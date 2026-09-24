Il giornalista prende la guida del programma di cronaca del giovedì sera e apre con Louis Dassilva, documenti sulle morti per ricina in Molise e l'attesa per le decisioni della Procura di Pavia su Andrea Sempio.

Ore 14 Sera riparte stasera, giovedì 24 settembre 2026, alle 21.20 su Rai 2 con la conduzione di Salvo Sottile. La prima puntata si apre con un'intervista a Louis Dassilva, assolto in primo grado per l'omicidio di Pierina Paganelli. Seguono documenti inediti su Pietracatella e su Garlasco, a pochi giorni dalla scadenza delle indagini su Andrea Sempio.

Salvo Sottile al posto di Milo Infante

Ore 14 Sera è lo spin-off serale di Ore 14, il programma quotidiano di cronaca di Rai 2. Dopo una stagione condotta da Milo Infante, passato a Mediaset, il giovedì sera va a Salvo Sottile, che dal 7 settembre guida anche l'edizione pomeridiana, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.

Sottile si muove in uno studio rinnovato e alterna il talk all'inchiesta, con collegamenti in diretta ed esperti chiamati a discutere le prove scientifiche. Al centro, nelle intenzioni del programma, ci sono le persone coinvolte nelle storie: dietro ogni mistero, prima di tutto, ci sono delle vite.

Louis Dassilva e il caso Paganelli

La puntata comincia con un faccia a faccia tra Sottile e Louis Dassilva, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage di un condominio di via del Ciclamino, a Rimini. Il 10 giugno 2026 la Corte d'assise di Rimini lo ha assolto in primo grado per non aver commesso il fatto. La Procura ha annunciato ricorso in appello.

Dassilva racconta la sua versione e risponde alle domande sulle zone d'ombra che ancora circondano il caso.

Pietracatella, i documenti sulle morti per ricina

Il secondo caso porta in Molise. Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni, sono morte tra il 27 e il 28 dicembre 2025 dopo i malori accusati nella loro casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Le analisi hanno trovato ricina nel loro sangue. La Procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato. Anche Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime ed ex sindaco del paese, era stato ricoverato, in condizioni molto meno gravi.

Le indagini sono ancora aperte e nessuno ha ancora un nome da dare al responsabile. Il 28 settembre gli specialisti dello Sco inizieranno a estrarre i dati dal computer e dalle pen drive sequestrati a Di Vita a fine luglio. Il suo legale, l'avvocato Vittorino Facciolla, chiede di non escludere l'ipotesi di un avvelenamento accidentale.

Ore 14 Sera presenta documenti inediti che, secondo il programma, aiutano a capire come siano morte madre e figlia.

Garlasco, il conto alla rovescia su Andrea Sempio

L'ultimo capitolo riguarda il delitto di Garlasco e l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Per quel delitto Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva. La Procura di Pavia indaga ora Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, che si è sempre dichiarato innocente.

A maggio la Procura aveva notificato a Sempio l'avviso di chiusura delle indagini. Dopo le consulenze depositate dalla difesa ha disposto nuovi accertamenti. I termini delle indagini preliminari scadono il 28 settembre 2026: entro quella data i pm devono decidere i prossimi passi. Il programma mostra un documento che, a detta della redazione, aggiunge un tassello al caso.

Gli ospiti della prima puntata

In studio e in collegamento ci sono Luciano Garofano, ex generale dei Ris di Parma, la magistrata Annalisa Imparato e l'attrice Barbara De Rossi. Partecipano anche la criminologa Barbara Fabbroni, lo psichiatra Leonardo Mendolicchio e lo psicologo e criminologo Marco Strano. Completano il tavolo gli avvocati Antonio De Rensis e Valter Biscotti, Armando Palmegiani, consulente della difesa di Sempio, e i giornalisti Stefano Tura e Rita Cavallaro.

Dove vedere Ore 14 Sera

Ore 14 Sera va in onda ogni giovedì alle 21.20 su Rai 2, in diretta. La puntata si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

Domande frequenti

Quando va in onda Ore 14 Sera con Salvo Sottile?

Ore 14 Sera va in onda su Rai 2 ogni giovedì alle 21.20, in diretta. La nuova edizione condotta da Salvo Sottile parte giovedì 24 settembre 2026. Il programma è lo spin-off serale di Ore 14, che Sottile conduce anche nel pomeriggio di Rai 2 dal lunedì al venerdì alle 14.

Chi conduceva Ore 14 Sera prima di Salvo Sottile?

Prima di Salvo Sottile, Ore 14 Sera era condotto da Milo Infante, ideatore del marchio Ore 14, che ha lasciato la Rai per Mediaset. Dalla stagione 2026-2027 Sottile guida sia l'edizione quotidiana del pomeriggio, partita il 7 settembre, sia l'appuntamento del giovedì sera, partito il 24 settembre.

Di cosa parla la prima puntata di Ore 14 Sera?

La prima puntata del 24 settembre 2026 si apre con un'intervista a Louis Dassilva, assolto in primo grado per l'omicidio di Pierina Paganelli. Seguono documenti inediti sulle morti per ricina di Pietracatella e un documento sul delitto di Garlasco, in vista della scadenza delle indagini su Andrea Sempio il 28 settembre.

Dove vedere Ore 14 Sera in streaming?

Ore 14 Sera si può seguire in streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai, in diretta durante la messa in onda su Rai 2 del giovedì alle 21.20. Su RaiPlay si trovano anche le puntate del programma pomeridiano Ore 14, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.