Max Pezzali e Mauro Repetto nel 1993 del grande successo, Giorgia e i quattro giudici al Teatro Repower, Suranne Jones di nuovo in missione e il ritorno di Signora Volpe: le uscite del mese.

A ottobre 2026 Sky e NOW puntano su Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione della serie sugli 883, in arrivo venerdì 9 ottobre su Sky Serie. Dal 22 ottobre partono i live show di X Factor con Giorgia, dal 18 ottobre Sky Atlantic trasmette Vigil 3 e il 28 ottobre torna Signora Volpe su Sky Investigation.

Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione sugli 883

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 (9 ottobre, Sky Serie e NOW). Otto episodi prodotti da Sky Studios con Groenlandia, in onda il venerdì alle 21:15. Siamo nel 1993: Max Pezzali e Mauro Repetto arrivano in cima alle classifiche, passando dalla moda milanese al viaggio in America. Con il successo arrivano anche le prime crepe nella loro amicizia. Tornano Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei ruoli dei due fondatori della band. La regia è di Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi.

X Factor 2026, i live show dal 22 ottobre

La ventesima edizione di X Factor, Sky Original prodotto da Fremantle, entra nella fase dal vivo giovedì 22 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. I live si tengono al Teatro Repower di Milano. Giorgia conduce per il terzo anno, al tavolo dei giudici siedono Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama, al debutto nel ruolo. La finale è in programma il 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago.

Le serie crime: Vigil 3 e Signora Volpe 3

Vigil – Indagine a bordo, stagione 3 (18 ottobre, Sky Atlantic, ore 21:15). Sei episodi del thriller della BBC, in onda la domenica. Amy Silva e Kirsten Longacre, interpretate da Suranne Jones e Rose Leslie, indagano sull'omicidio di un soldato delle forze speciali.

Signora Volpe, stagione 3 (28 ottobre, Sky Investigation). Il giallo con Emilia Fox torna il mercoledì in prima serata. Sylvia Fox si ritrova di nuovo alle prese con una serie di delitti in Umbria.

Documentari e intrattenimento

Sky Documentaries dedica il mese a una serie di ritratti di star del cinema e della tv, tra cui Natalie Portman, Bruce Willis, Al Pacino e Matthew Perry.

Su TV8, canale in chiaro del gruppo Sky, torna GialappaShow dal 19 ottobre, il lunedì in prima serata.

Il calendario di ottobre 2026 su Sky e NOW

9 ottobre: Nord Sud Ovest Est, stagione 2 (Sky Serie e NOW)

18 ottobre: Vigil 3 (Sky Atlantic)

19 ottobre: GialappaShow (TV8)

22 ottobre: X Factor, primo live show (Sky Uno e NOW)

28 ottobre: Signora Volpe 3 (Sky Investigation)

Le novità di ottobre sulle altre piattaforme sono negli approfondimenti di Lifestyleblog.it su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, Paramount+, HBO Max e Pluto TV.

Domande frequenti

Quando esce la seconda stagione di Nord Sud Ovest Est sugli 883? La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 arriva venerdì 9 ottobre 2026 alle 21:15 su Sky Serie e in streaming su NOW. Gli otto episodi raccontano il 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto, con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli di nuovo protagonisti.

Quando iniziano i live di X Factor 2026? I live show di X Factor 2026 partono giovedì 22 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e NOW, dal Teatro Repower di Milano. Conduce Giorgia, i giudici sono Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama. La finale è fissata per il 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago.

Quando esce Vigil 3 su Sky? La terza stagione di Vigil – Indagine a bordo debutta domenica 18 ottobre 2026 alle 21:15 su Sky Atlantic, in streaming su NOW. Sono sei episodi: Suranne Jones e Rose Leslie tornano nei panni di Amy Silva e Kirsten Longacre, alle prese con l'omicidio di un soldato delle forze speciali.

Quando torna Signora Volpe su Sky Investigation? La terza stagione di Signora Volpe parte mercoledì 28 ottobre 2026 su Sky Investigation, disponibile anche su NOW. Emilia Fox torna nei panni di Sylvia Fox, protagonista di un giallo ambientato in Umbria in cui deve risolvere una nuova serie di delitti.