire e a organizzare, adesso conta capire dove vuoi andare e soprattutto con chi. Per tre settimane il Sole attraversa la Bilancia e porta in primo piano rapporti sentimentali, collaborazioni, accordi e ricerca dell'armonia. Mediare aiuta, purché tu non rinunci alle tue esigenze ogni volta.

Dal 23 ottobre, con il Sole in Scorpione, il clima cambia. Le relazioni diventano più intense, le questioni lasciate in sospeso chiedono risposte e la superficie non basta più. Quello che nelle prime settimane si risolve con la diplomazia, nel finale del mese richiede determinazione.

I due moti retrogradi segnano il ritmo. Venere parte il 3 ottobre dallo Scorpione e riporta a galla sentimenti e conti rimasti in sospeso, poi rientra in Bilancia il 25. Mercurio la segue il 24 e consiglia prudenza su contratti, firme e comunicazioni fino a metà novembre. La prima parte del mese resta la finestra migliore per chiudere accordi.

Sul lavoro ottobre può rivelarsi importante per collaborazioni, trattative e progetti nuovi. Procedere da soli non conviene quasi mai: per molti segni è proprio un'alleanza professionale ad aprire prospettive interessanti. In amore capisci quali rapporti hanno superato la prova della quotidianità dopo l'estate. Le coppie consolidate ritrovano progetti comuni, i single incontrano più occasioni.

Segni top di ottobre 2026: Bilancia, Gemelli, Scorpione e Acquario

Oroscopo Ariete ottobre 2026

Voto: 7

Ariete, ottobre da voto 7. Il Sole opposto in Bilancia porta al centro relazioni, collaborazioni e confronti, e non puoi decidere tutto da solo: è la vera sfida del mese. Marte, il tuo pianeta, resta in Leone e ti dà slancio nei progetti personali.

Ascolta. In coppia arrivano momenti di confronto, soprattutto quando emergono esigenze diverse. Discutere aiuta a costruire un rapporto più equilibrato. Se sei single, ti attrae una persona lontana dal tuo carattere.

Lavoro

Riunioni, accordi e trattative aumentano. Evita le reazioni di pancia quando qualcuno mette in discussione una tua idea. Chiudi le questioni importanti prima del 24, quando Mercurio gira retrogrado.

Benessere

La parte finale del mese diventa più profonda e ti porta a riflettere su questioni economiche e responsabilità condivise. Scarica la tensione con il movimento.

Oroscopo Toro ottobre 2026

Voto: 8

Toro, ottobre da voto 8. Il mese ti chiede di concentrarti sulla quotidianità: dopo un settembre favorevole consolidi i risultati e costruisci una routine sostenibile. Venere, il tuo pianeta, resta retrograda per tutto ottobre e ti invita a rivedere conti e rapporti prima di decidere.

Amore

La prima parte del mese scorre tranquilla. Verso fine ottobre i rapporti pesano di più: può arrivare il momento di affrontare un discorso rimandato o di capire dove sta andando una relazione. La Luna piena nel tuo segno il 26 accende le emozioni.

Lavoro

Sei affidabile e concreto. Organizzazione e metodo ti fanno ottenere buoni risultati. Attenzione a non caricarti delle responsabilità degli altri.

Benessere

Recupera regolarità. Sonno, alimentazione e gestione dello stress meritano più attenzione di quanta gliene dai.

Oroscopo Gemelli ottobre 2026

Voto: 9

Gemelli, ottobre da voto 9. Il mese parte con un cielo favorevole: l'energia della Bilancia, segno d'aria come il tuo, stimola creatività, comunicazione, amore e voglia di divertirti. Dopo settimane impegnative ritrovi leggerezza e la spendi bene nelle prime tre settimane.

Amore

Puoi essere tra i protagonisti del mese. In coppia recuperate complicità. Se sei single, le occasioni di incontro si moltiplicano e una conoscenza nata senza aspettative può sorprenderti.

Lavoro

Idee e capacità comunicativa restano i tuoi punti di forza. Presenta un progetto, sviluppa contatti nuovi, dai visibilità a quello che fai. Meglio prima del 24, con Mercurio ancora diretto.

Benessere

Nel finale torni a concentrarti sulla quotidianità e sull'organizzazione. Riduci gli impegni serali.

Oroscopo Cancro ottobre 2026

Voto: 8

Cancro, ottobre da voto 8. Il mese mette in primo piano la sfera privata: casa, famiglia e questioni personali si prendono una parte importante delle tue energie, soprattutto nelle prime settimane. Il finale cambia atmosfera e ti restituisce passione e fiducia nei sentimenti.

Amore

Hai bisogno di sicurezza e presenza. Non aspettarti che il partner capisca da solo ogni tuo stato d'animo: parlare a viso aperto conta più dell'intuito altrui. Se sei single, esiti ancora prima di lasciarti andare.

Lavoro

Procedi bene, anche se preferisci una posizione defilata. Usa la prima parte del mese per consolidare quello che hai già costruito.

Benessere

Con la stagione dello Scorpione tornano creatività ed energia. Sfruttale nell'ultima settimana.

Oroscopo Leone ottobre 2026

Voto: 8

Leone, ottobre da voto 8, mese dinamico. Marte e Giove viaggiano insieme nel tuo segno e ti danno coraggio, visibilità e voglia di muoverti. Le relazioni con gli altri diventano utili anche sul piano professionale, purché tu non insegua tre obiettivi alla volta.

Amore

Torna la leggerezza. In coppia ritrovate complicità attraverso esperienze nuove. Se sei single, conosci qualcuno tramite amici, eventi o spostamenti.

Lavoro

Fai circolare le tue idee. Telefonate, incontri, riunioni e contatti nuovi pesano più del previsto e possono aprire una porta.

Benessere

Verso fine mese casa e famiglia chiedono più attenzione. Non trascurare la vita privata mentre insegui i tuoi obiettivi.

Oroscopo Vergine ottobre 2026

Voto: 8

Vergine, ottobre da voto 8. Dopo essere stata protagonista di settembre entri nel mese della raccolta: vuoi capire quali risultati concreti hanno prodotto le decisioni prese nelle settimane scorse. I conti diventano il tema centrale, insieme al valore del tuo lavoro.

Amore

Cerchi stabilità. Le relazioni che hanno superato le incertezze estive si consolidano. Se sei single, contano affidabilità e compatibilità più dell'apparenza.

Lavoro

Entrate, spese, compensi e tariffe finiscono al centro dell'attenzione. Non sottovalutare quello che hai costruito e verifica i contratti prima del 24 ottobre.

Benessere

La parte finale del mese porta dinamismo e favorisce spostamenti e contatti nuovi.

Oroscopo Bilancia ottobre 2026

Voto: 10

Bilancia, ottobre da voto 10 e primo posto in classifica. Il Sole nel tuo segno fino al 23 ti restituisce energia, fascino e capacità di prendere l'iniziativa dopo una fase di attesa. Il 25 Venere rientra nel segno, seppure retrograda, e riporta l'amore in primo piano.

Amore

Sei tra i protagonisti assoluti. In coppia ritrovate armonia e progetti comuni. Se sei single, si apre una fase ricca di possibilità e una conoscenza può diventare importante in fretta.

Lavoro

Presenta idee, rilancia progetti, sfrutta la tua capacità di mediazione. Un accordo o una collaborazione possono rivelarsi vantaggiosi, soprattutto entro la prima metà del mese.

Benessere

Il punto debole resta la voglia di accontentare tutti. Cercare equilibrio non vuol dire mettere sempre gli altri davanti a te.

Oroscopo Scorpione ottobre 2026

Voto: 9

Scorpione, ottobre da voto 9. Il mese si divide in due: la prima parte è preparazione, con Venere retrograda nel tuo segno dal 3 che riporta a galla emozioni e questioni sospese. Dal 23 il Sole entra in Scorpione e cambia tutto.

Amore

Emergono emozioni profonde. Una questione del passato torna nei tuoi pensieri: chiediti se ha qualcosa da offrirti davvero o se resta solo nostalgia.

Lavoro

Nelle prime settimane completa ciò che hai iniziato e prepara le mosse successive. Con Mercurio retrogrado dal 24, rileggi ogni accordo prima di firmare.

Benessere

Nell'ultima parte del mese ritrovi energia, determinazione e magnetismo. Il finale di ottobre può aprire una fase nuova.

Oroscopo Sagittario ottobre 2026

Voto: 8

Sagittario, ottobre da voto 8. Il mese restituisce leggerezza dopo un settembre concentrato sulle responsabilità professionali. Amicizie, progetti e collaborazioni tornano protagonisti, e Marte in Leone accende la voglia di viaggi, corsi ed esperienze fuori programma, dentro e fuori dal lavoro.

Amore

Esci dalla routine. In coppia avete bisogno di condividere esperienze nuove. Se sei single, incontri qualcuno tramite amici o occasioni sociali.

Lavoro

Una collaborazione può rivelarsi utile. Non sottovalutare una persona conosciuta di recente: può aprirti una porta interessante.

Benessere

Nel finale senti il bisogno di rallentare. Assecondalo, perché novembre chiederà energie nuove.

Oroscopo Capricorno ottobre 2026

Voto: 8

Capricorno, ottobre da voto 8, con il lavoro al centro. Responsabilità e visibilità aumentano e puoi trovarti davanti a una decisione che pesa sul futuro professionale. Il finale del mese si alleggerisce e favorisce collaborazioni, amicizie e progetti condivisi con chi ti sta intorno.

Amore

Il rischio è farti assorbire dagli impegni. In coppia serve tempo di qualità. Se sei single, all'inizio dedichi più attenzione agli obiettivi personali che agli incontri.

Lavoro

Puoi ottenere risultati importanti, però devi mediare oltre che decidere. Imporre ritmi e condizioni non basta più.

Benessere

Gestisci lo stress con pause regolari e non rimandare i controlli di routine.

Oroscopo Acquario ottobre 2026

Voto: 9

Acquario, ottobre da voto 9, uno dei mesi più stimolanti del periodo. L'energia della Bilancia, segno d'aria come il tuo, ti spinge a guardare oltre la quotidianità e riaccende curiosità, entusiasmo e voglia di sperimentare, nello studio come nel lavoro.

Amore

Hai bisogno di stimoli. In coppia programmate viaggi o esperienze nuove. Se sei single, ti attrae qualcuno lontano dalle persone frequentate finora.

Lavoro

Progetti nuovi, formazione, comunicazione, tecnologia e collaborazioni che ampliano gli orizzonti ti premiano. Nella parte finale cresce l'ambizione professionale.

Benessere

L'entusiasmo ti sostiene. Organizza gli ultimi mesi dell'anno mentre hai la testa lucida.

Oroscopo Pesci ottobre 2026

Voto: 8

Pesci, ottobre da voto 8, mese profondo. Dopo un settembre concentrato sui rapporti capisci quali relazioni e situazioni meritano il tuo investimento emotivo. Con Venere retrograda dal 3 e Mercurio dal 24, le questioni economiche condivise chiedono attenzione e nessuna ambiguità.

Amore

I rapporti superficiali non ti bastano più. In coppia potete affrontare conversazioni importanti e guadagnare intimità. Se sei single, ti attraggono persone misteriose o intense.

Lavoro

Attenzione a questioni economiche, accordi e responsabilità condivise. Non lasciare niente di importante in sospeso o poco chiaro.

Benessere

La parte finale del mese è migliore: ritrovi entusiasmo, curiosità e voglia di guardare avanti.

Classifica oroscopo ottobre 2026

Bilancia – 10 Gemelli, Scorpione, Acquario – 9 Toro, Cancro, Leone, Vergine, Sagittario, Capricorno, Pesci – 8 Ariete – 7

Segni top di ottobre 2026

Bilancia conquista il primo posto. È il mese del rilancio personale, tra amore, fascino, relazioni e nuove opportunità da cogliere.

Gemelli sfrutta soprattutto le prime tre settimane, favorevoli per sentimenti, creatività e comunicazione.

Scorpione parte piano e cresce settimana dopo settimana, fino a diventare protagonista della parte finale del mese.

Acquario ritrova entusiasmo e prospettive nuove. Ottobre gli offre l'occasione per uscire da una situazione diventata prevedibile.

Chi dovrà avere più pazienza

L'Ariete deve gestire il confronto e accettare le esigenze degli altri: non è un mese negativo, chiede solo più disponibilità. Anche Cancro e Capricorno attraversano qualche momento impegnativo, il primo sul fronte familiare e il secondo su quello professionale, pur restando sopra la media con voto 8.

Ottobre 2026, dall'equilibrio della Bilancia all'intensità dello Scorpione

Il mese ha due anime. La prima invita al dialogo e alla costruzione di rapporti equilibrati: è il periodo giusto per cercare accordi, migliorare una relazione o avviare collaborazioni, con la Luna nuova in Bilancia del 10 a fare da spinta.

Dal 23 ottobre il clima si fa più intenso. Con la stagione dello Scorpione cala la voglia di restare in superficie e passano in primo piano sentimenti, denaro, fiducia e decisioni rimandate. La Luna piena in Toro del 26 riporta l'attenzione sulla sicurezza concreta e chiude il quadro.

I due moti retrogradi consigliano una regola pratica: firma, chiudi e decidi nella prima metà del mese, poi usa le ultime due settimane per rivedere, riorganizzare e capire cosa vale la pena portare avanti nell'ultima parte del 2026.

Domande frequenti sull'oroscopo di ottobre 2026

Qual è il segno migliore di ottobre 2026?

La Bilancia è il segno migliore di ottobre 2026, con voto 10. Il Sole nel segno fino al 23 porta energia, fascino e occasioni in amore e nel lavoro, e il 25 Venere rientra in Bilancia. Seguono Gemelli, Scorpione e Acquario, tutti con voto 9.

Quando entra il Sole in Scorpione nel 2026?

Il Sole entra in Scorpione venerdì 23 ottobre 2026 alle 9:38 e resta nel segno fino al 22 novembre. Da quel momento la stagione della Bilancia lascia spazio a un clima più intenso e introspettivo, con le questioni rimaste in sospeso che tornano a chiedere risposte.

Quando sono Venere e Mercurio retrogradi a ottobre 2026?

Venere inizia il moto retrogrado sabato 3 ottobre 2026 a 8°29' dello Scorpione e rientra in Bilancia il 25. Mercurio parte sabato 24 ottobre in Scorpione e resta retrogrado fino al 13 novembre. La prima metà del mese è la finestra migliore per firmare accordi.

Quando è la Luna piena di ottobre 2026?

La Luna piena di ottobre 2026 cade lunedì 26 ottobre nel segno del Toro. È la Luna del cacciatore, la prima dopo la Luna del raccolto di settembre. Riporta l'attenzione su stabilità materiale e sicurezza concreta, con effetti marcati per Toro, Scorpione, Leone e Acquario.

Quali segni devono fare attenzione a ottobre 2026?

L'Ariete chiude la classifica con voto 7 e deve imparare a gestire il confronto con gli altri. Attenzione anche per Cancro, alle prese con questioni familiari, e Capricorno, sotto pressione sul lavoro: entrambi restano comunque sopra la media con voto 8.