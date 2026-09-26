La commedia corale italiana con Alessandra Mastronardi e Corrado Guzzanti, la rilettura di Stephen King firmata da Flanagan, Stanley Tucci ladro della Gioconda, lo speciale horror di LOL e due partite di Champions League.

A ottobre 2026 Prime Video parte con Ingorgo, serie comedy italiana disponibile dal 2 ottobre con Alessandra Mastronardi, Stefano Fresi e Corrado Guzzanti. Seguono Carrie di Mike Flanagan (7 ottobre), il film Masterplan con Stanley Tucci (16 ottobre), Terminal List 2 (21 ottobre) e LOL Halloween Special (23 ottobre). In mezzo, Roma-Real Madrid e Inter-Shakhtar di Champions League.

Le produzioni italiane: Ingorgo e LOL Halloween Special

Ingorgo (2 ottobre). Sei episodi prodotti da Garbo Produzioni con Prime Video. Al calare della sera un ingorgo gigantesco blocca migliaia di automobilisti, e la coda diventa il palcoscenico di storie, incontri, segreti e colpi di scena. La serie adatta la spagnola Atasco. La regia è del collettivo YouNuts!, la sceneggiatura di Daniela Delle Foglie. Nel cast Alessandra Mastronardi, Stefano Fresi, Matilde Gioli, Corrado Guzzanti, Francesco Pannofino e Ilenia Pastorelli, con una quarantina di altri attori.

LOL Halloween Special (23 ottobre). Quattro ore di comicità prodotte da Endemol Shine Italy, con una regola in più: oltre a non ridere, i concorrenti non devono spaventarsi, perché nel gioco irrompono dei mostri. In gara Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani. Commenta la Gialappa's Band, mentre Lillo compare nei panni del CEO di un'agenzia di mostri. Chi vince devolve 100.000 euro in beneficenza.

Carrie, la serie di Mike Flanagan

Carrie (7 ottobre). Otto episodi disponibili tutti insieme. Mike Flanagan, che ne dirige quattro, rilegge il romanzo di Stephen King. Carrie è cresciuta chiusa in casa con una madre iperprotettiva. Dopo la morte del padre finisce in un liceo pubblico, dove deve fare i conti con un episodio di bullismo diventato virale e con poteri telecinetici appena comparsi. Protagonista Summer H. Howell, con Samantha Sloyan, Matthew Lillard e Amber Midthunder.

Le altre serie del mese

Helluva Boss, stagione 3 Parte 1 (dal 14 ottobre). Tornano i demoni dell'agenzia di assassini creata da Vivienne Medrano, nello stesso universo di Hazbin Hotel. I sette episodi escono in tre blocchi: i primi tre il 14 ottobre, il quarto e il quinto il 21, gli ultimi due il 28. La seconda parte arriverà nel 2027.

Friends Sex and Games (16 ottobre). Otto episodi prodotti in Germania da UFA Fiction, adattamento della messicana El Juego de las Llaves. Quattro coppie di amici cominciano il "gioco delle chiavi", che decide con chi passare la notte, e riaffiorano desideri e verità nascoste. Con Paula Kalenberg, Fridolin Sandmeyer, Salka Weber e Martin Bruchmann.

Terminal List, stagione 2 (21 ottobre). Otto episodi tutti insieme, tratti dal romanzo True Believer di Jack Carr. James Reece (Chris Pratt) cerca redenzione e si imbatte in una cospirazione che lega Mosca, Langley e il passato della sua famiglia. Tornano Tom Hopper, Constance Wu, Dar Salim e Luke Hemsworth. Le new entry sono Gabriel Luna, Olga Kurylenko e Arnold Vosloo.

Final Table (24 ottobre). K-drama ambientato in una gara tra chef coreani, The Table: K-Chef 2026, tra rivalità e riscatti personali. Con Ahn Hyo-seop, Hong Hwa-yeon e Chang Ryul.

I film: Masterplan, L'amore della tua vita e Apocalipsis Z

L'amore della tua vita (14 ottobre). Diretto da Rachel Morrison e prodotto da Ryan Gosling. La vita di Maya (Margaret Qualley) cambia quando incontra Charlie, ma il futuro che immaginavano insieme viene spezzato da una tragedia. Nel cast Gabriel Basso, Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger e Catherine Keener.

Masterplan (16 ottobre). Heist comedy diretta da Thomas Vincent. Un ladro leggendario in pensione, interpretato da Stanley Tucci, vuole rubare la Gioconda. Per il colpo arruola Chiara (Simona Tabasco), esperta italiana di cybercrimine, e Jay (Victor Belmondo), artificiere francese. Poi rivela ai due che sono i suoi figli perduti.

Apocalipsis Z: Nuovo mondo (30 ottobre). Il sequel horror spagnolo diretto da Carles Torrens riparte dalle Canarie, ultimo rifugio d'Europa dopo il virus. Roberto si unisce a una spedizione verso la terraferma per recuperare rifornimenti, con motivazioni poco chiare. Con Carlos Alcaide, José María Yazpik e Berta Vázquez.

La Champions League su Prime Video a ottobre

A ottobre Prime Video trasmette in esclusiva due partite di Champions League, entrambe di mercoledì con calcio d'inizio alle 21:

mercoledì 14 ottobre, ore 21: Roma-Real Madrid (studio dalle 19:30)

mercoledì 21 ottobre, ore 21: Inter-Shakhtar Donetsk

Il calendario di ottobre 2026 su Prime Video

2 ottobre: Ingorgo

7 ottobre: Carrie

14 ottobre: L'amore della tua vita; Helluva Boss 3, episodi 1-3; Roma-Real Madrid

16 ottobre: Masterplan; Friends Sex and Games

21 ottobre: Terminal List 2; Helluva Boss 3, episodi 4-5; Inter-Shakhtar Donetsk

23 ottobre: LOL Halloween Special

24 ottobre: Final Table

28 ottobre: Helluva Boss 3, episodi 6-7

30 ottobre: Apocalipsis Z: Nuovo mondo

Chi aspetta Gli Anelli del Potere dovrà pazientare fino all'11 novembre, data della terza stagione. Le novità di ottobre sulle altre piattaforme sono negli approfondimenti di Lifestyleblog.it su Netflix, Disney+, Sky e NOW, Apple TV, Paramount+, HBO Max e Pluto TV.

Domande frequenti

Quando esce Ingorgo su Prime Video? Ingorgo arriva su Prime Video venerdì 2 ottobre 2026 con sei episodi. È una commedia corale italiana ambientata in una coda chilometrica di automobili, adattata dalla serie spagnola Atasco. Nel cast Alessandra Mastronardi, Stefano Fresi, Matilde Gioli, Corrado Guzzanti, Francesco Pannofino e Ilenia Pastorelli.

Quando esce Carrie di Mike Flanagan? La serie Carrie debutta su Prime Video mercoledì 7 ottobre 2026 con tutti e otto gli episodi. Mike Flanagan la crea e ne dirige quattro, rileggendo il romanzo di Stephen King. La protagonista è Summer H. Howell, accanto a Samantha Sloyan, Matthew Lillard e Amber Midthunder.

Chi c'è nel cast di LOL Halloween Special? Nello speciale in uscita il 23 ottobre giocano Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani. Commenta la Gialappa's Band, Lillo interpreta il capo di un'agenzia di mostri. Oltre a non ridere, i comici non devono spaventarsi, e il vincitore dona 100.000 euro in beneficenza.

Quando esce Terminal List 2? La seconda stagione di Terminal List esce su Prime Video mercoledì 21 ottobre 2026, con tutti e otto gli episodi. Chris Pratt torna nei panni di James Reece in una storia tratta dal romanzo True Believer di Jack Carr. Nel cast entrano Gabriel Luna, Olga Kurylenko e Arnold Vosloo.

Quali partite di Champions League trasmette Prime Video a ottobre 2026? Prime Video trasmette in esclusiva due partite, entrambe con calcio d'inizio alle 21. Mercoledì 14 ottobre tocca a Roma-Real Madrid, con lo studio pre-partita in onda dalle 19:30. Mercoledì 21 ottobre è la volta di Inter-Shakhtar Donetsk, secondo impegno del mese per una squadra italiana sulla piattaforma.