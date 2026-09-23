Copertura mobile in Italia, nPerf: TIM prima nel 4G, Wind Tre vince il 5G in 18 regioni su 20
Il barometro nPerf sulla copertura, basato su misurazioni degli utenti tra settembre 2025 e agosto 2026, divide il podio: nel 4G gli operatori sono separati da poco più di un punto, nel 5G Wind Tre stacca TIM di oltre dieci.
Secondo il barometro nPerf sulla copertura mobile in Italia, pubblicato a settembre 2026, i clienti TIM hanno avuto la migliore copertura 4G e quelli Wind Tre la migliore copertura 5G. Lo studio si basa su misurazioni raccolte dagli utenti dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026. Nel 4G TIM ottiene 97,43 punti, nel 5G Wind Tre 84,92.
Per chi sceglie un operatore il dato conta, ma va letto accanto alla velocità. Nel barometro nPerf sulle prestazioni del 2025, pubblicato a gennaio, la classifica era diversa: primo Vodafone con 90.088 nPoints, poi Wind Tre, Fastweb, TIM e Iliad. Copertura e velocità misurano due cose distinte, e la stessa nPerf invita a leggerle insieme.
Il 4G: cinque operatori in poco più di un punto
Nella copertura 4G il punteggio nPerf dei cinque operatori va da 96,24 a 97,43.
Operatore
Copertura geografica
Copertura in mobilità
Punteggio nPerf
TIM
95,77%
99,10%
97,43
Vodafone
95,09%
98,91%
97,00
Fastweb
95,25%
98,60%
96,92
Wind Tre
93,94%
98,74%
96,34
Iliad
93,93%
98,55%
96,24
TIM guida entrambi gli indicatori. Fastweb ha una copertura geografica più alta di Vodafone, ma Vodafone la supera nella copertura pesata sugli spostamenti degli utenti e chiude seconda.
Il 5G: Wind Tre davanti con dieci punti su TIM
Nel 5G le distanze crescono. Fastweb non compare nella classifica 5G del barometro.
Operatore
Copertura geografica
Copertura in mobilità
Punteggio nPerf
Wind Tre
76,31%
93,53%
84,92
Iliad
69,00%
86,95%
77,97
Vodafone
67,35%
86,39%
76,87
TIM
64,01%
84,77%
74,39
TIM, prima nel 4G, è quarta nel 5G. Wind Tre registra il 5G nel 76,31% delle celle di territorio frequentate dai suoi clienti; TIM nel 64,01%.
Le regioni: 18 a Wind Tre, 2 a Vodafone
Il barometro pubblica i risultati 5G regione per regione. Wind Tre è prima in 18 regioni su 20. Vodafone vince in Liguria (84,76 contro 83,36 di Wind Tre) e in Valle d'Aosta, dove ottiene 90,03 punti, il punteggio regionale più alto dell'intero studio. Il più basso è quello di TIM in Basilicata, 53,04.
In tre regioni il margine resta sotto il punto: Basilicata (Wind Tre 78,65, Iliad 78,43), Molise (Wind Tre 83,80, Iliad 83,50) e Piemonte (Wind Tre 83,77, Vodafone 83,18). La Sardegna è la regione con i punteggi 5G più bassi: il migliore, quello di Wind Tre, si ferma a 71,59.
Regione
Primo operatore 5G
Punteggio
Secondo
Punteggio
Abruzzo
Wind Tre
84,93
Iliad
84,09
Basilicata
Wind Tre
78,65
Iliad
78,43
Calabria
Wind Tre
77,61
Vodafone
74,14
Campania
Wind Tre
86,28
Vodafone
82,52
Emilia-Romagna
Wind Tre
86,57
TIM
80,25
Friuli-Venezia Giulia
Wind Tre
84,94
TIM
76,50
Lazio
Wind Tre
85,64
Vodafone
82,03
Liguria
Vodafone
84,76
Wind Tre
83,36
Lombardia
Wind Tre
88,42
Iliad
82,71
Marche
Wind Tre
82,27
TIM
77,85
Molise
Wind Tre
83,80
Iliad
83,50
Piemonte
Wind Tre
83,77
Vodafone
83,18
Puglia
Wind Tre
82,50
Iliad
71,56
Sardegna
Wind Tre
71,59
Iliad
64,09
Sicilia
Wind Tre
84,10
Iliad
76,17
Toscana
Wind Tre
83,23
Iliad
78,92
Trentino-Alto Adige
Wind Tre
85,48
Iliad
76,98
Umbria
Wind Tre
82,59
Iliad
78,35
Valle d'Aosta
Vodafone
90,03
Wind Tre
85,33
Veneto
Wind Tre
88,71
Iliad
83,45
Come nPerf misura la copertura
Il barometro non usa modelli di propagazione del segnale, come fanno le mappe degli operatori: ogni dato viene da misurazioni sul campo, all'aperto, in casa, in auto o in treno. Le raccoglie l'app nPerf, solo su Android, perché Apple non apre agli sviluppatori le funzioni che leggono l'intensità del segnale. Nelle venti regioni lo studio conta oltre 100 milioni di misurazioni 4G e oltre 37 milioni di misurazioni 5G.
nPerf divide il territorio in celle di circa 400-600 metri di lato. Ogni operatore viene valutato solo sulle celle visitate dai propri clienti, quindi il perimetro cambia da operatore a operatore. Gli indicatori sono tre: la copertura geografica, cioè la quota di celle in cui la tecnologia è stata rilevata; la copertura in mobilità, che pesa ogni cella in base al numero di dispositivi osservati, dando più valore a strade trafficate e centri urbani; il punteggio nPerf, media dei due. Gli operatori virtuali sono esclusi.
Sul 5G nPerf avverte che il conteggio include tutte le bande: quelle basse a 700 MHz arrivano più lontano delle frequenze a 2.100 e 3.500 MHz, ma offrono velocità inferiori. Una cella coperta in 5G non garantisce quindi le velocità più alte.
Come controllare la copertura nella propria zona
Sul sito nperf.com le mappe di copertura mostrano, operatore per operatore, i dati raccolti dagli utenti dell'app. Le mappe ufficiali di TIM, Vodafone, Wind Tre e Iliad indicano invece la copertura teorica calcolata dagli operatori. nPerf presenta il suo barometro come complemento a queste mappe teoriche, non come sostituto.
Domande frequenti
Quale operatore ha la migliore copertura 4G in Italia nel 2026?
Secondo il barometro nPerf sulla copertura mobile, basato su misurazioni tra settembre 2025 e agosto 2026, TIM ha la migliore copertura 4G con un punteggio di 97,43. Seguono Vodafone con 97,00, Fastweb con 96,92, Wind Tre con 96,34 e Iliad con 96,24. Tra primo e ultimo ci sono meno di 1,2 punti.
Quale operatore ha la migliore copertura 5G in Italia nel 2026?
Nel barometro nPerf Wind Tre ha la migliore copertura 5G con 84,92 punti, davanti a Iliad (77,97), Vodafone (76,87) e TIM (74,39). Wind Tre è prima in 18 regioni su 20. Vodafone vince in Liguria e in Valle d'Aosta, dove registra il punteggio regionale più alto dello studio, 90,03.
Come vengono raccolti i dati del barometro nPerf?
I dati vengono dall'app nPerf su smartphone Android, che registra il livello del segnale durante l'uso quotidiano, con una geolocalizzazione precisa entro 20 metri. Ogni operatore è valutato sulle zone frequentate dai propri clienti. Gli operatori virtuali sono esclusi e il 5G comprende tutte le bande, anche quelle a bassa frequenza.
nPerf pubblica a parte il barometro sulle velocità, da consultare insieme a quello sulla copertura.