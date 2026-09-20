Nel 2026 il 1° novembre cade di domenica e il ponte non c'è: per allungare servono ferie venerdì 30 o lunedì 2. C'è però una coincidenza che vale il viaggio, perché quella domenica è anche la prima del mese e musei e parchi archeologici statali sono a ingresso gratuito. Ecco cinque destinazioni dove il weekend costa poco davvero.

Partiamo dal dato, perché in giro se ne leggono di sbagliati. Nel 2026 la festa di Ognissanti cade domenica 1° novembre, e il 2 novembre non è un giorno festivo in Italia: la legge che stabilisce le festività nazionali elenca Ognissanti e non la Commemorazione dei defunti.

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Tradotto: il ponte non esiste. Con un giorno di ferie, il lunedì 2, si arriva a tre giorni; con due, venerdì 30 e lunedì 2, se ne fanno quattro.

La coincidenza che cambia il conto

Quella domenica è anche la prima domenica del mese, il che significa ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali.

Colosseo, Pompei e Uffizi si visitano senza biglietto e senza prenotazione, in ordine di arrivo. Per Galleria Borghese e Cenacolo Vinciano la gratuità resta, ma la prenotazione è obbligatoria.

C'è un'avvertenza che vale più di qualsiasi consiglio di viaggio: il lunedì 2 Uffizi, Palazzo Pitti, Cenacolo e Galleria Borghese sono chiusi per il turno settimanale. Chi prende ferie il lunedì contando di visitarli resta fuori.

1. Roma, il weekend in cui l'archeologia non si paga

Il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino si visitano gratis la domenica, e da soli valgono il viaggio. Il risparmio su un biglietto di quella fascia cambia sensibilmente il budget di due persone.

Il resto di Roma è a costo zero per definizione: le grandi basiliche, le piazze, il Gianicolo al tramonto, il quartiere Coppedè. Con una spesa contenuta in trattoria e un alloggio fuori dal centro storico, il weekend resta in una fascia accessibile.

Il consiglio pratico è arrivare presto: senza prenotazione, nelle domeniche gratuite le code si formano molto prima dell'apertura.

2. Napoli e Pompei, due giorni con un solo biglietto del treno

La combinazione funziona perché Pompei si raggiunge da Napoli con la Circumvesuviana in meno di un'ora e con pochi euro. Il parco archeologico rientra tra i siti statali gratuiti nella prima domenica del mese.

A Napoli il costo della vita turistica resta tra i più bassi tra le grandi città italiane, e il cibo di strada permette di mangiare bene spendendo poco. Il centro storico, i decumani e il lungomare non chiedono biglietti.

Tra fine ottobre e inizio novembre la città vive inoltre la sua stagione di eventi autunnali, con diverse iniziative per famiglie: vanno però verificate sui canali ufficiali, perché le date cambiano di anno in anno.

3. L'Umbria dei borghi, dove si cammina e basta

Se l'obiettivo è spendere poco, i borghi umbri sono la risposta più efficace: Spello, Bevagna, Montefalco, Orvieto. Si visitano a piedi, l'attrazione principale è il centro storico e non c'è un biglietto obbligatorio.

Novembre è anche il mese in cui il foliage dell'Appennino umbro-marchigiano dà il meglio, e le passeggiate non costano nulla. I prezzi degli alloggi scendono rispetto all'alta stagione, e la cucina locale è tra le meno care del Centro Italia.

Chi vuole un solo ingresso a pagamento lo spenda per il Duomo di Orvieto e il Pozzo di San Patrizio.

4. L'Emilia dei borghi e delle sagre

La fascia appenninica tra Bologna, Modena e Parma concentra borghi, castelli e una densità di sagre autunnali che in quelle settimane è tra le più alte d'Italia.

Il modello è lo stesso: paesi che si girano a piedi, sentieri, e una tavola che costa molto meno di quella delle città. Dozza con i suoi muri dipinti, Brisighella con le tre rocche, il Castello di Torrechiara nel Parmense.

Le sagre di castagne, tartufo e funghi sono il modo più economico di mangiare bene in quelle zone, ma date ed edizioni vanno controllate volta per volta.

5. La Sicilia della Festa dei Morti

È la destinazione che ha più senso proprio in questi giorni. In Sicilia la ricorrenza dei defunti è una festa sentita, legata a una tradizione dolciaria che si trova solo in questo periodo: la frutta di Martorana, i pupi di zucchero, i biscotti delle anime.

Palermo e Catania in novembre hanno prezzi molto più bassi che in estate, voli e alloggi compresi, e un clima che consente di stare fuori tutto il giorno. I mercati storici, da Ballarò alla Pescheria, sono visite gratuite e valgono da sole il viaggio.

Anche qui, iniziative ed eventi specifici vanno verificati sui canali locali prima di partire.

Come tenere basso il conto

Tre accorgimenti che valgono su tutte e cinque le destinazioni.

Dormire fuori dal centro e usare i mezzi pubblici abbassa il costo dell'alloggio in modo netto, soprattutto a Roma e a Napoli.

Concentrare le visite a pagamento nella domenica gratuita e lasciare al resto del weekend quello che non ha biglietto.

Prenotare in anticipo i treni: le tariffe salgono con l'avvicinarsi della data, e in un weekend festivo il rincaro è più marcato.

Domande frequenti

Nel 2026 c'è il ponte di Ognissanti?

No. Il 1° novembre 2026 cade di domenica e il 2 novembre non è un giorno festivo in Italia. Per allungare il weekend serve prendere ferie venerdì 30 ottobre o lunedì 2 novembre: con un giorno si arriva a tre, con due giorni a quattro.

I musei sono gratis il 1° novembre 2026?

Sì, ma non per la festività: quella domenica è la prima del mese, e nei musei e parchi archeologici statali l'ingresso è gratuito. Colosseo, Pompei e Uffizi si visitano senza prenotazione, mentre Galleria Borghese e Cenacolo Vinciano richiedono la prenotazione obbligatoria.

Cosa è aperto lunedì 2 novembre?

Attenzione alle chiusure settimanali: Uffizi, Palazzo Pitti, Cenacolo Vinciano e Galleria Borghese sono chiusi il lunedì. Chi prende ferie quel giorno conviene che organizzi visite diverse.

Quali sono le mete più economiche per questo weekend?

Le città dove l'offerta gratuita è più ampia, come Roma e Napoli nella domenica di ingressi liberi, e le aree di borghi come l'Umbria e l'Appennino emiliano, dove la visita coincide con la passeggiata e non richiede biglietti.

Quando torna il vero ponte di Ognissanti?

Nel 2027, quando il 1° novembre cade di lunedì e si crea un weekend lungo di tre giorni senza bisogno di ferie.