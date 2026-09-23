Il barometro nPerf sulla copertura, basato su misurazioni degli utenti tra settembre 2025 e agosto 2026, divide il podio: nel 4G gli operatori sono separati da poco più di un punto, nel 5G Wind Tre stacca TIM di oltre dieci.

Secondo il barometro nPerf sulla copertura mobile in Italia, pubblicato a settembre 2026, i clienti TIM hanno avuto la migliore copertura 4G e quelli Wind Tre la migliore copertura 5G. Lo studio si basa su misurazioni raccolte dagli utenti dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026. Nel 4G TIM ottiene 97,43 punti, nel 5G Wind Tre 84,92.

Per chi sceglie un operatore il dato conta, ma va letto accanto alla velocità. Nel barometro nPerf sulle prestazioni del 2025, pubblicato a gennaio, la classifica era diversa: primo Vodafone con 90.088 nPoints, poi Wind Tre, Fastweb, TIM e Iliad. Copertura e velocità misurano due cose distinte, e la stessa nPerf invita a leggerle insieme.

Il 4G: cinque operatori in poco più di un punto

Nella copertura 4G il punteggio nPerf dei cinque operatori va da 96,24 a 97,43.

Operatore Copertura geografica Copertura in mobilità Punteggio nPerf TIM 95,77% 99,10% 97,43 Vodafone 95,09% 98,91% 97,00 Fastweb 95,25% 98,60% 96,92 Wind Tre 93,94% 98,74% 96,34 Iliad 93,93% 98,55% 96,24

TIM guida entrambi gli indicatori. Fastweb ha una copertura geografica più alta di Vodafone, ma Vodafone la supera nella copertura pesata sugli spostamenti degli utenti e chiude seconda.

Il 5G: Wind Tre davanti con dieci punti su TIM

Nel 5G le distanze crescono. Fastweb non compare nella classifica 5G del barometro.

Operatore Copertura geografica Copertura in mobilità Punteggio nPerf Wind Tre 76,31% 93,53% 84,92 Iliad 69,00% 86,95% 77,97 Vodafone 67,35% 86,39% 76,87 TIM 64,01% 84,77% 74,39

TIM, prima nel 4G, è quarta nel 5G. Wind Tre registra il 5G nel 76,31% delle celle di territorio frequentate dai suoi clienti; TIM nel 64,01%.

Le regioni: 18 a Wind Tre, 2 a Vodafone

Il barometro pubblica i risultati 5G regione per regione. Wind Tre è prima in 18 regioni su 20. Vodafone vince in Liguria (84,76 contro 83,36 di Wind Tre) e in Valle d'Aosta, dove ottiene 90,03 punti, il punteggio regionale più alto dell'intero studio. Il più basso è quello di TIM in Basilicata, 53,04.

In tre regioni il margine resta sotto il punto: Basilicata (Wind Tre 78,65, Iliad 78,43), Molise (Wind Tre 83,80, Iliad 83,50) e Piemonte (Wind Tre 83,77, Vodafone 83,18). La Sardegna è la regione con i punteggi 5G più bassi: il migliore, quello di Wind Tre, si ferma a 71,59.

Regione Primo operatore 5G Punteggio Secondo Punteggio Abruzzo Wind Tre 84,93 Iliad 84,09 Basilicata Wind Tre 78,65 Iliad 78,43 Calabria Wind Tre 77,61 Vodafone 74,14 Campania Wind Tre 86,28 Vodafone 82,52 Emilia-Romagna Wind Tre 86,57 TIM 80,25 Friuli-Venezia Giulia Wind Tre 84,94 TIM 76,50 Lazio Wind Tre 85,64 Vodafone 82,03 Liguria Vodafone 84,76 Wind Tre 83,36 Lombardia Wind Tre 88,42 Iliad 82,71 Marche Wind Tre 82,27 TIM 77,85 Molise Wind Tre 83,80 Iliad 83,50 Piemonte Wind Tre 83,77 Vodafone 83,18 Puglia Wind Tre 82,50 Iliad 71,56 Sardegna Wind Tre 71,59 Iliad 64,09 Sicilia Wind Tre 84,10 Iliad 76,17 Toscana Wind Tre 83,23 Iliad 78,92 Trentino-Alto Adige Wind Tre 85,48 Iliad 76,98 Umbria Wind Tre 82,59 Iliad 78,35 Valle d'Aosta Vodafone 90,03 Wind Tre 85,33 Veneto Wind Tre 88,71 Iliad 83,45

Come nPerf misura la copertura

Il barometro non usa modelli di propagazione del segnale, come fanno le mappe degli operatori: ogni dato viene da misurazioni sul campo, all'aperto, in casa, in auto o in treno. Le raccoglie l'app nPerf, solo su Android, perché Apple non apre agli sviluppatori le funzioni che leggono l'intensità del segnale. Nelle venti regioni lo studio conta oltre 100 milioni di misurazioni 4G e oltre 37 milioni di misurazioni 5G.

nPerf divide il territorio in celle di circa 400-600 metri di lato. Ogni operatore viene valutato solo sulle celle visitate dai propri clienti, quindi il perimetro cambia da operatore a operatore. Gli indicatori sono tre: la copertura geografica, cioè la quota di celle in cui la tecnologia è stata rilevata; la copertura in mobilità, che pesa ogni cella in base al numero di dispositivi osservati, dando più valore a strade trafficate e centri urbani; il punteggio nPerf, media dei due. Gli operatori virtuali sono esclusi.

Sul 5G nPerf avverte che il conteggio include tutte le bande: quelle basse a 700 MHz arrivano più lontano delle frequenze a 2.100 e 3.500 MHz, ma offrono velocità inferiori. Una cella coperta in 5G non garantisce quindi le velocità più alte.

Come controllare la copertura nella propria zona

Sul sito nperf.com le mappe di copertura mostrano, operatore per operatore, i dati raccolti dagli utenti dell'app. Le mappe ufficiali di TIM, Vodafone, Wind Tre e Iliad indicano invece la copertura teorica calcolata dagli operatori. nPerf presenta il suo barometro come complemento a queste mappe teoriche, non come sostituto.

Domande frequenti

Quale operatore ha la migliore copertura 4G in Italia nel 2026?

Secondo il barometro nPerf sulla copertura mobile, basato su misurazioni tra settembre 2025 e agosto 2026, TIM ha la migliore copertura 4G con un punteggio di 97,43. Seguono Vodafone con 97,00, Fastweb con 96,92, Wind Tre con 96,34 e Iliad con 96,24. Tra primo e ultimo ci sono meno di 1,2 punti.

Quale operatore ha la migliore copertura 5G in Italia nel 2026?

Nel barometro nPerf Wind Tre ha la migliore copertura 5G con 84,92 punti, davanti a Iliad (77,97), Vodafone (76,87) e TIM (74,39). Wind Tre è prima in 18 regioni su 20. Vodafone vince in Liguria e in Valle d'Aosta, dove registra il punteggio regionale più alto dello studio, 90,03.

Come vengono raccolti i dati del barometro nPerf?

I dati vengono dall'app nPerf su smartphone Android, che registra il livello del segnale durante l'uso quotidiano, con una geolocalizzazione precisa entro 20 metri. Ogni operatore è valutato sulle zone frequentate dai propri clienti. Gli operatori virtuali sono esclusi e il 5G comprende tutte le bande, anche quelle a bassa frequenza.

nPerf pubblica a parte il barometro sulle velocità, da consultare insieme a quello sulla copertura.