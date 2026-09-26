Dal 1° ottobre accendono Halloween, Splatter, Mostri e Vampiri e Psycho, poi arrivano le streghe di San Francisco, il personaggio di Rowan Atkinson e il ciclo di film del sabato sera: le novità gratuite del mese.

A ottobre 2026 Pluto TV, il servizio di streaming gratuito con pubblicità, accende dal 1° ottobre quattro canali dedicati all'horror: Pluto TV Halloween, Splatter, Mostri e Vampiri e Psycho. Nel corso del mese arrivano Call the Midwife (5 ottobre), il canale di Mr. Bean e nuove stagioni di Distretto di Polizia (16 ottobre) e la serie Streghe (30 ottobre).

Quattro canali horror dal 1° ottobre

Per tutto il mese Pluto TV apre quattro canali temporanei pensati per la stagione di Halloween:

Pluto TV Halloween , dedicato alla notte delle streghe;

, dedicato alla notte delle streghe; Pluto TV Splatter , con il cinema slasher e l'horror più adrenalinico;

, con il cinema slasher e l'horror più adrenalinico; Pluto TV Mostri e Vampiri , tra creature leggendarie e storie soprannaturali;

, tra creature leggendarie e storie soprannaturali; Pluto TV Psycho, per i thriller psicologici ad alta tensione.

Il 10 ottobre Pluto TV Horror celebra lo Zombie World Day, mentre la notte di Halloween, sabato 31 ottobre dalle 22, parte una maratona con Dracula di Dario Argento, Halloween – The Beginning di Rob Zombie, Twin Peaks: Fuoco cammina con me di David Lynch, The Blair Witch Project, Sinister, Cujo, Prom Night, Unsane, Dementia e tre film della saga di Venerdì 13.

Le serie: Streghe, Mr. Bean, Distretto di Polizia e Call the Midwife

Call the Midwife (dal 5 ottobre). Arrivano le prime tre stagioni della serie britannica sulle ostetriche nella Londra del dopoguerra.

Mr. Bean (dal 16 ottobre). Il personaggio di Rowan Atkinson ha un canale tutto suo.

Distretto di Polizia (dal 16 ottobre). La serie italiana prosegue con la terza e la quarta stagione, disponibili sul canale tematico e on demand.

Streghe (dal 30 ottobre). Il fantasy cult tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila sbarca su Pluto TV in tempo per Halloween.

Dal 26 al 31 ottobre, ogni sera alle 21, lo speciale One Piece – Road to Halloween propone gli episodi dedicati ai grandi antagonisti della saga.

Hollywood's Calling, i film del sabato sera

Ogni sabato alle 21 il canale Pluto TV Film propone il ciclo Hollywood's Calling:

3 ottobre: Family Business – Sono affari di famiglia, con Sean Connery, Dustin Hoffman e Matthew Broderick

10 ottobre: Sunchaser – Verso il sole, con Woody Harrelson

17 ottobre: This Boy's Life – Voglia di ricominciare, con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio

24 ottobre: Leaves of Grass – Fratelli in erba, con Edward Norton e Susan Sarandon

Il calendario di ottobre 2026 su Pluto TV

1 ottobre: Pluto TV Halloween, Splatter, Mostri e Vampiri e Psycho

3 ottobre: Family Business (Pluto TV Film, ore 21)

5 ottobre: Call the Midwife, stagioni 1-3

10 ottobre: Zombie World Day (Pluto TV Horror); Sunchaser (Pluto TV Film, ore 21)

16 ottobre: canale Mr. Bean; Distretto di Polizia, stagioni 3 e 4

17 ottobre: This Boy's Life (Pluto TV Film, ore 21)

24 ottobre: Leaves of Grass (Pluto TV Film, ore 21)

26-31 ottobre: One Piece – Road to Halloween (ore 21)

30 ottobre: Streghe

31 ottobre: maratona horror di Halloween (ore 22)

Le novità di ottobre sulle altre piattaforme sono negli approfondimenti di Lifestyleblog.it su Netflix, Prime Video, Disney+, Sky e NOW, Apple TV, Paramount+ e HBO Max.

Domande frequenti

Quali sono i canali horror di Pluto TV a ottobre 2026? Dal 1° ottobre 2026 Pluto TV attiva quattro canali temporanei per la stagione di Halloween: Pluto TV Halloween, Pluto TV Splatter con il cinema slasher, Pluto TV Mostri e Vampiri con creature e storie soprannaturali, e Pluto TV Psycho con i thriller psicologici. Sono gratuiti come il resto del servizio.

Quando arriva Streghe su Pluto TV? Streghe arriva su Pluto TV venerdì 30 ottobre 2026, alla vigilia di Halloween. La serie fantasy, cult tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, si aggiunge alle altre novità del mese: Call the Midwife dal 5 ottobre, il canale Mr. Bean e Distretto di Polizia dal 16.

Cosa trasmette Pluto TV la notte di Halloween 2026? Sabato 31 ottobre dalle 22 Pluto TV propone una maratona horror con Dracula di Dario Argento, Halloween – The Beginning di Rob Zombie, Twin Peaks: Fuoco cammina con me, The Blair Witch Project, Sinister, Cujo e tre film di Venerdì 13, insieme ad altri titoli del genere.

Quali stagioni di Distretto di Polizia arrivano su Pluto TV? Dal 16 ottobre 2026 Pluto TV aggiunge la terza e la quarta stagione di Distretto di Polizia, la serie italiana ambientata in un commissariato di Roma. Le puntate sono disponibili sul canale tematico dedicato e on demand, gratis e senza abbonamento, come tutto il catalogo della piattaforma.