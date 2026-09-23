Nissan ha presentato il 23 settembre 2026 la nuova Pixo, city car elettrica di segmento A lunga 3,80 metri e pensata per le città europee. Dichiara fino a 259 km di autonomia nel ciclo WLTP, monta di serie la ricarica rapida in corrente continua a 50 kW e porta a bordo Google integrato e l'assistente Gemini. Le prime consegne partiranno a inizio 2027.

Un dettaglio distingue la Pixo dalla sua gemella francese: la ricarica rapida è di serie su tutta la gamma. Sulla Renault Twingo elettrica, con cui condivide fabbrica e base tecnica, la ricarica a 50 kW fa parte di un pacchetto opzionale nella versione venduta in Italia.

Un nome che torna

Il nome Pixo non è nuovo. Nissan lo aveva già usato per una piccola utilitaria a benzina derivata dalla Suzuki Alto e prodotta in India, venduta in Italia dal 2009 al 2013. La nuova Pixo nasce invece dall'accordo annunciato da Nissan e Renault nel marzo 2025: Renault sviluppa e produce per Nissan una derivata della Twingo elettrica. Nissan ha disegnato l'auto, Renault la costruisce nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia, lo stesso della Twingo e della nuova Dacia Spring.

Nella gamma elettrica Nissan la Pixo si colloca accanto a Leaf e Micra e diventa il modello d'ingresso.

Un cubo con gli easter egg

La carrozzeria gioca su proporzioni ispirate a un cubo e superfici pulite. I fari richiamano i pixel, il paraurti anteriore ricorda il volto di un robot e nel design sono nascosti alcuni easter egg, tra cui il numero 23: in giapponese si legge "ni-san". Tra i colori ci sono il Wonder Purple e il Gear Blue.

Masato Koyama, Lead Exterior Designer di Nissan Global Design, ha dichiarato: "PIXO dimostra che anche le cose più grandi possono arrivare in un formato compatto. Le sue dimensioni contenute la rendono perfetta per le città europee, ma abbiamo lavorato con grande attenzione per massimizzare lo spazio a bordo, creando un abitacolo che sorprende per ampiezza, praticità e comfort."

Quattro posti e un bagagliaio da 356 litri

In 3.796 mm di lunghezza la Pixo porta quattro adulti. I sedili posteriori scorrono avanti e indietro per ricavare spazio di carico quando serve. Il bagagliaio misura 356 litri, compresi i 50 litri del vano per i cavi di ricarica, e arriva a 1.221 litri con i sedili posteriori abbattuti. Nell'abitacolo ci sono 18 litri di vani portaoggetti. Il diametro di sterzata di 9,9 metri aiuta nelle manovre in centro e nei parcheggi stretti.

Gemini, Face ID e guida con un pedale

Il sistema multimediale ha Google integrato: navigazione con pianificazione dei percorsi in tempo reale e servizi connessi. Gemini risponde ai comandi vocali in 16 lingue per navigazione, intrattenimento e comunicazioni, e grazie alla cronologia delle conversazioni impara nel tempo le preferenze di chi guida. Il Face ID riconosce il conducente e richiama le sue impostazioni. Davanti a chi guida ci sono un quadro strumenti digitale da 7 pollici e un touchscreen centrale da 10 pollici; l'app MyNissan gestisce da remoto ricarica e funzioni dell'auto.

Tra gli aiuti alla guida figurano il cruise control adattivo con Stop & Go, l'avviso di uscita involontaria dalla corsia e il parcheggio automatico Hands-Free Parking. La modalità One Pedal permette di accelerare, rallentare e fermarsi usando solo il pedale dell'acceleratore.

Autonomia e ricarica nella vita di tutti i giorni

La batteria al litio ferro fosfato (LFP) da 27,5 kWh è, secondo Nissan, la prima di questo tipo montata su un suo modello in Europa. Alimenta un motore da 60 kW, e Nissan dichiara fino a 259 km WLTP. In una colonnina rapida a 50 kW la batteria passa dal 15 all'80% in circa 28 minuti. A casa o in ufficio la Pixo accetta fino a 11 kW in corrente alternata, e il caricatore di bordo è bidirezionale.

Quando arriva e quanto costa

Nissan annuncerà prezzi, allestimenti per i singoli mercati e modalità di preordine a partire da dicembre. Le prime consegne sono previste da inizio 2027. Come riferimento, il listino italiano della Renault Twingo elettrica parte da 19.500 euro nella versione d'ingresso.

Domande frequenti

Quando arriva la nuova Nissan Pixo e quanto costa?

Nissan comunicherà prezzi, allestimenti e preordini della Pixo a partire da dicembre 2026, mercato per mercato. Le prime consegne ai clienti sono previste dall'inizio del 2027. Il listino italiano non è ancora noto. La Renault Twingo elettrica, costruita nella stessa fabbrica slovena, parte in Italia da 19.500 euro.

Quanta autonomia ha la Nissan Pixo e quanto ci mette a ricaricare?

La Nissan Pixo dichiara fino a 259 km di autonomia nel ciclo WLTP con una batteria LFP da 27,5 kWh. In una colonnina rapida a 50 kW passa dal 15 all'80% in circa 28 minuti. In corrente alternata accetta fino a 11 kW, di serie su tutte le versioni, con caricatore bidirezionale.

Che rapporto c'è tra Nissan Pixo e Renault Twingo?

La Nissan Pixo deriva dalla Renault Twingo elettrica e nasce dall'accordo tra i due gruppi annunciato nel marzo 2025. Nissan ne ha curato il design, Renault la produce a Novo Mesto, in Slovenia, nello stesso stabilimento di Twingo e Dacia Spring. Batteria da 27,5 kWh e motore da 60 kW sono gli stessi.

Nissan ha fissato a dicembre l'annuncio dei prezzi. Le prime consegne sono previste dall'inizio del 2027.